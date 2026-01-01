English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BMC election 2026 : विमानतळाचा शेजार तरी समस्यांचाच बाजार; मुंबईत कोणत्या मतदार संघाची 'ही' अवस्था?

BMC election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झी 24तासच्या विशेष मालिकेमध्ये पाहणार आहोत एक असा मतदारसंघ जिथं संमिश्र मतदारवस्ती आणि संमिश्र समस्या...  

सायली पाटील | Updated: Jan 1, 2026, 01:17 PM IST
मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) रिक्षांची गर्दी, बसच्या रांगा, मधूनच चालणारे प्रवासी आणि रस्त्यावर असणारे प्रचंड खड्डे... पाचवीला पुजलेली वाहतूक कोंडी हे चित्र आहे कुर्ल्यातलं. कुर्ला रेल्वेस्थानकाबाहेर पडलं, की अनेक प्रवासी रस्ता नव्हे तर पायाखाली येणारे खड्डे पाहतात. कारण इथं रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ते हेच अनेकांना कळत नाही. बरं, मॅनहोल, तुंबलेली गटारं या आणि अशा असंख्य समस्यांवर कैक वर्षांपासून कुर्ल्यात तोडगा निघालेला नाहीय. 

आमदार किंवा नगरसेवक कोणताही येवो. प्रचारादरम्यान दिली जाणारी वचनं आणि समस्यांवर तोडगा काढण्याची हमी नंतर मात्र मागे पडत जाते आणि यामध्ये भरडला जातो तो म्हणजे या कुर्ला परिसरात वावरणारा आणि वास्तव्यास असणारा मध्यमवर्गीय नागरिक. हा तोच मतदारसंघ जो सुरुवातीला काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, पुढं इथं शिवसेनेची सत्ता आली. मात्र कुर्ल्यातील राजकीय स्थिती संमिश्र आहे. इथं काँग्रेसला वंचितची जोड मिळाली असून, त्यामुळं येत्या काळात कुर्ल्यात कोणाचं वर्चस्व असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

काही स्थानिकांच्या मते  इथं ठाकरेंची सत्ता असायला हवं, काहींना इथं शिंदेंची सत्ता हवीय तर, इथं विकास हा भाजपच करु शकेल असंही काही स्थानिकांचं मत आहे. त्यामुळं मताच्या स्वरुपात हे नागरिक कोणाच्या पारड्यात आपली मतं टाकणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

 2017 मध्ये इथं कोणत्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून आले होते? 

- प्रभाग क्र. 89- दिनेश कुबल- शिवसेना UBT
- प्रभाग  क्र. 90 -ट्युलिप मिरांडा- काँग्रेस
- प्रभाग  क्र. 91 -मोहम्मद रफिक शेख- काँग्रेस
- प्रभाग क्र. 165- अश्रफ आझमी- काँग्रेस 
-- प्रभाग  क्र. 166 -संजय तुर्डे -शिवसेना
- प्रभाग  क्र. 167 -दिलशाद बानो - काँग्रेस
- प्रभाग  क्र. 168 -सईदा खान - काँग्रेस

कुर्ल्याचा मतदार हा स्विंग वोटर मानला जातो जो, झोपडपट्टी आणि एसआरएमध्ये राहतो. जो काम करेल त्यालाच मत असा त्यामागचा विचार. मात्र तरीही कुर्ल्यात मुस्लिम मतदारांवरही सत्तेचं गणित अवलंबून आहे. इथं भाषिक आणि धार्मिक मतदारांवर नजर टाकली तर लक्षात येतं की ही आकडेवारी खालील प्रमाणं आहे... 

मुस्लिम- 45-50टक्के
हिंदु - 45-50
इतर - 5

गरीब, मध्यमवर्गीय, कॉस्मोपोलिटीअन कलिना आणि नजीकचा परिसर, विमानतळाचा शेजार तरी समस्यांचाच बाजार अशा या मतदारसंघात यंदा वर्चस्व कोणाचं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

