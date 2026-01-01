BMC election 2026 : विमानतळाचा शेजार तरी समस्यांचाच बाजार; मुंबईत कोणत्या मतदार संघाची 'ही' अवस्था?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) रिक्षांची गर्दी, बसच्या रांगा, मधूनच चालणारे प्रवासी आणि रस्त्यावर असणारे प्रचंड खड्डे... पाचवीला पुजलेली वाहतूक कोंडी हे चित्र आहे कुर्ल्यातलं. कुर्ला रेल्वेस्थानकाबाहेर पडलं, की अनेक प्रवासी रस्ता नव्हे तर पायाखाली येणारे खड्डे पाहतात. कारण इथं रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ते हेच अनेकांना कळत नाही. बरं, मॅनहोल, तुंबलेली गटारं या आणि अशा असंख्य समस्यांवर कैक वर्षांपासून कुर्ल्यात तोडगा निघालेला नाहीय.
आमदार किंवा नगरसेवक कोणताही येवो. प्रचारादरम्यान दिली जाणारी वचनं आणि समस्यांवर तोडगा काढण्याची हमी नंतर मात्र मागे पडत जाते आणि यामध्ये भरडला जातो तो म्हणजे या कुर्ला परिसरात वावरणारा आणि वास्तव्यास असणारा मध्यमवर्गीय नागरिक. हा तोच मतदारसंघ जो सुरुवातीला काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, पुढं इथं शिवसेनेची सत्ता आली. मात्र कुर्ल्यातील राजकीय स्थिती संमिश्र आहे. इथं काँग्रेसला वंचितची जोड मिळाली असून, त्यामुळं येत्या काळात कुर्ल्यात कोणाचं वर्चस्व असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
काही स्थानिकांच्या मते इथं ठाकरेंची सत्ता असायला हवं, काहींना इथं शिंदेंची सत्ता हवीय तर, इथं विकास हा भाजपच करु शकेल असंही काही स्थानिकांचं मत आहे. त्यामुळं मताच्या स्वरुपात हे नागरिक कोणाच्या पारड्यात आपली मतं टाकणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
- प्रभाग क्र. 89- दिनेश कुबल- शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र. 90 -ट्युलिप मिरांडा- काँग्रेस
- प्रभाग क्र. 91 -मोहम्मद रफिक शेख- काँग्रेस
- प्रभाग क्र. 165- अश्रफ आझमी- काँग्रेस
-- प्रभाग क्र. 166 -संजय तुर्डे -शिवसेना
- प्रभाग क्र. 167 -दिलशाद बानो - काँग्रेस
- प्रभाग क्र. 168 -सईदा खान - काँग्रेस
कुर्ल्याचा मतदार हा स्विंग वोटर मानला जातो जो, झोपडपट्टी आणि एसआरएमध्ये राहतो. जो काम करेल त्यालाच मत असा त्यामागचा विचार. मात्र तरीही कुर्ल्यात मुस्लिम मतदारांवरही सत्तेचं गणित अवलंबून आहे. इथं भाषिक आणि धार्मिक मतदारांवर नजर टाकली तर लक्षात येतं की ही आकडेवारी खालील प्रमाणं आहे...
मुस्लिम- 45-50टक्के
हिंदु - 45-50
इतर - 5
गरीब, मध्यमवर्गीय, कॉस्मोपोलिटीअन कलिना आणि नजीकचा परिसर, विमानतळाचा शेजार तरी समस्यांचाच बाजार अशा या मतदारसंघात यंदा वर्चस्व कोणाचं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.