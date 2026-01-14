मुंबई महानगरपालिका भारतातील 'या' 8 राज्यांपेक्षाही श्रीमंत; थक्क करणारे बजेटचे आकडे एकदा पाहाच

BMC Budget Comparison With Indian States: मुंबईवर सत्ता कोणाची याचं निकाल उद्या म्हणजेच 15 जानेवारी रोजी मतपेटीमध्ये कैद होणार आहे. महाराष्ट्रात एकाच वेळी 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान होत असतानाही मुंबईला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे ते या शहराच्या महानगरपालिकेकडे असलेल्या पैशांमुळे! तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण केवळ भारतच नाही तर आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांमध्ये मुंबईचा समावेश होते. मुंबईचा वार्षिक अर्थसंकल्प एवढा मोठा आहे की देशातील 28 राज्यांपैकी 8 राज्यांचं वार्षिक बजेट हे मुंबईपेक्षा कमी आहे. ही राज्य कोणती आणि नेमकी त्यांची बजेट किती आहेत ते पाहूयात...
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे 2025-26 चे बजेट 74 हजार 427 कोटी रुपये इतकं आहे. बजेटचा हा आकडा भारतातील अनेक छोट्या राज्यांच्या वार्षिक बजेटपेक्षा मोठे आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पांकडे पाहिल्यास भारताच्या ईशान्येकडील काही राज्यांबरोबरच आणि गोवा सारख्या छोट्या राज्यांचे बजेटही सामान्यपणे 20 हजार ते 60 हजार कोटींच्या आसपास असते. भारतात अशी आठ राज्यं आहेत जी वार्षिक बजेटचा विचार केला तर मुंबईपेक्षाही गरीब आहेत. ही आठ राज्यं कोणती आणि त्यांचे वार्षिक बजेट नेमके किती आहे ते पाहूयात...
सिक्कीम (Sikkim) - ईशान्येतील या छोट्याश्या राज्याचा अर्थसंकल्प साधारण 10 हजार ते 15 हजार कोटींच्या आसपास आहे.
मिझोराम (Mizoram) - मिझोरमचे वार्षिक बजेट 15 हजार ते 20 हजार कोटींदरम्यान आहे.
नागालँड (Nagaland) - ईशान्येमधील नागालँडचं आर्थिक बजेट 20 हजार ते 25 हजार कोटींच्या आसपास आहे.
मणिपूर (Manipur) - मणिपूरचं वार्षिक बजेट हे सुमारे 25 हजार ते 30 हजार कोटींदरम्यान आहे.
अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) - अरुणाचल प्रदेशचं वार्षिक बजेट सुमारे 30 हजार ते 40 हजार कोटींदरम्यान आहे.
मेघालय (Meghalaya) - मेघायल या छोट्याश्या राज्याचं आर्थिक बजेट हे सुमारे 25 हजार ते 35 हजार कोटींदरम्यान असल्याचं आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे.
त्रिपुरा (Tripura) - त्रिपुरा राज्याचं वार्षिक बजेट हे सुमारे 30 हजार ते 40 हजार कोटींदरम्यान आहे.
गोवा (Goa) - महाराष्ट्राच्या बाजूला असलेल्या गोवा राज्याचं आर्थिक बजेट हे सुमारे 30 हजार ते 40 हजार कोटींदरम्यान आहे.
(वरील सर्व आकडेवारी 2025-26 साठी अंदाजे आकडेवारी आहे.)
आणखी एक विशेष बाब म्हणजे ही सर्व छोटी राज्यं केंद्राकडून मिळणारा अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. यामागील कारण असं की त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न कमी असते. म्हणूनच त्यांचे एकूण बजेट मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी असते. महाराष्ट्र सारख्या राज्याचं बजेट हे 7 लाख कोटींहून अधिक आहे. तर कर्नाटकचं आर्थिक बजेट 4 लाख कोटींहून अधिक आहे. उत्तर प्रदेशचं वार्षिक बजेट हे साडेसात लाख कोटींहून अधिक आहे. मुंबई महानगरपालिकेची कमाई प्रामुख्याने प्रॉपर्टी टॅक्स, इतर शुल्कांमधून होते.