Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई बातम्या
  • /अश्विनी भिडेंच्या लेटरबॉम्बने खळबळ! थेट शिंदेंच्या खात्यावर आरोप, अधिकारांचा गैरवापर करुन बिल्डरांना सवलत; 300 प्रोजेक्टमध्ये...

अश्विनी भिडेंच्या लेटरबॉम्बने खळबळ! थेट शिंदेंच्या खात्यावर आरोप, अधिकारांचा गैरवापर करुन बिल्डरांना सवलत; 300 प्रोजेक्टमध्ये...

आपल्या निर्णयांसाठी आणि भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अश्विनी भिडे यांनी थेट पत्र लिहून आपला आक्षेप नोंदवलाय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 19, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:42 AM IST
अश्विनी भिडेंच्या लेटरबॉम्बने खळबळ! थेट शिंदेंच्या खात्यावर आरोप, अधिकारांचा गैरवापर करुन बिल्डरांना सवलत; 300 प्रोजेक्टमध्ये...
Image Credit: पत्रामधून भिडेंनी नोंदवला आक्षेप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
असंवेदनशीलतेचा कळस! खड्ड्यांमुळे 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; पुण्यातील स्थानिक आमदार म्हणतो, 'रस्ते आहेत तर...'
2
3
4
5