मुंबईतील भायखळ्यात कोणाचं पारडं जड? या ठिकाणाच्या नावाचा नेमका अर्थ काय? BMC निडवणुकीपूर्वीचा ग्राऊंड रिपोर्ट..

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) फळ मंडई, भाजी मंडई ते मोठाले उड्डाणपूल... मुंबईतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजेच भायखळा. ब्रिटीशकाळापासूनच या भागाला महत्त्वं प्राप्त असून, तिथं असणाऱ्या 'खडा पारसी' पुतळ्याकडे पाहिलं की आपण भायखळ्यात आहोत हे लक्षात येतं. या पुतळ्याबाबत अनेक गोष्टी सांगण्यात येतात. बहुसांस्कृतिक रचनेचं प्रतिक असणारा हा पुतळा ब्रिटीशांनी बांधला असून, या भागाची ओळखही आहे. या भागात मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ख्रिश्चन अशी बहुसांस्कृतिक लोकसंख्या भायखळ्यामध्ये आहे. स्थानिकांसाठी हे ठिकाण आहे, 'आपलं भायखळा'. (MUMBAI NEWS)
भायखळा या नावाची फोड करायची झाल्यास, 'भाया' नावाच्या व्यक्तीच्या धान्य गोदामावरून किंवा 'स्भय' (बावा) आणि 'खळा' (धान्य साठवण्याची जागा) या शब्दांवरून नाव पडलं असावं असं म्हटलं जातं तर, काही पुस्तकांमध्ये मात्र ही एल दलदलीची किंवा गुरांच्या चरण्याची जागा असावी असे उल्लेख त्या काळात आढळतात ज्यांना भायखळे असं म्हटलं जायचं, काही संदर्भांमध्ये येथील शेतीच्या संदर्भानं त्या काळातील 'शेतवळी' असाही उल्लेख दिसून येतो.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'मुंबई कुणाची'च्या विशेष मालिकेत जाणून घेणार आहोत याच भायखळा क्षेत्राबाबत. भायखळ्यातून एकूण 6 नगरसेवक निवडून जातात. या भागात सलग कोणत्याच एका पक्षाचं वर्चस्व राहीलेलं नाही. एमआयएम, शिवसेना, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष या प्रत्येकाचे ठराविक बालेकिल्ले इथे आहेत. मात्र असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात इथल्या मुस्लिम समुदायात उद्धव ठाकरेंची लोकप्रियता वाढलीय. गेली लोकसभा आणि विधानसभाही इथे ठाकरेंनीच राखलीय.
मुंबईतील टॉप 5 मुस्लिम मतदारसंघांपैकी एक भायखळा असून, भायखळ्यात कुणाचं पारडं जड? मुस्लिमांमध्ये ठाकरेंचं आकर्षण का? शिंदे सेना इथे चमत्कार घडवणार का? एम आय एम फॅक्टर कुणाला नडणार? हेच प्रश्न इथं उभं राहत आहेत. स्थानिकांशी चर्चा केली असता बाळासाहेबांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं काहींचा कल आहे. कोविडमध्ये ठाकरेंच्या शासनानं केलेल्या कामाची इथल्या नागरिकांना जाण असल्याचंच इथं पाहायला मिळत आहे.
या भागातून सध्या आमदार आहेत मनोज जामसुतकर, उबाठा आणि खासदार आहेत अरविंद सावंत, उबाठा. त्यामुळं या भागात ठाकरेंचं पारडं जड आहे. पक्षीय बलाबल पाहिलं असता
207 - सुरेखा लोखंडे, भाजप
208- रमाकांत रहाटे, उबाठा
209- यशवंत जाधव- शिवसेना
210- सोनम जामसुतकर- कॉग्रेसमधून निवडून आल्या उबाठाच्या वाटेवर
211- रईस शेख- सपा
212- गीता गवळी- अभासे
ठिकठिकाणी खड्डे, वाहतूक कोंडी, पाणीप्रश्न अशा समस्या या भागातील नागरिकांनी पुढे केल्या असून त्यावर तोडगा काढला जावा अशीच त्यांची मागणी आहे. जवळपास 40 टक्के मतदार मुस्लिम असलेला हा भाग, जो मुंबईतल्या टॉप ५ मुस्लिम बहुसंख्य भागांपैकी एक असून, इथे मुस्लिमांसोबतच पारसी, जैन, ख्रिश्चन मतंही निर्णायक ठरतात.
हिंदु - सुमारे 50 ते 55 टक्के
मुस्लिम-सुमारे 40 टक्के
पारशी, ख्रिस्चन, इतर- 10 टक्के
अंडरवर्ल्डशी नाव जोडली जाणारी दगडी चाळसुद्धा या भागात आहे. मात्र दशकभरात भायखळा आणि दगडी चाळीचं रुपही बदलत चाललं आहे. इतकंच नव्हे तर इथं सामाजिक आणि राजकीय चित्रसुद्धा बदलताना दिसत आहे. एकाच वेळी उच्चभ्रू आणि एकाच वेळी मागासलेला भाग म्हणून भायखळ्याकडे पाहिलं जात असताना या भागानं मुंबईला आणि मुंबईकरांना बरंच काही दिलं आहे. तेव्हा आता महानगरपालिका भायखळा आणि येथील नागरिकांना काय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.