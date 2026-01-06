महामुलाखतीचा Exclusive Photo; ठाकरे बंधूंच्या Interviewचा पहिला फोटो समोर...

Exclusive Photo Raj Thackeray Uddhav Thackeray : काही दिवसांपूर्वीच (shivsena UBT) शिवसेनेच्या उबाठा पक्षाचे खासदार (Sanjay Raut) संजय राऊत यांनी सांगितल्याप्रमाणं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांचीही मुलाखत चित्रीत करण्यात आली असून या मुलाखतीतील पहिला फोटोसुद्धा समोर आला आहे.
ठाकरे बंधूंच्या मुलाखतीतून समोर आलेल्या या फोटोमध्ये खासदार संजय राऊत आणि सिनेनिर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते अशी अष्टपैलू व्यक्तीमत्त्वं म्हणून ओळख असणारे महेश मांजरेकर हे मुलाखतकाराच्या रुपात दिसत आहेत तर, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देताना पाहायला मिळत आहेत. मधोमध महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाहायला मिळत आहे. मुलाखतीदरम्यान झालेल्या एखाद्या विनोदी प्रसंगादरम्यानच हा फोटो टीपण्यात आल्याचं प्रथमदर्शनी लक्षात येत आहे.
