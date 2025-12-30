BMC election 2026 : पुनर्विकासाची लाट धारावीतील रहिवाशांचं आयुष्य बदलणार? स्थानिकांची साथ कोणाला?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) उंचच उंच इमारती, आलिशान घरं, पाणीपुरवठा, लिफ्ट, स्विमिंग पूल, चांगले रस्ते या आणि अशा अनेक आश्वासनांसह आता धारावीचा पुनर्विकास अनेकांच्याच दृष्टीक्षेपात आहे. येथील रहिवाशांना चांगल्या आणि आलिशान जीवनशैलीची आश्वासनं तर दिली, पण आता ही आश्वासनं पूर्ण करत खऱ्या अर्थानं मुंबईत येणाऱ्या विविध गोष्टींचा पुरवठा करणारी आणि राबत्या हातांची ही धारावी निवडणुकीत कोणाला साथ देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
एकिकडे धारावीत अमराठी आणि मुस्लिम नागरिकांची साथ ही इथं वरचष्मा असणाऱ्या मशालीला अर्थात शिवसेना उबाठा पक्षाला दिसून येते. मुस्लिम समुदायासाठी या पक्षानं खूप काही केलं म्हणत मतांच्या रुपात कृतज्ञता व्यक्त करण्याची इथल्या मतदारांची तयारी. तर, दुसरीकडे गेल्या 70 वर्षांमध्ये जे घडलं नाही, ते करून दाखवण्याची धमक फडणवीस सराकरमध्ये आहे असं म्हणणारी जनताही इथं आहे. त्यामुळं असंख्य लघुउद्योगांना आसरा देणारी ही धारावी नेमकी कोणाची, हे पाहणं यंदाच्या निवडणुकीत महत्त्वाचं असेल.
- प्रभाग क्र.-183 - गंगा माने -काँग्रेस - शिवसेना
- प्रभाग क्र.-184 - बब्बु खान -शिवसेना-काँग्रेस
- प्रभाग क्र.-185 - जगदीश टी- शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र. -186- वसंत नकाशे- शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र. 187- मरियम्मल थेवर -शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र. 188 - रेशम बानो खान -राष्ट्रवादी SP
- प्रभाग क्र. 189 - हर्षदा मोरे - मनसे
- मराठी -18-20 %
-उत्तर भारतीय -18-20 %
- द. भारतीय- 05 %
-मुस्लीम -33%
- गुजराती -04 %
प्रत्यक्षात 4 लाख लोकांना सामावून घेणाऱ्या धारावीत सध्याच्या घडीला 12 ते 13 लाख नागरिक वास्तव्यास असून, इथं पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. धारावीत, मुस्लिम, दलित, मराठी, गुजराती, उत्तर भारतीय अशा मिश्रमतदारांची उपस्थिती आहे.
धारावीनं आतापर्यंत इथं आलेल्या प्रत्येकाला समावून घेतलं आणि या मुंबईचा काळीजतुकडा झाली. तेव्हा आता, या धारावीला विकासाच्या चाकानं नेमका किती वेग मिळतो हे आता येणारा काळ आणि मतदार ठरवणार हे मात्र नक्की.