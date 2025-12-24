English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईतील भायखळ्यात कोणाचं पारडं जड? या ठिकाणाच्या नावाचा नेमका अर्थ काय? BMC निडवणुकीपूर्वीचा ग्राऊंड रिपोर्ट..

मुंबईतील भायखळ्यात कोणाचं पारडं जड? या ठिकाणाच्या नावाचा नेमका अर्थ काय? BMC निडवणुकीपूर्वीचा ग्राऊंड रिपोर्ट..

BMC election 2026 : पालिका निवडणुकांसाठी यंत्रणा आणि पक्षसुद्धा कामाला लागले असून, आता मुंबई शहरात कोणत्या पक्षाचा नेमका कुठं वरचष्मा आहे हे पाहण्यासाठी आजचं ठिकाण आहे भायखळा मतदारसंघ...   

सायली पाटील | Updated: Dec 24, 2025, 09:39 AM IST
मुंबईतील भायखळ्यात कोणाचं पारडं जड? या ठिकाणाच्या नावाचा नेमका अर्थ काय? BMC निडवणुकीपूर्वीचा ग्राऊंड रिपोर्ट..
BMC election 2026 Mumbai konachi buyculla constituency mumbai news MIM bjp congress shivsena

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) फळ मंडई, भाजी मंडई ते मोठाले उड्डाणपूल... मुंबईतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजेच भायखळा. ब्रिटीशकाळापासूनच या भागाला महत्त्वं प्राप्त असून, तिथं असणाऱ्या 'खडा पारसी' पुतळ्याकडे पाहिलं की आपण भायखळ्यात आहोत हे लक्षात येतं. या पुतळ्याबाबत अनेक गोष्टी सांगण्यात येतात. बहुसांस्कृतिक रचनेचं प्रतिक असणारा हा पुतळा ब्रिटीशांनी बांधला असून, या भागाची ओळखही आहे. या भागात मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ख्रिश्चन अशी बहुसांस्कृतिक लोकसंख्या भायखळ्यामध्ये आहे. स्थानिकांसाठी हे ठिकाण आहे, 'आपलं भायखळा'. (MUMBAI NEWS)

Add Zee News as a Preferred Source

कसं पडलं भायखळा हे नाव? 

भायखळा या नावाची फोड करायची झाल्यास, 'भाया' नावाच्या व्यक्तीच्या धान्य गोदामावरून किंवा 'स्भय' (बावा) आणि 'खळा' (धान्य साठवण्याची जागा) या शब्दांवरून नाव पडलं असावं असं म्हटलं जातं तर, काही पुस्तकांमध्ये मात्र ही एल दलदलीची किंवा गुरांच्या चरण्याची जागा असावी असे उल्लेख त्या काळात आढळतात ज्यांना भायखळे असं म्हटलं जायचं, काही संदर्भांमध्ये येथील शेतीच्या संदर्भानं त्या काळातील 'शेतवळी' असाही उल्लेख दिसून येतो. 

कसं आहे सध्याचं राजकीय समीकरण? 

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'मुंबई कुणाची'च्या विशेष मालिकेत जाणून घेणार आहोत याच भायखळा क्षेत्राबाबत. भायखळ्यातून एकूण 6 नगरसेवक निवडून जातात. या भागात सलग  कोणत्याच एका पक्षाचं वर्चस्व राहीलेलं नाही. एमआयएम, शिवसेना, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष या प्रत्येकाचे ठराविक बालेकिल्ले इथे आहेत. मात्र असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात इथल्या मुस्लिम समुदायात उद्धव ठाकरेंची लोकप्रियता वाढलीय. गेली लोकसभा आणि विधानसभाही इथे ठाकरेंनीच राखलीय. 

मुंबईतील टॉप 5 मुस्लिम मतदारसंघांपैकी एक भायखळा  असून, भायखळ्यात कुणाचं पारडं जड? मुस्लिमांमध्ये ठाकरेंचं आकर्षण का? शिंदे सेना इथे चमत्कार घडवणार का? एम आय एम फॅक्टर कुणाला नडणार? हेच प्रश्न इथं उभं राहत आहेत. स्थानिकांशी चर्चा केली असता बाळासाहेबांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं काहींचा कल आहे. कोविडमध्ये ठाकरेंच्या शासनानं केलेल्या कामाची इथल्या नागरिकांना जाण असल्याचंच इथं पाहायला मिळत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : BMC Election 2026 : मुंबईचं प्रवेशद्वार... 'कुलाबा' क्षेत्रात कशी आहेत राजकीय समीकरणं? शहराचा मुकूट आणि...

या भागातून सध्या आमदार आहेत  मनोज जामसुतकर, उबाठा आणि खासदार आहेत  अरविंद सावंत, उबाठा. त्यामुळं या भागात ठाकरेंचं पारडं जड आहे. पक्षीय बलाबल पाहिलं असता 
207 - सुरेखा लोखंडे, भाजप 
208- रमाकांत रहाटे, उबाठा
209- यशवंत जाधव- शिवसेना
210- सोनम जामसुतकर-  कॉग्रेसमधून निवडून आल्या उबाठाच्या वाटेवर
211- रईस शेख- सपा
212- गीता गवळी- अभासे

ठिकठिकाणी खड्डे, वाहतूक कोंडी, पाणीप्रश्न अशा समस्या या भागातील नागरिकांनी पुढे केल्या असून त्यावर तोडगा काढला जावा अशीच त्यांची मागणी आहे. जवळपास 40 टक्के मतदार मुस्लिम असलेला हा भाग, जो मुंबईतल्या टॉप ५ मुस्लिम बहुसंख्य भागांपैकी एक असून, इथे मुस्लिमांसोबतच पारसी, जैन, ख्रिश्चन मतंही निर्णायक ठरतात.  

मतांची विभागणी 

हिंदु - सुमारे 50 ते 55 टक्के
मुस्लिम-सुमारे  40 टक्के
पारशी, ख्रिस्चन, इतर- 10 टक्के

अंडरवर्ल्डशी नाव जोडली जाणारी दगडी चाळसुद्धा या भागात आहे. मात्र दशकभरात भायखळा आणि दगडी चाळीचं रुपही बदलत चाललं आहे. इतकंच नव्हे तर इथं सामाजिक आणि राजकीय चित्रसुद्धा बदलताना दिसत आहे. एकाच वेळी उच्चभ्रू आणि एकाच वेळी मागासलेला भाग म्हणून भायखळ्याकडे पाहिलं जात असताना या भागानं मुंबईला आणि मुंबईकरांना बरंच काही दिलं आहे. तेव्हा आता महानगरपालिका भायखळा आणि येथील नागरिकांना काय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
BMC Election 2026Buyculla ConstituencyMumbai konachibuycullaMumbai news

इतर बातम्या

Weather News : धोका वाढला! कडाक्याच्या थंडीत पावसाची शक्यता...

महाराष्ट्र बातम्या