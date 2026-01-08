English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • राज ठाकरेंनी भ्रष्टाचारावर बोलणं म्हणजे...; फडणवीसांवरील टीकेमुळे खवळलेल्या भाजपाचा हल्लाबोल

'राज ठाकरेंनी भ्रष्टाचारावर बोलणं म्हणजे...'; फडणवीसांवरील टीकेमुळे खवळलेल्या भाजपाचा हल्लाबोल

BJP Slams Raj Thackeray Over His Corruption Comment About Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केलेल्या टीकेवरुन भाजपाने राज ठाकरेंना जोरदार उत्तर दिलं आहे. नेमकं काय म्हटलंय भाजपाने जाणून घेऊयात

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 8, 2026, 02:12 PM IST
राज ठाकरेंना भाजपाचा टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

BJP Slams Raj Thackeray Over His Corruption Comment About Devendra Fadnavis: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी दिलेल्या संयुक्त मुलाखतीमध्ये मनसे अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली. भ्रष्टाचाराच्या विषयाबरोबर खासगी जमिनींच्या मुद्द्यावरुन राज ठाकरेंनी खासदार संजय राऊत आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकरांना दिलेल्या मुलाखतीत परखड मतं नोंदवली. या मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेवरुन आता भारतीय जनता पार्टीने राज ठाकरेंना खोचक टोला लगावला आहे.

राज ठाकरेंनी फडणवीसांवर नेमकी काय टीका केली?

राज ठाकरे यांनी संयुक्त मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना, "भ्रष्टाचाराचं त्यांनी (फडणवीसांनी) बोलू नये अजितदादांविरोधात बैलगाडीभर पुरावे घेऊन गेले होते. तुमच्याकडं काय चालू आहे ते पाहा," असा खोचक सल्ला दिला. राज ठाकरेंनी, "मुंबईतल्या सरकारी जागांवर अतिक्रमण होऊ देणार नाही," असा इशारा दिला.

राज ठाकरेंनी भ्रष्टाचारावर बोलणं म्हणजे...

राज ठाकरेंनी केलेल्या या टीकेवरुन भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शेलार यांनी, "ठाकरेंच्या बोलण्याला जनता गांभीर्याने घेत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व, कर्तृत्व पथदर्शी आणि पारदर्शक आहे. गुड गव्हर्नन्स ही फडणवीसांची कमिटमेंट आहे. कुणाला भ्रष्टाचारासाठी किती नोटिसा आल्या यावर न बोललेलं बरं. त्यांनी भ्रष्टाचारावर बोलणं म्हणजे स्वतःकडे चार बोटं आहेत. ज्यांनी एनटीसीच्या मिलवर इमले बांधले, त्यांनी खासगीकरणवर बोलू नये," असा टोला लगावला आहे. राज ठाकरेंवर टीका करताना, "त्यांना मुंबईकरांचे प्रश्न इव्हेंट वाटतात. ते मुलाखती टीझर महत्त्वाचे वाटतात. हे दुसऱ्यांना शहाणपण शिकवतात. काउंटडाऊन सुरू झाला. मनसे आणि ठाकरे गट ही इमारत पडली आहे," असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं आहे.

...तर महेश मांजरेकरांनाही देणार उत्तर; भाजपाचा इशारा

महेश मांजरेकर यांनी संयुक्त मुलाखतीमध्ये मुंबईतील वाहतुककोंडीबद्दल भाष्य केलं आणि शहरातील अवस्था बिकट असल्याबद्दल भाष्य केलं. यावरुन आशिष शेलार यांनी, "ते प्रचार करत असतील. अभिनेता म्हणून निष्पक्ष दाखवत असतील तर सडेतोड उत्तर देऊ. त्यांनी कोस्टल रोड, अटल सेतू, अॅक्वा मेट्रो ने प्रवास केला नाही का?" असा सवाल उपस्थित केला. एवढ्यावरच न थांबता, "त्यांनी एकतर राजकारणात पडू नये पण त्यांना राजकारणात पडायचं असेल तर त्यांनी खुशाल पडावं, त्यांना आम्ही दाखवून देऊ की आता थांबायचं नाही!" असंही आशिष शेलार म्हणाले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026BMC Election 2025BJPmnsRaj Thackeray

