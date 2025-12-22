English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरे बंधूमधील शिवडीचा वाद मिटला; कोण कोणत्या जागेवर लढणार? जाणून घ्या!

BMC Election 2026:  भाजप आणि शिवसेनेला शह देण्यासाठी ठाकरे बंधुंनी रणनीती आखली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 22, 2025, 02:55 PM IST
उबाठा- मनसे

BMC Election 2026: मुंबई पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू एकत्र येणार आहेत. उद्या 23 डिसेंबरला त्यांच्या युतीची घोषणा होणार आहे. असे असले तरी काही जागांवरुन दोन्ही पक्षांमध्ये बोलचाल सुरु होता. यातील प्रमुख जागा या दक्षिण मुंबईतील आहे. लालबाग परळ हा शिवसेना ठाकरे पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. मनसेची येथे ताकद आहे. अशावेळी भाजप आणि शिवसेनेला शह देण्यासाठी ठाकरे बंधुंनी रणनीती आखली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

ठाकरे बंधूमधील शिवडीचा वाद मिटला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  प्रभाग क्र. 203, 204, 205 या जागेवरून वाद सुरु होता. यापैकी एक मनसेला तर उर्वरित दोन ठाकरेंच्या सेनेला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  मातोश्रीवर सुरु असलेल्या बैठकीत जागावाटपासंदर्भात चर्चा सुरु होती. या बैठकीला ठाकरेंच्या सेनेकडून पक्षाचे सचिव आणि स्थानिक नेते सुधीर साळवी उपस्थित होते. 

उबाठा आणि मनसे युतीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात 

शिवसेना उबाठा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनच्या युतीबाबत पुन्हा एक चर्चा झाली असून शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज ठाकरे यांची शिवतीर्थावर जाऊन भेट घेतली जवळपास 40 ते 45 मिनिटे ही चर्चा झाली. शिवसेना उबाठा आणि मनसे युतीचे जागावाटप अंतिम टप्प्यात आलं आहे. जागा वाटपाच्या चर्चेसाठी उद्या पुन्हा बैठक होईल. आज संजय राऊत आणि राज ठाकरे आणि त्यानंतर बाळा नांदगावकर आणि राज ठाकरे यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

जागा वाटपाची रस्सीखेच फार करू नये अशा सूचना राज ठाकरे यांनी  दोन्ही नेत्यांना दिल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे.त्यानंतर मंगळवारी किंवा बुधवारी शिवसेना उबाठा आणि मनसेची युती जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे बंधुंच्या युतीची उद्या घोषणा होणार असल्याची माहिती आहे. दोन्ही ठाकरे बंधू पत्रकार परिषद घेवून यासंदर्भात घोषणा करणार आहेत. एनएससीआय डोममध्ये ही पत्रकार परिषद होण्याची शक्यता आहे.

आता भांडूपचा वाद मिटविण्यास सुरूवात

भांडूपच्या वॅार्ड क्रमांक 114 वरून शिवसेना ठाकरे आणि मनसेमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. ठाकरे गटाचे माजी आमदार रमेश कोरगावर हे आपल्या पत्नीसाठी इथून आग्रही आहेत. तर मनसे माजी नगरसेविका अनिषा माजगावकर यांना हा वॅार्ड सोडावा यासाठी आग्रही आहे. अनिषा माजगावकर 2012 मध्ये इथून नगरसेविका झाल्या होत्या. तर 2017 मध्ये रमेश कोरगावकर यांनी अनिषा माजगावकर यांचा पराभव केला होता. सध्या ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील हेही मातोश्रीवर या बैठकीसाठी आले आहेत.

