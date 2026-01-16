'आजपासून मुंबई फॅमिली बिजनेस पासून मुक्त'; BMC Election निकालाआधी भाजपची पहिली प्रतिक्रिया

BMC Election 2026 Result : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मतदानप्रक्रियेदरम्यान झालेला गोंधळ आणि त्यानंतर उद्धभवलेली तणावाची परिस्थिती निवळत नाही, तोच एक्झिट पोलचे आकडे समोर आले आणि मुंबईतील मनपावर यंदा सत्तापालट होण्याची चिन्हं असल्याचेच स्पष्ट संकेत मिळाले. ठाकरे बंधूंना धक्का मिळत मुंबई मनपावर महायुतीचं वर्चस्व असेल असं आकडेवारीतून स्पष्च होत असतानाच निकाल जाहीर होण्यास काही तास उरलेले असतानाच भाजपकडून मनपा आणि विशेष म्हणजे मुंबई बीएमसी निकालावर पहिली प्रतिक्रिया देण्यात आली.
'आजपासून मुंबई फॅमिली बिजनेस पासून मुक्त' अशा आशयाची पोस्ट भाजपच्या वतीनं पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केलं. X पोस्टमध्ये उपाध्येंनी लिहिलं,
''Gooooood mooooorning, Muuuuuumbaaaai!
▪️आजपासून फॅमिली बिजनेस पासून मुंबई मुक्त
▪️खोटा मराठी पुळका दाखवणाऱ्यापासून सुटका
▪️आजपासून विकासाची नवी पहाट, सुरक्षितेतची नवी सुरुवात
#मुंबई #MumbaiVotes #Elections2026 #Mumbai #BMCElections''
मुंबई महापालिका निवडणुकीत साधारणपणे 53 ते 55 % मतदान. मुंबई महापालिकेतील सूत्रांची माहिती. मात्र, रात्री उशिरापर्यंतही पालिकेकडून आकडेवारी बाबत कुठलीही अधिकृत घोषणा नाही.
मुंबई मनपामध्ये तब्बल 9 वर्षांनंतर 227 जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली असून, सत्तेत येण्यासाठी पक्षांना 114 चं बहुमत गाठावं लागणार आहे. एकंदर शहरात झालेलं मतदान पाहता एक्झिट पोल जाहीर करण्यात आला, ज्यामध्ये मुंबईत भाजपा-शिवसेना म्हणजेच महायुतीची सत्ता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आणि ठाकरे बंधूंना मोठा धक्का मिळू शकतो असंच यामध्ये अधोरेखित करण्यात आलं.
तिथं एक्झिट पोलनं खळबळ माजवलेली असतानाच मुंबईत काही प्रभागांमध्ये चुकीचे प्रकार घडल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये मानखुर्दमधील एक घटना समोर आली. जिथं मानखुर्द चिल्ड्रन होम मतदान केंद्रावरून मतपेटी घेऊन निघालेली बस शिवाजी नगर जंक्शन जवळ थांबून एक मतदान पेटी उतरण्यात आल्याने लल्लुभाई येथील केंद्रावर काँग्रेस उमेदवार शशिकांत पाटील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जाब विचारल्याने या भागात तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळाली,