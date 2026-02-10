English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • RSS ची शंभरी तर तुमचा पक्ष 2-4 दशकातच..., मोहन भागवतांवर संतापलेल्या राज ठाकरेंना भाजपचं प्रत्युत्तर!

'RSS ची शंभरी तर तुमचा पक्ष 2-4 दशकातच...', मोहन भागवतांवर संतापलेल्या राज ठाकरेंना भाजपचं प्रत्युत्तर!

Bjp On Raj thackeray:  भाजपकडून राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 10, 2026, 03:13 PM IST
'RSS ची शंभरी तर तुमचा पक्ष 2-4 दशकातच...', मोहन भागवतांवर संतापलेल्या राज ठाकरेंना भाजपचं प्रत्युत्तर!
राज ठाकरे

Bjp On Raj thackeray: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या विधानाभोवतीचा राजकीय गोंधळ महाराष्ट्रात तीव्र झालाय. 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शेकडो सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यानंतर आता भाजपकडून राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाले राज ठाकरे? 

8 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं. या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु ती सर्व मंडळी तुमच्या प्रेमाखातर आली नव्हती तर ती नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारी भीतीमुळे आली होती, असे राज ठाकरेंनी म्हटले. नाहीतर आजवर का कोणी या असल्या रटाळ प्रवचनांना आले नाहीत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे ती मंडळी आपल्यासाठी आली होती या गैरसमजातून प्रथम आपण बाहेर या, असा सल्ला राज ठाकरेंनी दिला. यावर भाजपकडून प्रतिक्रिया देण्यात आलीय. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी राज ठाकरेंवर टीका केलीय. 

केशव उपाध्येंचे प्रत्युत्तर 

सरकारी भीतीमुळे मोहन भागवत यांच्या रटाळ कार्यक्रमाला लोक आले, असे राज ठाकरे म्हणतात.राज ठाकरे यांनी या गैरसमजातून बाहेर यायला हवे. ज्या पद्धतीने मनसेच्या खळखट्याकच्या भीतीने लोक येतात, तसंच इतरत्रही होत असावं, असा समज करून घेणं चुकीचं आहे. संघाच्या कार्यक्रमांना लोक शिस्तीने, स्वेच्छेने येतात. संघाच्या शाखा, संचलन आणि बहुतांश कार्यक्रम हे पहाटे किंवा सकाळी होत असतात. त्यामुळे ते आपल्याला दिसत नसतील, असे केशव उपाध्ये म्हणाले. 

संघ शंभर वर्षे वाटचाल करून समाजमान्य झाला, तुमच्यासारखे स्वार्थी राजकीय पक्ष दोनचार दशकांतच संपले. याचा आधी विचार करा, अशी बोचरी टीका केशव उपाध्येंनी केली. 

मराठी भाषा आणि अस्मिता ही अभिमानाचीच गोष्ट आहे. पण कोणतीही भाषा ही संवादाचं माध्यम असायला हवं, संघर्षाचं नव्हे. मराठीचा आग्रह धरताना इतर भाषांचा द्वेष सुरू झाला, आणि त्या द्वेषातून दोन बळी गेले, तेव्हाच या मुद्द्यावरची आपली विश्वासार्हता संपली.म्हणून संघाला सल्ले देण्याची गरज नाही. संघ संवादाचा आग्रह धरतो, संघर्षाचा नाही, असे केशव उपाध्येंनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Raj ThackerayslamMNS chiefRSS chiefMohan Bhagwat

इतर बातम्या

सव्वाशे वर्षांपूर्वी भारतातील राजे- महाराजे नेमकं काय जेवाय...

भारत