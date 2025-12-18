'स्वतःला म्हणवतो आशिष कुरेशी पण...'; शेलारांच्या 'चाफा बोले ना'वर मनसेचं दोन ओळीत उत्तर

BMC Election 2026 : (Mumbai News) मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कोणाचं वर्चस्व असणार हे महिन्याभरातच स्पष्ट होणार असून, इतक्या वर्षांची प्रतीक्षा संपणार आहे. मात्र तत्पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये निवडणूक, मतदानापूर्वी सुरू असणाऱ्या कलगीतुऱ्यानं सर्वांचंच लक्ष वेधलं आहे. सत्ताधाऱ्यांनी पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरू केलेली असतानाच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन्ही बंधूंमध्ये युतीची समीकरणं अखेरच्या टप्प्यात आली आहे. मात्र अद्यापही युतीची अधिकृत घोषणा न झाल्यानं भाजपकडून सातत्यानं या युतीवर टोलेबाजी सुरू आहे.
दरम्यानच भाजप नेते आशिष शेलार यांनी थेट कवितेच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या उबाठा पक्षावर आणि मनसेवर मार्मिक टीका केली. शिवतीर्थावरील चाफा... असं लिहीत शेलारांनी पुढे म्हटलं,
''शिवतीर्थावरील चाफा !!
"चाफा" बोलेना चाफा चालेना... चाफा खंत करी काही केल्या फुले ना...
गेले संजय राऊत घरी...
म्हटली मैत्रीची गाणी...
आम्ही गळयांत गळे मिळवूनी रे
गेले अनिल परब सोबती...
गंध दरवळला शिवतीर्थावरी
जुने मतभेद विसरले रे
चल ये रे, ये रे गडया, नाचू उडू घालू फुगडया
खेळू झिम्मा झिम पोरी झिम पोरी झिम !
तरी ही चाफा बोले ना.. चाफा चालेना... चाफा काही केल्या फुले ना !!''
राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षातील संजय राऊत, अनिल परब या मंडळींनी जाऊन गेलेली चर्चा या कवितेच्या केंद्रस्थानी होती आणि त्याभोवतीच शब्द रचून ही काव्यात्मक टीका करण्यात आली होती.
शेलारांचा हा अंदाज आता ठाकरे बंधूंच्याही लक्षात आला असून, मनसेकडून त्यांना अवघ्या दोन ओळींच्या कवितेतूनच उत्तर देण्यात आलं आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत शेलारांच्या कवितेवर उत्तर देत लिहिलं,
''स्वतःला म्हणवतो आशिष कुरेशी पण ही आहे मुंबईला लागेलली बुरशी
नावात आहे शेलार पण हा आहे बोगस मतदानातून निवडून आलेला झोलार! झोलार!! झोलार!!!''
आगामी मुंबई निवडणुकीला केंद्रस्थानी ठेवत देशपांडे यांनी शेलारांचा उल्लेख शहराला लागलेली बुरशी असा केला आहे तर बोगस मतदारांच्या मुद्द्यावरही त्यांनी या दोन ओळींतून निशाणा साधत शेलारांची 'ती' कविता साभार परत केली आहे. ज्यामुळं आता या कवितेला शेलार आखी काही उत्तर देणार का? राज ठाकरे त्यावर व्यक्त होणार का? ही राजकीय टोलेबाजीच्या कवितांची मैफिल आणि किती रंगणार? हे येत्या काळातच अधिक स्पष्ट होणार आहे.