BMC Election 2026 : राज ठाकरे मुंबई पिंजून काढणार, दौऱ्यांचं वेळापत्रक समोर; महायुतीनं आजमावलाय Interview फॉर्म्युला

BMC Election 2026 : (Mumbai News) आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं सध्या महाराष्ट्रात असंख्य राजकीय घडामोडींना वेग आला असला तरीही प्रामुख्यानं मुंबई महानगरपालिकेला अनुसरून सुरू असणाऱ्या राजकारणाकडे अनेकांचं विशेष लक्ष आहे. मातब्बर नेते, कार्यकर्ते, विद्यमान मंत्री किंवा मतदाराच्या रुपात असणारी सामान्य जनता असो प्रत्येकाचं लक्ष BMC निवडणुकीत कोण बाजी मारणार आणि पालिका मुख्यालयावर कोणाचं वर्चस्वं दिसणार याचीच उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आणखी एका कारणासाठी खास ठरणार आहे, ते कारण म्हणजे ठाकरे बंधूंचं एकत्र येणं. राज ठाकरे यांचा (MNS) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना उबाठा (Shivsena UBT) हे दोन्ही पक्ष आणि पक्षांचे मुख्य नेते सध्या एकमेकांच्या संपर्कात असून, युतीच्या चर्चा या अखेरच्या टप्प्यात असल्याचं म्हटलं जात आहे. आता युतीची अधिकृत घोषणाच बाकी असताना पालिका निवडणुकीसाठी खुद्द राज ठाकरे मैदानात उतरणार असून येत्या काही दिवसांत मुंबई पिंजून काढणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
BMC निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे अनेक महत्वपूर्ण दौरे करणार असून, 20 डिसेंबर 2025 रोजी ते शहरातील पूर्व उपनगर आणि दक्षिण मुंबईत उपस्थिती लावतील. मनसेची निवडणूक कार्यालयं, शाखा यांना राज ठाकरे भेट देणार असून, काही ठिकाणी नव्या निवडणूक कार्यालयांचं उद्घाटन करणार आहेत.
21 डिसेंबरला ठाकरे पश्चिम उपनगरातील 8 विधानसभा मतदारसंघात दौरा करती. विशएष म्हणजे अमराठी मतदार असणाऱ्या मतदारसंघांवरही मनसेचं विशेष लक्ष असेल. जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालाड, दहिसर, बोरिवली, मागाठाणे, कांदीवली, दिंडोशी या विधानसभा मतदारसंघातील मनसे शाखांना राज ठाकरे भेट देणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. निवडणूकीपूर्वी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढवण्याकरता संपूर्ण मुंबईत राज ठाकरेंचे दौरे आखण्यात आले आहेत हेच आता स्पष्ट होत आहे.
एकिकडे मनसे आणि अप्रत्यक्षरित्या ठाकरे बंधू आपल्या परिनं निवडणुकीची तयारी करत असतानाच मुंबईतील सर्व 227 प्रभागांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारींच्या विजयाची जबाबदारी देण्यासाठी शिवसेनेची मोहीम. जबाबदारी वाटप करण्यासाठी शिवसेनेच्या सर्व 227 जागांवरील इच्छुकांच्या मुलाखती आज रंगशारदा येथे सुरू झाल्या आहेत. शिवसेनेच्या पारड्यात ज्या जागा पडतील त्या ठिकाणच्या उमेदवारांची निवड याच मुलाखतींच्या माध्यमातून होईल. तर जिथे मित्र पक्षांचे उमेदवार असतील तिथे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना महायुतीच्या विजयासाठी आवश्यक असलेल्या प्रचाराची जबाबदारी इच्छुकांकडे सोपवली जाणार आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिका निवडणूक महायुती म्हणूनच लढल्या जाणार असून 150 पेक्षा जास्त जागा जिंकण्यासाठी हे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती पक्षातील विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.
मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या उबाठा पक्षाकडून वेगळी रणनिती आखली जात असून, उमेदवाराची चाचणी करत असताना पक्षाकडून जवळपास 70% नव्या आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी देण्य़ात येणार असल्याची माहिती आहे. युवा सेनेतील अनेक चेहऱ्यांना मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार म्हणून उतरवले जाणार आहेत, त्यामुळं आता निवडणुकीसाठी कोणाची वर्णी लागते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.