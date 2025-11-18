...म्हणून BMC निवडणुकीत मुस्लिमांची मतं ठाकरेंच्या शिवसेनेलाच मिळणार! 'सामना'तून काँग्रेसला सांगितलं कारण

BMC Election 2025 Uddhav Thackeray Shiv Sena On Muslim Votes: मुंबई महापालिका स्वबळावर लढवण्याची घोषणा करणाऱ्या काँग्रसला महाविकास आघाडीमधील मित्र पक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कानपिचक्या दिल्या आहेत. 'सामना'च्या अग्रलेखामधून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रेसला या निर्णयावरुन सुनावताना मतविभाजनाच्या संभाव्य शक्यतेबद्दलही भाष्य करण्यात आलं आहे. उत्तर भारतीय आणि मुस्लिम मतदार आमच्यापासून दुरावतील, अशी भीती काँगेसला वाटत असल्याचा उल्लेख करत ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा आत्मघातकी ठरेल असा इशारा दिला आहे.
"काँग्रेसने मुंबईतील मुस्लिम, उत्तर भारतीयांची चिंता करू नये. मराठी म्हणून ते आपल्या पाठीशी ठाम उभेच राहतील. फक्त त्यांना आत्मविश्वास देणे गरजेचे आहे. भाजपच्या झुंडशाहीच्या वरवंट्याखाली हा समाज रगडला जात आहे. धारावीतून ज्यांना विस्थापित व्हावे लागत आहे त्यात हिंदी भाषिक आणि मुसलमान आहेत, ते काय भाजपची पालखी वाहणार आहेत? अजिबात नाही," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं ठामपणे म्हटलं आहे.
"काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यामुळे हा समाज शंभर टक्के काँगेसच्या पाठीशी जाईल हे मनोरथ कदापि पूर्ण होणार नाही. बरं, मुंबईत तुम्ही स्वतंत्र लढणार. मग इतर सत्तावीस महानगरपालिकांचे काय? तेथेही तुमची ‘एकला चलो रे’चीच भूमिका राहणार आहे काय? तसे दिसत नाही. शहाणपणा यातच आहे की, महाराष्ट्र धर्म म्हणून सर्व मराठी जनांनी एकत्र यावे व भाजपच्या अदानीशाहीविरुद्ध एल्गार पुकारावा. महाराष्ट्राचे हित त्यातच आहे. काँगेसने संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात जो अवसानघात केला तो या वेळी करू नये. राष्ट्रीय पक्षाचे राष्ट्रीय विचार सध्या दिल्लीच्या खुंटीला टांगून ठेवा व मराठी बाण्याचे जे पक्ष एकत्र येत आहेत त्यांची गोळाबेरीज करून मुंबई महापालिकेवर मराठी माणसांचा भगवा कसा फडकेल, याचाच विचार करा," असं आवाहन 'सामना'च्या अग्रलेखातून करण्यात आलं आहे.
"उत्तर भारतीय आणि मुस्लिम मतदार आमच्यापासून दुरावतील, अशी भीती काँगेसला वाटते. लोकसभा आणि विधानसभेत मुस्लिम समाजाने महाविकास आघाडीला मतदान केले. उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात जात-धर्म न पाहता जी मदत केली, त्यामुळे मुस्लिमांचे मतदान शिवसेनेला झाले व काँगेसला कितीही भीती वाटली तरी हे मुस्लिमांचे मतदान शिवसेनेसह महाविकास आघाडीच्याच पारड्यात पडत राहील असा आत्मविश्वास आमच्या मनात पक्का आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं काँग्रेसला उद्देशून म्हटलं आहे.
"मराठी जनभावनेच्या विरोधात जाणाऱ्यांना महाराष्ट्र माफ करणार नाही. भाजप व त्यांचे ‘बगलबच्चे’ कोणत्या स्तरावर जाऊन निवडणुकांचे खेळ खेळतात ते बिहारने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. गुंडगिरी, झुंडशाही, पैशांचा अतिरेकी वापर, पोलिसी बळाचा अतिरेक करून निवडणूक यंत्रणाच ‘हायजॅक’ करण्याचा भाजपवाल्यांचा डाव मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडणार आहे. अशा वेळी कोण कोणत्या विचारांचा हा डाव न खेळता एकत्र येणे व लढणे हाच मार्ग आहे. एकमेकांच्या संस्कृतीवर नंतर चर्चा करता येईल. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना धडा शिकवण्याची भाषा राहुल गांधी यांनी केलीच आहे. विरोधी पक्षांची आघाडी एकसंघ राहिली तरच तो धडा शिकवता येईल. राजकारणात प्रत्येक पक्ष आपली भूमिका घेऊन लढत असतो, हे खरे असले तरी महाविकास आघाडी म्हणून एकसमानता हवी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हा एकोपा दिसला होता, तेव्हा काँग्रेसने सबुरीने घ्यावे. पळत्याच्या मागे लागून उपयोग नाही. काँग्रेसने स्वबळाचा निर्णय घेतलाच तर तो त्यांचा निर्णय असेल," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.