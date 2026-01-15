English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मतदान करुन अक्षय कुमार बाहेर आला अन् त्या लहान मुलीने त्याचे पाय धरलं, म्हणाली बाबांवर..., काय म्हणाला खिलाडी?

मतदान करुन अक्षय कुमार बाहेर आला अन् 'त्या' लहान मुलीने त्याचे पाय धरलं, म्हणाली 'बाबांवर...', काय म्हणाला खिलाडी?

मतदान करुन केंद्राबाहेर आल्यानंतर अक्षय कुमारचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यात एक लहान मुलगी अक्षय कुमारचे पाय धरताना दिसत आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 15, 2026, 04:40 PM IST
मतदान करुन अक्षय कुमार बाहेर आला अन् 'त्या' लहान मुलीने त्याचे पाय धरलं, म्हणाली 'बाबांवर...', काय म्हणाला खिलाडी?

महापालिका निवडणूक 2026 साठी महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान सुरु आहे. सामान्य जनतेपासून राजकारणी आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटी आपला मतदानाचा हक्क बजावताना दिसून येत आहे. मुंबईत अक्षय कुमारनेही आपला मतदानाचा अधिकार बजावला. जेव्हा खिलाडी मतदान केंद्रातून मत करुन बाहेर आला तिथला एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका लहान मुलीने अक्षय कुमारचे पाय धरले. 

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय कुमारचा व्हिडीओ व्हायरल 

खिलाडी जेव्हा मतदान करुन बाहेर आला आणि गाडीकडे जात असताना अचानक एक मुलगी त्याच्याकडे आली. ती मुलगी म्हणते की, बाबा खूप कर्जात आहेत. कृपया त्यांना मदत करा. अक्षयने मुलीला शांत केलं आणि त्याच्या मॅनेजरकडे बोट दाखवत म्हणाला, "कृपया तुझं नाव आणि नंबर लिहून दे. मी मदत करेन."

त्यानंतर ती मुलगी अक्षय कुमारच्या पाया पडली पण अक्षय तिला असे करण्यापासून मनाई करतो. अक्षय म्हणतो, "बेटा, असं करू नकोस." अक्षयचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. चाहत्यांना अक्षयचा हावभाव खूप आवडतो. अक्षय त्याच्या दयाळू स्वभावासाठी ओळखला जातो आणि गरजूंना मदत करण्यासाठी नेहमीच तयार असतो.

दरम्यान मतदान केल्यानंतर अक्षय कुमारने पत्रकाराशी संवाद साधला. तो म्हणाला की, सर्वांनी मतदान करायला यावं. आज बीएमसी निवडणूक आहे. मतदानाच्या दिवशी आपण रिमोट कंट्रोल हातात धरतो. मी सर्वांना बाहेर पडून मतदान करण्याचे आवाहन करतो. आपण अनेकदा तक्रार करतो, पण आज जबाबदारी घेण्याची वेळ आली आहे. संवादात सहभागी होऊ नका; मतदान करा."

अक्षय कुमारच्या चित्रपटाबद्दल बोलायचं झालं तर वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3 आणि भूत बांगला यासारख्या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. 2025 मध्ये, अक्षय स्काय फोर्स, केसरी चॅप्टर 2, हाऊसफुल 5 आणि जॉली एलएलबी 3 सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलंय.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BMC Election 2026akshay kumarvoting poll boothBollwood NewsMumbai

इतर बातम्या

अर्चना पुरण सिंगच्या हातातील अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकीत,...

मनोरंजन