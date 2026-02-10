'RSS ची शंभरी तर तुमचा पक्ष 2-4 दशकातच...', मोहन भागवतांवर संतापलेल्या राज ठाकरेंना भाजपचं प्रत्युत्तर!

Bjp On Raj thackeray: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या विधानाभोवतीचा राजकीय गोंधळ महाराष्ट्रात तीव्र झालाय. 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शेकडो सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यानंतर आता भाजपकडून राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्यात आलंय.
8 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं. या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु ती सर्व मंडळी तुमच्या प्रेमाखातर आली नव्हती तर ती नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारी भीतीमुळे आली होती, असे राज ठाकरेंनी म्हटले. नाहीतर आजवर का कोणी या असल्या रटाळ प्रवचनांना आले नाहीत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे ती मंडळी आपल्यासाठी आली होती या गैरसमजातून प्रथम आपण बाहेर या, असा सल्ला राज ठाकरेंनी दिला. यावर भाजपकडून प्रतिक्रिया देण्यात आलीय. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी राज ठाकरेंवर टीका केलीय.
सरकारी भीतीमुळे मोहन भागवत यांच्या रटाळ कार्यक्रमाला लोक आले, असे राज ठाकरे म्हणतात.राज ठाकरे यांनी या गैरसमजातून बाहेर यायला हवे. ज्या पद्धतीने मनसेच्या खळखट्याकच्या भीतीने लोक येतात, तसंच इतरत्रही होत असावं, असा समज करून घेणं चुकीचं आहे. संघाच्या कार्यक्रमांना लोक शिस्तीने, स्वेच्छेने येतात. संघाच्या शाखा, संचलन आणि बहुतांश कार्यक्रम हे पहाटे किंवा सकाळी होत असतात. त्यामुळे ते आपल्याला दिसत नसतील, असे केशव उपाध्ये म्हणाले.
संघ शंभर वर्षे वाटचाल करून समाजमान्य झाला, तुमच्यासारखे स्वार्थी राजकीय पक्ष दोनचार दशकांतच संपले. याचा आधी विचार करा, अशी बोचरी टीका केशव उपाध्येंनी केली.
मराठी भाषा आणि अस्मिता ही अभिमानाचीच गोष्ट आहे. पण कोणतीही भाषा ही संवादाचं माध्यम असायला हवं, संघर्षाचं नव्हे. मराठीचा आग्रह धरताना इतर भाषांचा द्वेष सुरू झाला, आणि त्या द्वेषातून दोन बळी गेले, तेव्हाच या मुद्द्यावरची आपली विश्वासार्हता संपली.म्हणून संघाला सल्ले देण्याची गरज नाही. संघ संवादाचा आग्रह धरतो, संघर्षाचा नाही, असे केशव उपाध्येंनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.