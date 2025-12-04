English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 8-9 डिसेंबरला 17 वॉर्डात 15 टक्के पाणीकपात, यात तुमचाही परिसर असू शकतो

Water Cut In Mumbai:भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी बदलण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतले आहे. त्या कामासाठी दोन दिवस 15 टक्के पाणीकपात असणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 4, 2025, 09:02 AM IST
BMC announces 15 percent water cut in 17 wards in Mumbai on December 8 and 9

Water Cut In Mumbai: भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा करणारी तानसा जलमुख्य पाईपलाईन महापालिका बदलत असल्याने, पुढील आठवड्यात शहरातील 17 नागरी वॉर्डांमध्ये 15% पाणी कपात होईल. 8 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 ते 9 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत ही पाणी कपात लागू राहणार आहे.

पाणी कपात का करण्यात येणार?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) तानसा धरणातून भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी वाहून नेणारी 2,750 मिमी व्यासाची तानसा पाइपलाइन बदलत आहे. जुनी झालेली पाइपलाइन नवीन पाइपलाइनने बदलली जाईल, या प्रक्रियेला सुमारे 24 तास लागतील. कुलाबा-कफ परेडमधीलवॉर्ड, मरीन लाईन्समधील सी वॉर्ड, माला-बार हिलमधील डी वॉर्ड, वरळीमधील जी साऊथ वॉर्ड आणि दादर-माहिममधील जी नॉर्थ वॉर्डमध्ये पाणीकपात होणार आहे.

कुठे असेल पाणीकपात?

पश्चिम उपनगरांमध्ये, वांद्रे/खार/सांताक्रूझमधील एचएफ पूर्व वॉर्ड आणि एच पश्चिम वॉर्ड, अंधेरी-विलेपार्ले-जो-गेश्वरी पूर्वेतील के पूर्व वॉर्ड, अंधेरी-जुहू-वर्सोवामधील के पश्चिम वॉर्ड, गोरेगावमध्ये पी साउथ, मालाडमध्ये पी नॉर्थ, कांदिवलीमध्ये आर साउथ, दहिसरमध्ये आर नॉर्थ आणि बोरिवलीमध्ये आर सेंट्रलमध्ये पाणीकपात असेल.

मुंबई शहरातील विभाग ए, सी, डी, जी दक्षिण, जी उत्तर, पश्चिम उपनगरातील विभाग एच पूर्व, एच पश्चिम, के पूर्व, के पश्चिम, पी दक्षिण, पी उत्तर, आर दक्षिण, आर उत्तर, आर मध्य, तसेच पूर्व उपनगरातील विभाग एन, एल आणि एस अशा एकूण 17 प्रशासकीय विभागांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात 15 टक्के कपात केली जाणार आहे.

FAQ

  1. मुंबईत पाणीकपात कधी लागू होणार आहे?

ही पाणीकपात पुढील आठवड्यात म्हणजेचडिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजेपासून तेडिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत (एकूण २४ तास) लागू राहणार आहे.

2) पाणी कपात किती टक्के असेल?

शहरातील १७ नागरी वॉर्डांमध्ये १५% पाणी कपात लागू राहणार आहे.

3) पाणी कपात करण्याचे मुख्य कारण काय आहे?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) तानसा धरणातून भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी वाहून नेणारी २,७५० मिमी व्यासाची तानसा पाइपलाइन बदलत आहे. जुनी पाइपलाइन नवीन पाइपलाइनने बदलली जाईल.

