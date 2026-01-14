English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ठाकरे बंधुंच्या मुंबादेवी दर्शनावरून भाजप-शिवसेनेची टोलेबाजी! पहा स्पेशल रिपोर्ट

ठाकरे बंधुंच्या मुंबादेवी दर्शनावरून भाजप-शिवसेनेची टोलेबाजी! पहा स्पेशल रिपोर्ट

BJP-Shiv Sena Criticism Of Thackrey Brothers: मुंबई महापालिका मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे बंधूंनी सहकुटुंब मुंबा देवीचे दर्शन घेऊन तेच मराठी माणसाचे रक्षणकर्ते असल्याचा संदेश दिला आहे. मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर शिवतीर्थावर एकत्र आल्यानंतर एकाच गाडीतून प्रवास करत केलेल्या या दर्शनामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून, विरोधकांनी मात्र याला निवडणूक स्टंट संबोधत टीका केली आहे.

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 14, 2026, 09:07 PM IST
ठाकरे बंधुंच्या मुंबादेवी दर्शनावरून भाजप-शिवसेनेची टोलेबाजी! पहा स्पेशल रिपोर्ट

Thackrey Brothers Muma Devi Darshan: भाजपचे तमिळ नेते अण्णामलाईंनी मुंबईला बॉम्बे बोलून मराठी अस्मितेला डिवचलंय. मुंबईचा आणि महाराष्ट्राचा काहीही संबंध नसल्याचं सांगून त्यांनी 107 हुतात्म्यांचा अपमान केल्याची भावना मुंबईकरांमध्ये निर्माण झालीय. मुंबईचा महापौर हिंदू होईल असं सांगून मुंबईकरांचा आणि मराठी माणसाचा भाजप नेते अपमान करत असल्याचा आरोप ठाकरे बंधूंकडून केला जातोय.

ठाकरे कुटुंब मुंबा देवीच्या दरबारात

मुंबई महापालिकेच्या मतदानाच्या आदल्या दिवशीच ठाकरे कुटुंब मुंबा देवीच्या दरबारात पोहचलं. अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शर्मिला ठाकरे, रश्मी ठाकरे, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे अशा दोन्ही कुटुंबांनी मुंबा देवीचं दर्शन घेतलं. मुंबा देवीच्या नावावरुन मुंबई नाव पडलंय. ठाकरे बंधूंनी मुंबा देवीचं दर्शन घेऊन एकप्रकारे मराठी माणसाच्या आणि मुंबईकराच्या काळजाला हात घातलाय. मुंबा देवीचं दर्शन घेऊन आम्हीच मराठी माणसाचे तारणहार आहोत असा संदेश देण्याचा प्रयत्न ठाकरे बंधूंनी केलाय. ठाकरे बंधूंच्या मुंबा देवी दर्शनावर भाजपनं टीका केलीय.

 

मुंबा देवीच्या कृपेनं ठाकरेंच्या झोळीत किती मराठी मतांचं दान?

ठाकरे बंधू याआधी कधीच मुंबा देवीच्या दर्शनाला गेले नव्हते. आता मुंबईकरांना दाखवण्यासाठी मुंबादेवीच्या दर्शनाला गेल्याचा आरोप केलाय. तर दुसरीकडं शिवसेनेनंही ठाकरेंच्या देवीदर्शनावरुन टोलेबाजी केलीय. "ठाकरे देवीच्या दर्शनासाठी गेले होते की हाजीअलीला?" गेले होते असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. ठाकरे बंधुनी मुंबईकरांच्या मुंबईप्रेमाला हवा देतानाच मुंबईकरांच्या श्रद्धेलाही हात घातलाय. आता मुंबा देवीच्या कृपेनं ठाकरेंच्या झोळीत किती मराठी मतांचं दान वाढतं हे गुरुवारी आणि शुक्रवारी स्पष्ट होणार आहे.

 

दोन्ही ठाकरे कुटुंबाचा शिवतीर्थावर मकर संक्रांत सोहळा

दरम्यान, मतदानाच्या आदल्या दिवशीच ठाकरे बंधुंनी मुंबईतील मुंबादेवी मंदिरला भेट दिली आहे आणि देवीचे आशीर्वाद घेतले आहेत. मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर दोन्ही ठाकरे कुटुंब शिवतीर्थावर एकत्र आले होते. दोन्ही कुटुंबांनी सकाळी शिवतीर्थावरच मकर संक्रांत साजरी केली. राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यांनी शिवतीर्थावर जमलेल्या कार्यकर्त्यांना तिळगूळ वाटत संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. शिवतिर्थावरून मुंबादेवीच्या दर्शनास जाताना दोन्ही ठाकरे बंधू एका गाडीतून प्रवास करताना दिसले. मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर, मंदिरातील पुजारी आणि संस्थेच्या प्रमुखांकडून राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी शर्मिला ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांच्यासह जयजयवंती ठाकरे आणि रिटा गुप्ता देखील उपस्थित होत्या. दरम्यान मुंबादेवीचे दर्शन घेतल्यानंतर निघताना राज ठाकरे यांनी तिथे दर्शनासाठी आलेल्या नवविवाहित जोडप्यासह फोटोही काढला.

