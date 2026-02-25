BMC Budget 2026 : मुंबईत अंडग्राऊड वाहतूक; मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगद्यांचे जाळे उभारणार, एका स्तरावर वाहतूक, दुसऱ्या स्तरावर मलनिःसारण प्रणाली

BMC Budget 2026 : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अर्थ संकल्पात विविध महत्वकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काही वर्षात मुंबईत अंडरग्राऊंड वाहतूक होणार आहे. मुंबईत मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगद्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे. एका स्तरावर वाहतूक, दुसऱ्या स्तरावर मलनिःसारण प्रणाली अशा प्रकारचा हा प्रकल्प असणार आहे.
मुंबईची ट्रॅफीकची समस्या सोडवण्यासाठी कोट्यावधींच्या मल्टी-मॉडेल टनेल कनेक्टिव्हीटीचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. एक किमी करता 732 कोटी आणि एकूण 6 किमी करता 4392 कोटींचा मल्टी मॉडेल टनेल प्रकल्प राबवला जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगद्यांचे जाळे प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत बहुस्तरीय बोगद्यांचे जाळे विकसित केलं जाणार आहे. या बोगद्यांची आखणी एका स्तरावर वाहतूक आणि दुसऱ्या स्तरावर उपयुक्तता सेवा व मलनिःसारण प्रणाली अशाप्रकारे करण्यात आली आहे यामुळे मुसळधार पावसाच्यावेळी मुंबईतील वाहतूकीची कोंडी टाळता येईल. या कामाचा अंदाजित खर्च 6 कि.मी. करीता 4392 कोटी (प्रति कि.मी. अंदाजे 1732 कोटी) इतका असून कंत्राट कालावधी 66 महिने इतका आहे.
मुंबईकरांची पुलकोंडी सुटण्याची चिन्हं नाहीतच. मुंबई महानगर पालिकेने मुंबईतील तब्बल 101 पूलांची बांधणी, दुरुस्तीची कामे हाती घेतली आहेत. यापैकी 24 कामे पूर्ण झाली . मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येतील. 2028-29 मध्ये 23 पुलांची कामे मुंबई महानगर पालिका पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे, पुढील 3 वर्षे तरी मुंबईकरांची पुलकोंडीतून सुटका नाही. नवीन पूल बांधणीसाठी पूल खात्यासाठी एकूण 9 हजार 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे . मुंबई महानगर पालिकेने पूल बांधणीचे काम हाती घेतले आहे. मुंबईत जवळपास एकूण 101 पुलाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत यापैकी 24 कामे पूर्ण झाली असून मार्च 2026 पर्यत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 कामे पूर्ण करण्यात येतील. 2028-29 मध्ये 23 पुलांची कामे मुंबई महानगर पालिका पूर्ण करणार आहे. यामध्ये कोस्टल रोडच्या 6 व्या टप्याचा समावेश आहे. वर्सोवा दहिसरच्या कोस्टल रोडसाठी एकूण 4 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड 2 हजार 650 कोटीची तरतूद करण्यीत आली आहे.