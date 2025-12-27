English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BMC Election: भाजप मुंबईत उतरवणार उत्तर भारतीय नेत्यांची फौज; योगी आदित्यनाथ करणार प्रचार, वाचा संपूर्ण यादी

BJP to bring North Indian Leaders in Mumbai: एकंदरीत मराठीचा मुद्दा पेटलेला असताना भाजप मात्र त्याला फार महत्व देताना दिसत नाही आहे. कारण मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप आता उत्तर भारतीय नेत्यांना मैदानात उतरवणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 27, 2025, 09:16 PM IST
BJP to bring North Indian Leaders in Mumbai: संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात अनेक हुतात्म्यांनी आपलं रक्त सांडून मराठी माणसाची मुंबई शाबुत ठेवली. पण त्यानंतरही मुंबईत मराठी माणसाचा टक्का घसरत गेला. मराठीच्या मुद्द्यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधत आहेत. एकंदरीत मराठीचा मुद्दा पेटलेला असताना भाजप मात्र त्याला फार महत्व देताना दिसत नाही आहे. कारण मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप आता उत्तर भारतीय नेत्यांना मैदानात उतरवणार आहे. त्यामुळे मराठी माणसाच्या मुंबईतील महापालिका निवडणुकीत उत्तर भारतीय नेत्यांचं काय काम असा सवाल विरोधक करत आहेत. 

मुंबईतल्या राजकारणात या निवडणुकीत सर्वात कळीचा कोणता मुद्दा असेल तर तो म्हणजे मराठीचा. मुंबईत मराठी अमराठी वादावर राजकारणातही बराच खल बघायला मिळाला. पण त्याला आणखी धार मिळाली ती मराठीच्याच मुद्द्यावरुन जेव्हा ठाकरे बंधू एकत्र आले. भाजपच्या सरकारमध्ये मराठीसोबत, मराठी माणसासोबत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप सातत्याने ठाकरेंकडून केला जातो. हाच धागा पकडत ठाकरे बंधुंची युतीही झालीये. पण दुसरीकडे भाजपने या आरोपांची जराही तमा न बाळगता उत्तर भारतीय मतदारांना कुरवाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

महापालिका निवडणुकीसाठी मराठी माणसाच्या मुंबईत भाजप उत्तर भारतीय नेत्यांची फौज मैदानात उतरवणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपचे स्टार प्रचारक कोण आहेत बघा-

उत्तर भारतीय मतांसाठी भाजपचे 'स्टार' प्रचारक

1) उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
2) भोजपुरी गायिका आणि बिहारमधील आमदार मैथिली ठाकूर, 
3) भोजपुरी अभिनेते, भाजप खासदार मनोज तिवारी, 
4) भोजपुरी स्टार, गायक अभिनेते निरहुआ, 
5) अभिनेते, भाजप खासदार रवी किशन

आता तुम्ही म्हणाल बिहारमधल्या निवडणुका तर आत्ताच संपल्या. कारण ही सगळी मंडळी बिहार निवडणुकीच्या प्रचारात सुद्धा होती. मग महाराष्ट्रातल्या महापालिका निवडणुकांशी यांचा काय संबंध? तर संबंध असा आहे की मुंबईत अमराठी आणि त्यातल्या त्यात उत्तर भारतीय मतदारांची संख्या मोठी आहे.

उत्तर भारतीय मतांचा वाढता प्रभाव

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंडमधील नागरिक मोठ्या संख्येने मुंबईत

मुंबई जवळपास 25 लाख उत्तर भारतीय मतदार 

मुंबईतील 36 पैकी 22 मतदारसंघात उत्तर भारतीय मतं निर्णायक

एकट्या बिहारमधील 18 लाख स्थलांतरित मुंबईमध्ये मतदार

कलिना, कुर्ला, दहिसर, चारकोप, कांदिवली पूर्व, बोरिवली, मागाठणे, वर्सोवा, गोरेगाव

दिंडोशी, जोगेश्वरी पूर्व, अंधेरी पूर्व भागात उत्तर भारतीय बहुसंख्य

मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, भिवंडी महापालिकेत उत्तर भारतीय मतं निर्णायक

उत्तर भारतीय मतदारांकडून सहसा स्थानिक प्रश्नांपेक्षा राष्ट्रीय पक्षांना प्राधान्य 

- आता मुंबईतील लोकसंख्येची आपण भाषिक संरचना बघू

मुंबईत मराठी अमराठींची संख्या किती?

मराठी - 35.96 %
हिंदी - 22.98 %
उर्दू - 13.53 %
गुजराती - 11.34 %
तमिळ - 2.4 %

तर मुंबईत महापालिकेच्या डेमोग्राफिक प्रोफाईलनुसार बघितलं तर मुंबईत 60 टक्के अमराठी मतदार आहेत. म्हणजेच मुंबईच मराठी माणसाचा टक्का घटत आहे. त्यामुळे मराठीच्या मुद्द्यावरुन मराठी मतदारांना पोलराईज करण्याचा प्रयत्न ठाकरे करत आहेत. तर त्याला उत्तर म्हणून भाजपने आपलं उत्तर भारतीय कार्ड पुढे केलं. त्यासाठी बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरितांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हे सगळे स्टार प्रचारक पुढे केलेयत. यावरुन भाजपचे स्थानिक नेते कुठे गेलेयत असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. याला भाजपनेही जोरदार उत्तर दिलं आहे. 

निवडणुकीचं बिगुल वाजण्यापुर्वीच मराठी-अमराठी मुद्द्यावरुन राजकीय संघर्षाला सुरुवात झाली. त्यामुळे शिवसेना भवनासमोर हे पोस्टर लावत उत्तर भारतीयांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं गेलं. नंतर त्याला मनसेच्या संदीप देशपांडेंनी नही बटोगे तो भी पिटोगे असं म्हणत उत्तर दिलं.

मुबंईतल्या अनेक वॉर्डमध्ये उत्तर भारतीयांची संख्या मोठी आहे. याच मतदारांची एकगठ्ठा मतं आपल्याला मिळावी यासाठी भाजपकडून मुंबईत युपी बिहारच्या अस्तिमेला कुरवाळण्याचा प्रयत्न होत आहे. शिवसेनेकडून सुद्धा अभिनेता गोविंदा यांना प्रचारात उतरवलं जाणार आहे. आता स्टार प्रचारकांच्या या भैय्यागर्दीचा भाजपला किती फायदा होतो ते काही दिवसात कळेलच.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

