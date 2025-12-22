English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • BMC Election 2025 : साड्या पेटवल्या... मुंबईत राडा सुरू; शिंदे गटातील नेत्याच्या पत्नीचं नाव वादाच्या भोवऱ्यात

BMC Election 2025 : साड्या पेटवल्या... मुंबईत राडा सुरू; शिंदे गटातील नेत्याच्या पत्नीचं नाव वादाच्या भोवऱ्यात

BMC Election 2025 : नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुका निकाली निघालेल्या असताना आता सर्वांचच लक्ष लागलं आहे ते म्हणजे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांवर. त्यातही चर्चेत असणारी महानगरपालिका म्हणजे, सहाजिकच मुंबई मनपा. 

सायली पाटील | Updated: Dec 22, 2025, 12:39 PM IST
BMC Election 2025 : बहुप्रतिक्षित अशा मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतरही महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर राज्यात असंख्य राजकीय समीकरणांना उधाण आलं. मोर्चेबांधणी सुरू झाली. या साऱ्यामध्ये निवडणूक होऊ घातलेल्या मनपा क्षेत्रांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याचा मात्र काही नेतेमंडळींना विसर पडल्याचं चित्र सध्या मुंबईच्या एका मतदारसंघात पाहायला मिळालं. 

आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अशी ओळख असणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर नेमकी कोणाची सत्ता असणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. महायुती आणि मित्रपक्षांकडून यासाठी उमेदवारांची चाचपणी सुरू असतानाच स्थानिक पातळीवर मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनीसुद्धा विविध शकला लढवल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र यादरम्यान मुंबईतील एका मतदारसंघात मात्र इच्छुकांच्या या मनसुब्यांना सामान्य नागरिकांनी हरताळ फासल्याचं पाहायला मिळालं. 

माजी खासदाराच्या पत्नीनं वाटल्या साड्या, आणि मग... 

मुंबईतील प्रभाग क्रमांक 142 च्या शिवसेना शिंदे गटातील इच्छुक उमेदवार कामिनी राहुल शेवाळे यांनी कार्यकर्त्यांकडून लल्लुभाई अमीनचंद वसाहत इ.क्र. 5 कोयना को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आणि नजीकच्या परिसरात महिलांना साड्यांचे वाटप करीत असल्याची माहिती विठ्ठल गोविंद लोकरे यांना  शिवसैनिकांनी दिली. ज्यानंतर लोकरे घटनास्थळी पोहोचले आणि संपूर्ण प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी तातडीनं या घटनेचे व्हिडिओ शूटिंग करत तसेच या साड्या सो कामिनी राहुल शेवाळे यांच्याकडून आम्हाला देण्यात आल्या आहेत अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया त्यांच्यासमोर स्थानिक महिलांनी दिल्या. 

इतकंच नव्हे, तर तसेच त्या महिलांनी उत्स्फूर्तपणे त्या साड्यांची होळी केली. कामिनी शेवाळे यांच्या कार्यालयातून साड्या,  पैसे वाटप सुरू असल्याचंही लोकरे यांना शिवसैनिकांनी लक्षात आणून दिलं लोकरेंसह शिवसेनेच्या इच्छुक उमेदवार सुनंदा विठ्ठल लोकरे लगेचच घटनास्थळी पोहोचल्याचं पाहायला मिळालं. जिथं कार्यालयामधून साड्या, पैशांचे वाटप करण्यात येत असल्याचं त्यांनी पाहिलं. सदर कार्यालयामध्ये दोन गोणी साड्या आणि पैसे सापडल्यानं एकच खळबळ माजली. 

दरम्यान, घडल्या प्रकरणाची तक्रार ठाकरेंच्या सेनेकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली. जिथं माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या पत्नी कामिनी शेवाळे यांच्याक़डून निवडणुकीत बहुमत मिळवण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू असल्याचा सूर आळवण्यात आला. हा प्रकार उघडीस आणून देत शेवाळेंना यशस्वी होऊन न देता चेंबूरमध्ये 'मशाल'च पेटणार असा निर्धार शिवसेना उबाठा पक्षानं व्यक्त केला. 

