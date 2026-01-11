English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई महापालिकेच्या रिंगणातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार, एका टर्ममध्ये संपत्तीत 20 पट वाढ!

Wealthiest Candidate in BMC: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक धनाढ्य उमेदवाराबद्दल जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 11, 2026, 04:11 PM IST
मकरंद नार्वेकर संपत्ती

Wealthiest Candidate in BMC: मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काही दिवसांवर आलीय. उमेदवार प्रचारासाठी घराघरात पोहोचतायत. आश्वासनांची खैरात होतेय. दरम्यान मुंबई पालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांपैकी सर्वात श्रीमंत उमेदवार कोण? तुम्हाला माहिती आहे का? सर्वात श्रीमंत उमेदवाराची संपत्ती 124 कोटी रुपये आहे. मागच्या निवडणुकीला जितकी संपत्ती होती त्याच्या वीस पट संपत्ती त्यांची एका टर्ममध्ये वाढली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

राहुल नार्वेकरांचे बंधू 

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ती म्हणून मकरंद नार्वेकर यांचे नाव समोर आले आहे. ते विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे सख्खे भाऊ आहेत. त्यांनी निवडणुकीच्या शपथपत्रात जाहीर केलेली मालमत्ता 124 कोटी रुपये इतकी आहे. ही रक्कम इतर उमेदवारांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. ज्यामुळे ते चर्चेचा विषय ठरले आहेत. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात राजकीय क्षेत्रात श्रीमंतीचा मुद्दा नेहमीच लक्ष वेधून घेतो, आणि मकरंद यांचे उदाहरण त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांची ही संपत्ती व्यवसाय, गुंतवणूक आणि इतर स्रोतांमधून आली असण्याची शक्यता आहे.

जाहीर मालमत्ता 124 कोटी

मकरंद नार्वेकर यांची सध्याची जाहीर मालमत्ता 124 कोटी रुपयांची आहे. ही रक्कम त्यांच्या विविध संपत्तींमध्ये विभागलेली आहे. ज्यात जमीन, घर, शेअर्स आणि इतर गुंतवणुकीचा समावेश असू शकतो. निवडणुकीच्या नियमांनुसार, प्रत्येक उमेदवाराला आपली संपत्ती जाहीर करावी लागते. ज्यामुळे मतदारांना पारदर्शकता मिळते. मकरंद यांनी ही माहिती शपथपत्रात दिली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. अशी मोठी संपत्ती असणे हे त्यांच्या व्यावसायिक यशाचे प्रतिबिंब आहे, पण त्याचबरोबर राजकीय चर्चेतही प्रश्न उपस्थित करू शकते.

संपत्तीत 20 पट वाढ 

2017 च्या निवडणुकीत मकरंद नार्वेकर यांची जाहीर मालमत्ता केवळ 6.32 कोटी रुपये इतकी होती. त्या वेळी ते राजकीय क्षेत्रात सक्रिय होते, पण त्यांची आर्थिक स्थिती आजच्या तुलनेत खूपच कमी होती. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर 2022 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत मकरंद नार्वेकर यांनी अलिबाग परिसरात एकूण 27 भूखंड विकत घेतले आहेत. ही माहिती त्यांच्या शपथपत्रात नमूद आहे. मागील निवडणुकीत असलेल्या संपत्तीच्या तुलनेत मकरंद नार्वेकर यांची सध्याची मालमत्ता तब्बल वीस पटीने वाढली आहे. 6.32 कोटींवरून 124कोटींपर्यंतचा हा प्रवास एका टर्ममध्ये घडला आहे, जो आश्चर्यकारक आहे.

