मुंबईसाठी आजचा दिवस फारच स्पेशल... 44 वर्षात झालं नाही ते आज होणार; 1982 नंतर पहिल्यांदाच...

Mumbai News: आज मुंबईमध्ये तब्बल 44 वर्षांनी एक खास घटना घडणार आहे. आज तब्बल 1 हजार 434 दिवस महापालिकेवर असलेली प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येणार आहे. अर्थात ही घटना राजकीय असून तब्बल 44 वर्षांनी शहराला भारतीय जनता पार्टीचा महापौर मिळणार आहे. शहरातील भाजपचा दुसरा महापौर आज मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदी विराजमान होणार आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षाच्या वतीने कोणीही अर्ज भरला नसल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होणार, हे स्पष्ट आहे. या निवडणुकीस काँग्रेस, मनसे, समाजवादी पक्ष आणि एमआयएम या विरोधी बाकांवरील नगरसेवकही उपस्थित राहणार आहेत.
सन 1982 मध्ये भाजपचे पहिले महापौर म्हणून प्रभाकर पै यांनी पद भूषवले होते. 1996 सालापासून पालिकेत भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आहे. 2017 सालच्या निवडणुकीनंतर या दोन्ही पक्षांत काडीमोड झाला. त्यानंतर म्हणजे 2026 साली झालेल्या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदेसेनेच्या महायुतीने पालिकेवर आपला झेंडा फडकावला. भाजपचे संख्याबळ जास्त असल्याने साहजिकच त्या पक्षाचा महापौरपदावर दावा होता, तर हे पद आपल्याला मिळावे, असा शिंदेसेनेचा आग्रह होता. मात्र, भाजपच्या संख्याबळापुढे अखेर त्यांना मान तुकवावी लागली आणि उपमहापौर स्वीकारावे लागले. भाजपच्या रितू तावडे या महापौरपदाच्या, तर शिंदेसेनेचे संजय घाडी हे उपमहापौरपदाचे उमेदवार आहेत. तावडे या पूर्व उपनगरातून, तर घाडी पश्चिम उपनगरातून निवडून आले आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही उपनगरांत सत्तेचा समतोल साधला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राजकीय विश्लेषक प्रकाश अकोलकरांनी यांनी भाजपाच्या पहिल्या महापौरांसंदर्भातील आठवण सोशल मीडियावरुन शेअर केली होती. "पै यांनी महापौर असतानाच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक शिबीर झाले होते त्या शिबिरास महापौर असलेले पै हे संघाचे अर्धी चड्डी घालून उपस्थित होते आणि त्यांच्या समवेत तिथे परांजपेही गेले होते," असं अकोलकरांनी म्हटलं आहे.
रितू तावडे यांनी 2012 मध्ये प्रथमच महानगरपालिका निवडणूक जिंकली. त्या वॉर्ड क्रमांक 127 मधून निवडून आल्या. 2017 मध्ये घाटकोपरमधील वॉर्ड क्रमांक 121 मधून दुसरा विजय मिळवला. नुकत्याच झालेल्या 2026 च्या निवडणुकीत त्या वॉर्ड क्रमांक 132 मधून तिसऱ्यांदा विजयी झाल्या. या तीन सलग विजयांमुळे त्यांची राजकीय ताकद वाढली आहे. त्या महापालिकेत अनुभवी व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जातात. महापालिकेत रितू तावडे यांनी शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा म्हणून यापूर्वी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या पदावर असताना त्यांनी महापालिका शाळांच्या सुधारणेवर भर दिला. मुलांच्या शिक्षण, शाळांच्या सुविधा आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. त्यांच्या नेतृत्वात शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडले. तसेच, त्या नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी नेहमी तयार असतात. त्यामुळे आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेचा कारभार कसा चालतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.