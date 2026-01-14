English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबई महानगरपालिका भारतातील या 8 राज्यांपेक्षाही श्रीमंत; थक्क करणारे बजेटचे आकडे एकदा पाहाच

मुंबई महानगरपालिका भारतातील 'या' 8 राज्यांपेक्षाही श्रीमंत; थक्क करणारे बजेटचे आकडे एकदा पाहाच

BMC Budget Comparison With Indian States: मुंबईचं वार्षिक बजेट हे केवळ भारतात नाही तर जगभरात चर्चेत असतं. मात्र मुंबई ही बजेटचा विचार केला तर भारतातील आठ राज्यांपेक्षाही अधिक आहे. ही आठ राज्यं कोणती ते पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 14, 2026, 02:03 PM IST
मुंबई महानगरपालिका भारतातील 'या' 8 राज्यांपेक्षाही श्रीमंत; थक्क करणारे बजेटचे आकडे एकदा पाहाच
मुंबईच्या बजेटची जगभर चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

BMC Budget Comparison With Indian States: मुंबईवर सत्ता कोणाची याचं निकाल उद्या म्हणजेच 15 जानेवारी रोजी मतपेटीमध्ये कैद होणार आहे. महाराष्ट्रात एकाच वेळी 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान होत असतानाही मुंबईला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे ते या शहराच्या महानगरपालिकेकडे असलेल्या पैशांमुळे! तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण केवळ भारतच नाही तर आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांमध्ये मुंबईचा समावेश होते. मुंबईचा वार्षिक अर्थसंकल्प एवढा मोठा आहे की देशातील 28 राज्यांपैकी 8 राज्यांचं वार्षिक बजेट हे मुंबईपेक्षा कमी आहे. ही राज्य कोणती आणि नेमकी त्यांची बजेट किती आहेत ते पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट किती?

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे 2025-26 चे बजेट 74 हजार 427 कोटी रुपये इतकं आहे. बजेटचा हा आकडा भारतातील अनेक छोट्या राज्यांच्या वार्षिक बजेटपेक्षा मोठे आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पांकडे पाहिल्यास भारताच्या ईशान्येकडील काही राज्यांबरोबरच आणि गोवा सारख्या छोट्या राज्यांचे बजेटही सामान्यपणे 20 हजार ते 60 हजार कोटींच्या आसपास असते. भारतात अशी आठ राज्यं आहेत जी वार्षिक बजेटचा विचार केला तर मुंबईपेक्षाही गरीब आहेत. ही आठ राज्यं कोणती आणि त्यांचे वार्षिक बजेट नेमके किती आहे ते पाहूयात...

ही आठ राज्यं कोणती?

सिक्कीम (Sikkim) - ईशान्येतील या छोट्याश्या राज्याचा अर्थसंकल्प साधारण 10 हजार ते 15 हजार कोटींच्या आसपास आहे. 

मिझोराम (Mizoram) - मिझोरमचे वार्षिक बजेट 15 हजार ते 20 हजार कोटींदरम्यान आहे.

नागालँड (Nagaland) - ईशान्येमधील नागालँडचं आर्थिक बजेट 20 हजार ते 25 हजार कोटींच्या आसपास आहे.

मणिपूर (Manipur) - मणिपूरचं वार्षिक बजेट हे सुमारे 25 हजार ते 30 हजार कोटींदरम्यान आहे.

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) - अरुणाचल प्रदेशचं वार्षिक बजेट  सुमारे 30 हजार ते 40 हजार कोटींदरम्यान आहे.

मेघालय (Meghalaya) - मेघायल या छोट्याश्या राज्याचं आर्थिक बजेट हे सुमारे 25 हजार ते 35 हजार कोटींदरम्यान असल्याचं आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. 

त्रिपुरा (Tripura) - त्रिपुरा राज्याचं वार्षिक बजेट हे सुमारे 30 हजार ते 40 हजार कोटींदरम्यान आहे. 

गोवा (Goa) - महाराष्ट्राच्या बाजूला असलेल्या गोवा राज्याचं आर्थिक बजेट हे सुमारे 30 हजार ते 40 हजार कोटींदरम्यान आहे.

(वरील सर्व आकडेवारी 2025-26 साठी अंदाजे आकडेवारी आहे.)

मोठ्या राज्यांची बजेट किती असतात?

आणखी एक विशेष बाब म्हणजे ही सर्व छोटी राज्यं केंद्राकडून मिळणारा अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. यामागील कारण असं की त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न कमी असते. म्हणूनच त्यांचे एकूण बजेट मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी असते. महाराष्ट्र सारख्या राज्याचं बजेट हे 7 लाख कोटींहून अधिक आहे. तर कर्नाटकचं आर्थिक बजेट 4 लाख कोटींहून अधिक आहे. उत्तर प्रदेशचं वार्षिक बजेट हे साडेसात लाख कोटींहून अधिक आहे. मुंबई महानगरपालिकेची कमाई प्रामुख्याने प्रॉपर्टी टॅक्स, इतर शुल्कांमधून होते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026bmc Election2026 budgetBrihanmumbai Municipal Corporationindia

इतर बातम्या

पैसे ठेवा तयार...! भारतात येतायत 'या' बहुप्रतिक्ष...

टेक