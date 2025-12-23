BMC Election 2026 : मुंबईचं प्रवेशद्वार... 'कुलाबा' क्षेत्रात कशी आहेत राजकीय समीकरणं? शहराचा मुकूट आणि...

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC Election 2026) मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई कुणाची ही विशेष मालिका झी 24तास प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत असून या मालिकेतील पहिलं क्षेत्र आहे ते म्हणजे शहराचा मुकूट म्हणून ओळखलं जाणारं कुलाबा क्षेत्र. ज्या मनपा मुख्यालयावर कोणाचा झेंडा असेल? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होत आहे त्याच तेच हे क्षेत्र.
मुंबई मनपा निवडणूक ठाकरेंसाठी प्रतिष्ठेची असतानाच शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपसुद्धा या निवडणुकीत वर्चस्व टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अशा या मुंबईत कुलाबा क्षेत्रात कधीएकेकाळी काँग्रेसचं सत्ता आणि एकंदर वातावरणही काँग्रेसच्याच कलानं. मात्र तिथं सध्या वर्चस्वं आहे हे महायुतीचं. पण, यंदा इथं बाजी कोण मारणार, कुलाबा कोणाचं? हे पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
काही सामान्य म्हणतायत शिंदेंचा नगरसेवक हवाय, काहींना मराठीच्या मुद्द्याला अनुसरून कुलाब्यात ठाकरेंचा नगरसेवक हवाय, तर इथला महिला वर्ग म्हणतोय ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी. अर्थात त्यांना हवाय शिंदेंचा नगरसेवक.
ब्रिटिशांनी बांधलेल्या ऐतिहासिक इमारती, राजकारण्यांचे बंगले, मंत्रालय, मोठमोठे व्हीआयपी रस्ते हे या कुलाब्याचं वैशिष्ट्य. ताज महाल हॉटेल, गेट वे ऑफ इंडिया, एशियाटिक लायब्ररी, छत्रपची शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय या आणि अशा अनेक वास्तू कुलाब्याच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहेत. अवाक् करायला लावेल अशी मुंबई याच कुलाब्यात पाहायला मिळते. अशा या कुलाब्यात उच्चभ्रूंपासून मध्यमवर्गीय आणि हातावर पोट भरणाऱ्यांचाही मुक्काम आहे बरं.
मुंबईच्या या कुलाब्यात ठाकरेंचे खासदार आणि भाजपचे आमदार आहेत. कुलाब्यात सध्या विधानसभेचे सभापती असणारे राहुल नार्वेकर भाजपचे आमदार आहेत तर ठाकरे सेनेचे अरविंद सावंत इथूनच खासदार आहेत. तर इथं नगरसेवकांची यादी आहे खालीलप्रमाणं...
- प्रभाग क्र.- 225 सुजाता सानप- शिवसेना
- प्रभाग क्र. - 226 हर्षिता नारवेकर- भाजप
- प्रभाग क्र. - 227 मकरंद नार्वेकर - भाजप
शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतरही ठाकरेंनी कुलाबा क्षेत्र लागलं होतं. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर इथलं वारं फिरलं. ठाकरेंच्या सोबत असणाऱ्या अनेक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी ठाकरेंना रामराम करत शिंदेंची साथ निवडली आणि याचा मोठा फटका ठाकरेंना बसला.
- गुजराती - सुमारे 15 हजार
- मराठी - सुमारे 15 हजार
- मुस्लीम- सुमारे 07 हजार
- इतर - सुमारे 05 हजार
- दुबार मतदार- 06 हजार
जीवाची मुंबई करायला जिथे लोक येतात तिथेच अनेक जण जिव मुठीत धरुन राहतात. 80 ते 200 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या सेस इमारती, वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यात साचणारं पाणी आणि इतर समस्या इथं मोठ्या आहेत. त्यामुळं जो कोणी या समस्यांना आणि पुनर्विकासाला हात घालत जनतेला साथ देईल त्यांना जनता मत देईल असा सूर स्थानिक आळवत आहेत. त्यामुळं आता हा कुलाब्याचा मुकूट कोणाच्या शिरस्थानी जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.