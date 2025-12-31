BMC election 2026 : मातोश्रीच्या अंगणात सत्ता कोणाची? BKC ते बेहरामपाडा... उच्चभ्रु ते गरिब संमिश्र वस्तीचा मतांवर परिणाम...

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई: (BMC election 2026) देशभरात काही राज्यांच्या स्थानिक निवडणुकांवरही देशातील राजकीय गणितं ठरतात. अशाच निवडणुका सध्या महाराष्ट्रात पार पडत असून, सर्वाधिक लक्ष वेधणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेती आणखी एका महत्त्वाच्या मतदारसंघातील विविध प्रभागांतील हा ग्राऊंड रिपोर्ट. हे प्रभाग आहे, मातोश्री या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचं केंद्र असणाऱ्या शिवसेनेच्याच अंगणातले. शिवसैनिकांची गर्दी, शिवसैनिकांचा जयघोष, दुसरीकडे भाजपच्या घोषणासुद्धा लक्ष वेधून जातात त्या या वांद्रे पूर्व या विधानसभा मतदारसंघामध्ये.
मध्यमवर्गीय, चाळकऱ्यांपासून ते अगदी 10*10 च्या घरात राहणाऱ्यांची वस्ती या वांद्रे पूर्व भागात पाहायला मिळते. झोपडपट्टी क्षेत्रसुद्धा वांद्र्यातील मोठ्या परिसरात पाहायला मिळतं. इथं जितकी संमिश्र वस्ती आहे, तितक्याच विविध विचारसरणीचे मतदार आणि तितकेच विविध त्यांचे प्रश्नसुद्धा आहेत. सध्या स्थानिकांच्या आणि प्रामुख्यानं मुस्लिम, अमराठी नागरिकांचा कौल मशाल अर्थात शिवसेना उबाठा पक्षाला दिसून येत आहे.
ठाकरेंच्या असण्यानं आमचं आधी नुकसान झालं नाही आणि पुढंही होणार नाही असा स्थानिकांचा विश्वास. ठाकरे बंधू एकत्र आले असताना आता त्यांनी बदल घडवायलाच हवा यासाठी स्थानिक आग्रही असून, आमच्यासाठी प्रयत्न करणार, प्रश्न सोडणार त्याला मत देणार असं स्पष्ट मत इथल्या महिला मतदारसुद्धा मांडता. राहिला मुद्दा 2017 मधील येथील निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा, तर ते प्रभाग आणि विजेत्यांची यादी खालीलप्रमाणे.
93- रोहिणी कांबळे- ठाकरे गट
92- सलीम शेख - अपक्ष
94- प्रज्ञा भुतकर- ठाकरे गट
95- चंद्रशेखर वायंणकर- ठाकरे गट
87- विश्वनाथ महाजेश्वर- ठाकरे गट
88- सदा परब- ठाकरे गट
कशी आहे वांद्रे पूर्व येथील मतांची विभागणी?
मुस्लिम - 25 %
मराठी- 60 %
इतर - 20 %
एकिकडे वांद्रे किंवा बँड्रा म्हटलं की चकाचक रस्ते, मोठ्या गगनचुंबी इमारती आणि आपण एखाद्या परराष्ट्रात आहोत असं भासवणारी वस्ती, तर दुसरीकडे चाळकरी आणि मध्यमर्गीयांची वस्ती, तिसरीकडे मात्र वाहतूक कोंडी, प्रचंड गर्दी आणि दाटीवाटीनं वाढतच जाणारी गव्हाणपाडा, बेहरामपाडा आणि निर्मलनगरसारख्या दोन ते तीन मजली झोपडपट्ट्या. वांद्रे पूर्व हा फक्त मध्यमवर्गीयांचा, गरिबांचा मतदारसंघ नाही, तर इथं उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीयांचीसुद्धा उपस्थिती आहे. इथं आतापर्यंत ठाकरेंनीच सत्ता राखली असली तरीही यंदा मात्र हे घरचं मैदान मातोश्री जिंकणार का हे पाहणं महत्त्वाचं.