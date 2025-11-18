'बिहार निवडणुकीत राज नव्हते तरीही...', ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रेसला सुनावलं; 'स्वबळाचा निर्णय घेतलाच तर...'

BMC Election 2025: "मुंबई महापालिका स्वबळावर लढवण्याची घोषणा काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने केली. बिहारच्या निकालानंतर काँगेस पक्षात जो आत्मविश्वास निर्माण झाला त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच," असा खोचक टोला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे. "काँग्रेस हा एक स्वतंत्र पक्ष आहे. महाविकास आघाडीतला तो एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षाचा बाणा त्यांना अधूनमधून दाखवावा लागतो. मुंबई महापालिका स्वतंत्रपणे लढवण्याची घोषणा हा त्यांचा स्वतंत्र विषय आहे. काँग्रेसचे म्हणणे असे की, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र येत आहेत. मनसे हा पक्ष इंडिया आघाडीत किंवा महाविकास आघाडीत नसल्याने काँग्रेस राज ठाकरेंशी हातमिळवणी करू शकत नाही. राज ठाकरे सोबत आल्यास काँग्रेसला फटका बसेल असे काँग्रेसला वाटत आहे. बिहारच्या निवडणुकीत शिवसेना किंवा राज ठाकरे नव्हते. तरीही काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. याबाबत मुंबईकर काँग्रेसवाल्यांचे काय म्हणणे आहे?" असा सवाल 'सामना'च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
"उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्यात जवळीक वाढल्याने काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरण्याचे कारण नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राष्ट्रीय प्रश्नांवर लढवल्या जात नाहीत. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी तर आहेच, पण देशाची आर्थिक राजधानीही आहे. मुंबईचे मराठीपण, मुंबईची ताकद कमी करण्यासाठी भाजप पुरस्कृत बिल्डर लॉबी शर्थीने कामाला लागली आहे. अशा वेळी मुंबईच्या रक्षणासाठी सगळय़ांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. लढाई मुंबईची, महाराष्ट्राच्या अस्मितेची आहे हे निदान मराठी बाण्याच्या काँगेसवाल्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने समविचारी पक्षांशी युती करण्याची भूमिका मांडली. आता हे समविचारी म्हणजे कोण? ज्यांना ज्यांना संविधान हाती घेऊन भाजपच्या भ्रष्ट, हुकूमशाही प्रवृत्तीचा पराभव करायचा आहे ते आमच्या दृष्टीने समविचारी आहेत. काँगेसला मुंबईत भाजपचा व त्यांच्या अदानी संस्कृतीचा पराभव करायचा आहे. की नाही? मुंबई काँग्रेसच्या नेत्या खासदार वर्षा गायकवाड म्हणतात, ‘‘आम्ही देशाचे संविधान मानणारी मंडळी आहोत. काही पक्ष सातत्याने मारहाण करून कायदा हातात घेण्याची भाषा करतात. ती भाषा आमच्या संस्कृतीला शोभणारी नाही.’’ श्रीमती गायकवाड यांनी काँगेस संस्कृतीचा जो लेखाजोखा मांडला त्यात चुकीचे असे काहीच नाही, पण संविधानाची चिंता फक्त काँग्रेसला आहे व इतर पक्ष आड्याला तंगड्या लावून बसले आहेत असेही नाही," अशा शब्दांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रेसला सुनावलं आहे.
"निवडणूक आयोगाने लोकशाही व संविधानाची हत्या केली. मतांच्या चोरीची प्रकरणे बाहेर पडली. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळात, निवडणूक आयोगाविरुद्ध निघालेल्या प्रचंड मोर्चात राज ठाकरे यांचा सहभाग सक्रिय होता. स्वतः काँग्रेससह समस्त डावे-उजवे पक्षही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. वास्तविक, डावे पक्ष याबाबत अधिक कडवट असतात, पण त्यांनीही राज ठाकरे व त्यांच्या पक्षाच्या सहभागाबाबत आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही. मग मुंबईतील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांच्या मनात ‘स्वतंत्र’ विचार का यावेत?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.
"राजकारणात प्रत्येक पक्ष आपली भूमिका घेऊन लढत असतो, हे खरे असले तरी महाविकास आघाडी म्हणून एकसमानता हवी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हा एकोपा दिसला होता, तेव्हा काँग्रेसने सबुरीने घ्यावे. पळत्याच्या मागे लागून उपयोग नाही. काँग्रेसने स्वबळाचा निर्णय घेतलाच तर तो त्यांचा निर्णय असेल. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एक आहोत. राज ठाकरे यांच्या आगमनाने मुंबईत मराठी एकजुटीला बळ मिळणारच आहे. काँग्रेसने काय करायचे हा त्यांचा प्रश्न," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.