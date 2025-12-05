BMC कर्मचाऱ्यांची बिल्डर्सला स्पेशल मदत? वर्षानुवर्ष एकाच खात्यात काम करणाऱ्यांनी...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bmc Commissioner Order: मगील महिन्यात झालेल्या एका भेटीदरम्यान निघालेल्या विषयावरुन हे प्रकरण आता थेट चौकशीपर्यंत पोहोचल्याचं दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 5, 2025, 01:45 PM IST
मंबईच्या आयुक्तांनी दिले आदेश (प्रातिनिधिक फोटो)

BMC Commissioner Order: वर्षानुवर्षे एकाच विभागात असलेल्या कर्मचाऱ्यांची त्या त्या विभागात चांगलीच ओळख असते. मात्र दरवेळेस ही ओळख चांगल्या अर्थानेच वापरली जाते असं नाही. असाच काहीसा प्रकार मुंबई महानगरपालिकेमध्ये घडला आहे. या प्रकरणामध्ये आता थेट चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी थेट खासगी बिल्डर्सला मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाल्याचं दिसून येत आहे. नक्की हे प्रकरण काय आणि हे दोन विभाग कोणते ते जाणून घेऊयात...

सात दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश

मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता आणि सुधार या दोन विभागांमध्ये काही अधिकारी, कर्मचारी हे गेल्या सुमारे दहा ते बारा वर्षांपासून एकाच विभागात कर्तव्यावर असून पालिकेच्या मालकीच्या चाळींच्या पुनर्विकासात हे कर्मचारी विकासकाला मदत करीत असल्याचा आरोप या चाळीतील रहिवाशांनी केल्यानंतर या प्रकरणी आता चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात चौकशी करून त्याचा अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करावा असे आदेश उपायुक्तांनी मालमत्ता विभागाला दिले आहेत.

गेल्या महिन्यात झालेल्या भेटीदरम्यान निघाला विषय

मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या इमारती मुंबईत शहर भागात विविध ठिकाणी आहेत. या इमारतींमध्ये अनेक वर्षांपासून भाडेकरू राहत आहेत. त्यात मुंबई सेंट्रल, आग्रीपाडा, माझगाव ताडवाडी येथील बीआयटी चाळींचा समावेश आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांनी गेल्या महिन्यात पालिका मुख्यालयात आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली होती. मालमत्ता आणि सुधार या विभागात काही अधिकारी हे विकासकाला मदत करत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला होता. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी ही तक्रार ऐकून घेत त्यासंदर्भात कारवाईचं आश्वासन दिलं होतं. 

मालमत्ता विभागाला आदेश

काही सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि या विभागात वर्षानुवर्षे असलेले अधिकारी हे ठराविक विकासकाला मदत करीत असल्याचा आरोप या रहिवाशांनी केला होता. पालिका मुख्यालयात 17 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या जन गाऱ्हाणी दिनातही रहिवाशांनी ही तक्रार केली होती. परंतु, त्यावर काहीच कारवाई न झाल्यामुळे आता सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुधार विभागाचे उपायुक्त संजोग कबरे यांनी मालमत्ता विभागाला दिले आहेत.

आता या अहवालामध्ये नेमकं काय समोर येतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. या अहवालात काही आजी-माजी अधिकाऱ्यांची नावं असतली का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

