BMC election 2026 : दादर-माहिमचा गड ठाकरे राखणार? अमराठी मतदारांकडून अनपेक्षित उत्तरं... मराठी मतदार काय म्हणाले?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC Election 2026) महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत अतिशय मोलाचं योगदान देणाऱ्या प्रबोधनकार ठाकरे यांचा वारसा आधी बाळासाहेब ठाकरे आणि आता राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रात पुढे नेत असून, ठाकरे कुटुंबाची नवी पिढी अर्थात आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे हेसुद्धा आपल्या कुटुंबाचा हाच वारसा पुढे नेण्यात योगदान देत आहे. अशा या ठाकरेंचाच बालेकिल्ला म्हणून ओळख असणाऱ्या दादर-माहिम बालेकिल्ल्यातून झी 24तासचा विशेष निवडणूकपर कार्यक्रम, 'मुंबई कोणाची?'
शिवाजी पार्क, दादर, माहिम आणि इथलं राजकारण म्हटलं की लगेचच एक नाव उच्चारलं जातं ते म्हणजे ठाकरे. शिवाजी पार्क मैदानावर झालेल्या आणि बाळासाहेबांनी संबोधित केलल्या दसरा मेळाव्यापासून ते अगदी उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा शपथसोहळा असो किंवा मग राज ठाकरे (Raj thackeray Uddhav thackeray) यांची गुढीपाडव्याला होणारी सभा असो, दादर-माहिम आणि ठाकरेंचं सुरुवातीपासूनच एक धनिष्ठ नातं आहे. अशा या दादर माहिम विधासभा क्षेत्रामध्ये सध्या स्थानिकांसमवेत अमराठी भाषिकांनासुद्धा ठाकरेंच्या युतीचा आनंद आहे. काहींच्या मते इथं ठाकरे बंधू बाजी मारणार आहेत. शिंदे आणि भाजपचं त्यांना तगडं आव्हान असलं तरीही हा गड ठाकरे राखणार असंच स्थानिकांचं मत. पण, मतदानापूर्वी स्थानिकांच्या मागण्या आणि त्यांचं म्हणणं काय? पाहा...
शिवसेनेची कर्मभूमी असणाऱ्या दादरचं रुपडं मागील दशकभरात पालटलं आहे. अनेक चाळीची जागा मोठ्या इमारतींनी घेतली आहे, तर दादरला सध्या विळखा बसला आहे तो म्हणजे वाहतूक कोडी, कबुतरं, धूळ आणि तत्सम प्रश्नांचा. याच दादरमध्ये सुरुवातीपासूनच मराठीचा आणि विकासाचा मुद्दा एकत्र उचलून धरण्यात आला अशा या मुंबईचा राजकीय, सांस्कृतिक केंद्रबिंदु असणाऱ्या दादरमध्ये स्थानिकांचे घरांचे प्रश्न, माहिमचा कोळीवाडा, रस्तेवाहतुकीचे प्रश्न आणि रस्त्यांची स्थिती अशा काही समस्या आजही तोडगा निघण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळं या निवडणुकीत मतदार नेमकी कोणाला साध देतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
दादर- माहिम मतदारसंघात राजकारण विकासाच्या मुद्द्यापेक्षा भावनेवर अधिक चालतं हे गतकाळातील आकडेवारीनं सिद्ध केलं आहे. 2017 मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये ठाकरेंच्या नगरसेवकांची सरशी पाहायवला मिळाली होती. 2017 मध्ये कोणते नगरसेवक निवडून आले होते?
182- मिलिंद वैद्य- ठाकरे
190- शीतल गंभीर - भाजप
191- विशाखा राऊत- ठाकरे
192- प्रिती पाटणकर- ठाकरेसेना
194 - समाधान सरवणकर- शिंदे सेना
मराठी- 50 टक्के
मुस्लिम- 30 टक्के
इतर- 20 टक्के (गुजराती, सिंधी, उ भारतीय)
दादरमध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, सामान्यांना प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची. लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे इथं मराठी मतांची टक्केवारी जसजशी खाली आली, तसतसं मराठीच्या मुद्द्यावरून इथं राजकारण मात्र वाढत गेलं. मुद्दा कोणताही असो, कबुतरं, धुळ, पुनर्विकास किंवा मग फेरीवाले... पण प्रत्येक समस्येला किनार मिळाली ती म्हणजे मराठी विरुद्ध अमराठी. त्यामुळं आता हेच दादर विकासाच्या प्रतीक्षेत असून, दादरला विकास जेव्हा मुंबईच्या आणि मराठी माणसाच्या विकासाला वेग देईल तेव्हाच दादर मराठी माणसाची ओळख ठरेल.