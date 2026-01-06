English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महामुलाखतीचा Exclusive Photo; ठाकरे बंधूंच्या Interviewचा पहिला फोटो समोर...

Exclusive Photo Raj Thackeray Uddhav Thackeray : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची अपडेट. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीची पहिली झलक.   

सायली पाटील | Updated: Jan 6, 2026, 01:51 PM IST
महामुलाखतीचा Exclusive Photo; ठाकरे बंधूंच्या Interviewचा पहिला फोटो समोर...
bmc election 2026 exclusive photo Raj Thackeray Uddhav Thackeray interviewed by sanjay raut and mahesh manjrekar first photo

Exclusive Photo Raj Thackeray Uddhav Thackeray : काही दिवसांपूर्वीच (shivsena UBT) शिवसेनेच्या उबाठा पक्षाचे खासदार (Sanjay Raut) संजय राऊत यांनी सांगितल्याप्रमाणं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांचीही मुलाखत चित्रीत करण्यात आली असून या मुलाखतीतील पहिला फोटोसुद्धा समोर आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ठाकरे बंधूंच्या मुलाखतीतून समोर आलेल्या या फोटोमध्ये खासदार संजय राऊत आणि सिनेनिर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते अशी अष्टपैलू व्यक्तीमत्त्वं म्हणून ओळख असणारे महेश मांजरेकर हे मुलाखतकाराच्या रुपात दिसत आहेत तर, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देताना पाहायला मिळत आहेत. मधोमध महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाहायला मिळत आहे. मुलाखतीदरम्यान झालेल्या एखाद्या विनोदी प्रसंगादरम्यानच हा फोटो टीपण्यात आल्याचं प्रथमदर्शनी लक्षात येत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Raj Thackerayuddhav thackerayinterviewemahapalika election 2026

इतर बातम्या

खासदारांची मनमानी...; महानगरपालिका निवडणुकीआधी विजय वडेट्टी...

महाराष्ट्र बातम्या