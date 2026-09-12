मुंबईत मराठी पाट्या नसलेल्या दुकांनांना पालिकेचा दणका;कोट्यवधींची दंड वसूली; कोणत्या विभागात सर्वाधिक?

मुंबईतील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत नामफलक असणे बंधनकारक असताना अजूनही हजारो आस्थापनांनी नियमाचे पालन केलेले नाही. मुंबई महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या तपासणीत ६ हजार ४२२ आस्थापनांवर अद्याप मराठी नामफलक नसल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी BMCची तपासणी मोहीम सुरूच आहे.
मुंबईतील व्यावसायिक आस्थापनांच्या नामफलकांवर मराठी देवनागरी लिपीला प्राधान्य आणि आवश्यकतेनुसार इतर भाषांसोबत मराठीचा वापर करण्याबाबत नियम आहेत. BMCच्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर तपासणी, दंड आणि न्यायालयीन कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात उर्वरित आस्थापनांवरही महापालिकेची कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत तब्बल २ लाख ६ हजार ८०१ दुकाने आणि आस्थापनांची पाहणी केली. या तपासणीत मोठ्या संख्येने व्यावसायिकांनी नियमांचे पालन केल्याचेही समोर आले. एकूण २ लाख ३७९ आस्थापनांवर मराठी नामफलक असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावर आस्थापनांनी मराठी पाट्या लावल्या असल्या तरी काही हजार ठिकाणी अद्याप नियमभंग कायम आहे.
मराठी नामफलकाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर महापालिकेने कारवाई केली आहे. आतापर्यंत नियमभंग करणाऱ्यांकडून ३ कोटी १५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. केवळ सूचना देण्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता आर्थिक दंड आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसते.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३ हजार ८८३ आस्थापनांविरोधात न्यायालयीन कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी नामफलकाचा नियम केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. दुकानदार आणि व्यावसायिकांनी निर्धारित नियमांनुसार मराठी नामफलक लावणे अपेक्षित आहे.
मराठी नामफलकासंदर्भातील प्रक्रियेसाठी महापालिकेकडे १ हजार ६३३ ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी अनेक अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली असली तरी ९०६ अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच ऑनलाइन अर्जांच्या प्रक्रियेलाही गती देण्याची गरज आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये मराठी नामफलक नियमाच्या अंमलबजावणीदरम्यान दंडाची रक्कमही वेगवेगळी आहे. यामध्ये बी विभागात सर्वाधिक ६० लाख ३० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एकीकडे मुंबईत हजारो आस्थापनांवर मराठी पाट्या लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे उर्वरित ६,४२२ आस्थापनांवर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर कायम आहे.