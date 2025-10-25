English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या ताब्यात असलेली मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपचा पावरफुल प्लॅन; पण शिंदेच्या 50-50 च्या फॉर्म्युल्यामुळे...

केंद्र आणि राज्यापाठोपाठ मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी भाजपने जबरदस्त प्लॅन बनवला आहे.  मात्र, शिंदेंच्या शिवसेनेचा 50-50 चा फॉर्म्युल्यामुळे  भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 25, 2025, 09:08 PM IST
BMC Election 2025 : मुंबई महापालिकेसाठी भाजपकडून 150 प्लसचे टार्गेट ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र आणि राज्यापाठोपाठ मुंबई महापालिकेत वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपकडून रणनिती आखण्यात आलीये, तर बीएमसीसाठी शिंदेंची शिवसेना 50-50च्या फॉर्म्युल्यासाठी आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. या निवडणुकीसाठी भाजपनं देखील कंबर कसली आहे. मुंबई पालिकेसाठी भाजपनं खास रणनीती आखल्याची चर्चा आहे. मुंबईत भाजप 150 जागांवर लढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर,  दुसरीकडे शिदेंची शिवसेना ही मुंबईसाठी 50-50 फॉर्म्युलासाठी आग्रही असल्याची माहिती आहे.

बीएमसीसाठी कोणाची किती जागांची मागणी?

भाजप मुंबई पालिकेत 150 उमेदवार  निवडणुकीच्या मैदानात उतरवणार असल्याची माहिती आहे.  तर शिंदेंच्या शिवसेनेला 65 ते 75 जागा देण्याची भाजपची तयारी असल्याची सूत्रांची माहिती.  मुंबई पालिकेसाठी शिंदेंची शिवसेना ही 50-50च्या फॉर्म्युल्यासाठी आग्रही असल्याची माहिती विश्वसनीय
सूत्रांनी दिली. मागील अनेक वर्षांपासूनची ठाकरेंची शिवसेनेची बीएमसीवरची सत्ता भाजपला उलथवून लावायची आहे. त्यामुळे भाजपची रणनीती आखलीय. तसंच दुसरीकडे ठाकरे बंधूंच्या युतीचा महायुतीला मुंबईत फटका बसण्याची शक्यता आहे. भाजप देखील मुंबईमध्ये आपल्या सहकारी पक्षांसोबतच निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागावाटपावरून महायुतीमध्ये रस्सीखेच निर्माण होऊ शकते.

मुंबई पालिकेसाठी भाजपचं मिशन 150? 

विधानसभेपाठोपाठ पालिका निवडणुकतही वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपनं प्लॅन आखलाय.. दरम्यान यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेन भाजपला खोचक टोला लगावलय. तर भाजपनं देखील ठाकरेंच्या शिवसेनेवर पलटवार करत टीकास्त्र डागल आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बीएमसीवर शिवसेनेचा झेंडा फडकतोय. मात्र, यंदा बीएमसीवर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपनं देखील कंबर कसलीय. आपल्या सहकारी पक्षांसोबत भाजपनं मेगा प्लॅन आखत रणनीती तयार केलीय. त्यामुळे भाजपच्या या रणनीतीचा निवडणुकीत किती फायदा होणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

  

