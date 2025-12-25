'शिवसेना एकच आणि ती म्हणजे...', BMC निवडणुकीआधी जाणून घ्या लालबाग-परळमधील मतदारांच्या मनात आहे तरी काय?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026 ) कष्टकऱ्यांची मुंबई असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा या मुंबईतील गिरणगावाकडे सर्वांचच लक्ष जातं. अशा या मुंबईच्या गिरणगावात सुरुवातीपासूनच मराठी माणसाचं अस्तित्वं आणि वर्चस्वसुद्धा पाहायला मिळालं. हेच गिरणगाव यंदाच्या पालिका निवडणुकीत नेमकं कोणाला कौल देणार? मुंबईच्या या मतदारसंघात नेमकं कोणत्या पक्षाचं वारं आहे? जाणून घेऊया झी 24तासच्या विशेष 'मुंबई कोणाची?' या निवडणूक विशेष कार्यक्रमातून.
सेवाभाव हा मुंबईत ज्या भागाचा स्थायीभाव राहीलाय तो भाग म्हणजे शिवडी. फक्त मुंबई, महाराष्ट्रातूनच नाही तर देशभरातून आपली दुखणी-खुपणी आजार घेऊन लोक मुंबईच्या ज्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येतात ती वाडीया, केईएम, टाटा अशी मोठमोठी नावाजलेली रुग्णालयं याच शिवडी भागात आहेत. म्हणूनच या भागाला हॉस्पिटलचा वॉर्ड असंही नाव पडलं आहे. इथुन अनेकजण नवजीवन घेऊन परतात. मात्र, यंदाच्या बीएमसी निवडणूकीत शिवडी कुणाला जीवनदान देतेय आणि कुणाला व्हेंटीलेटरवर ठेवतेय हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
शिवडीत पक्ष, जात, धर्म, यांपेक्षाही आजवर प्रभावी ठरलेला मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष लोकप्रतिनीधी तुमच्यासाठी कितपत उपलब्ध राहतोय आणि या मुद्यावर ठाकरेंच्या शिवसैनिकांनी कायमच बाजी मारली आहे. नागरिकांची लहान-मोठी कामं करणं, रुग्णालयांसाठी मदत करणं, प्रत्यक्ष विभागातला वावर आणि गणेशोत्सव मंडळांची ताकद या जोरावर लोकसभा, विधानसभा आणि 2017 च्या बीएमसी निवडणुकीतल्या पाचही जागा इथं ठाकरेंनीच राखल्या होत्या
2017 मध्ये निवडून आलेले नगरसेवक
202 श्रद्धा जाधव - मशाल
203 सिंधु मसुरकर - मशाल
204 अनिल कोकीळ - मशाल
205 दत्ता पोंगडे - मशाल
206 सचिन पडवळ- मशाल
मराठी मतदार, गिरणी कामगार, गणेशोत्सव मंडळं यांनी शिवडीला शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला बनवलं आहे. मनसेही या भागात क्रमांक दोनच्या मतांची ताकद ठेऊन राहीलेला पक्ष आहे. त्यात इथं स्थानिक मतदारांचा एक सूर, तो म्हणजे 'आम्हाला एकच शिवसेना माहितीये ती म्हणजे ठाकरें.' लालबाग, परळ, शिवडीमध्ये शिवसेना म्हणजे ठाकरे हेच समीकरण प्रचलित असल्यानं मतदारांचा कल याच पक्षांकडे दिसत आहे. त्यात ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळं मतदारसंघात सध्या उत्साही वातावरण आहे.
दरम्यान,भाजपनंही इथे अनेकदा चांगली टक्कर दिलीय. शिंदेंना मात्र दोन्ही ठाकरेंचं आव्हान पेलायला इथं चांगलीच कंबर कसावी लागेल हेच चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळं पालिका निवडणुकीसाठी या मतदारसंघावर अनेकांचच लक्ष असेल.
मराठी मतं- 60 ते 65%
उत्तर भारतीय मतं- 28%
जैन, गुजराती मतं- 12%
मतांची विभागणी, जुन्या मुंबईचा वसा लाभलेला मतदारसंघ आणि अर्थातच ठाकरेंचा बालेकिल्ला असणाऱ्या या शिवडी मतदारसंघातून आता मतदारांचा कौल कोणाला मिळणार हे काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.