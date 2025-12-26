BMC election 2026 : ठाकरेंना प्रत्यक्ष निवडणुकीत विजय देणारी वरळी नेमकी कोणाची? मतदार कोणाच्या बाजुनं देणार कौल?

BMC election 2026 : मुंबईत गेल्या काही काळात अनेक भागांचा प्रचंड वेगानं विकास झालाय मुख्य शहरं असो किंवा मग उपनगरं. शहरात एकिकडे वाहतूक कोंडी, पाण्याच्या समस्या आणि पावसाळ्याच साचणारं पाणी अशा एक ना अनेक समस्या असल्या तरीही गगनचुंबी इमारती उभारल्या जाण्याच्या वेगावर मात्र या परिस्थितीचा फारसा परिणाम झाला नाही. अगदी मुंबईत प्रदूषणानं भीषण पातळी गाठली असून, नागरिकांचा श्वास गुदमरला तरीही बांधकामं थांबली नाहीत इतक्या वेगानं या शहराचा विकास होतोय. इथं महत्त्वाचा मुद्दा हाच, की या मुंबईकडे नेतेमंडळीचं लक्ष आहे की नाही?
आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर मुंबई शहरात सध्या नेतेमंडळींनी त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये भेटी देण्यास आणि नागरिकांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यास सुरुवात केली आहे. काहींच्या मते हे सत्तेसाठी सुरुय, काहींच्या मते अजूनही बदल होण्याची आशा आहे. अशाच वातावरणात 'मुंबई कोणाची?' या निवडणुकीवर आधारित बातमीपत्रात झी 24तास तुम्हाला नेत आहे वरळीच्या मतदारसंघात.
अनेक राजकीय आणि सासंस्कृतिक स्थित्यंतरं पाहिलेला हा भाग म्हणजे वरळी. एकिकडे वरळीत मोठे बिझनेस पार्क आणि गगनचुंबी निवासी इमारती, भारतातील श्रीमंत व्यक्तीच्या लेकीचं घर आहे. तर दुसरीकडे कोळीवाडे, बैठ्या चाळी, जुन्या इमारती अशी सामान्य वस्तीसुद्धा आहे. या वस्तीचे असंख्य प्रश्नही आहे. ही तिच वरळी आहे, जिथं ठाकरे कुटुंबातील पहिली व्यक्ती निवडून देत नागरिकांनी विश्वासानं आपला माणूस पुढं केला, त्यांचं नाव आदित्य उद्धव ठाकरे. वरळीचा उल्लेख आदित्य ठाकरेंचं ड्रीम प्रोजेक्ट असाही केला जातो. त्यातच शिवसेनेत माजलेल्या दुफळीनंतर इथं वर्चस्वं राखणं हा पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असेल असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळं यंदा ही वरळी, इथले नागरीक ठाकरेंच्या युतीला साथ देणार की शिंदेंना हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
'गेले ते कावळे, राहिले ते मावळे' या बाळासाहेबांच्या वक्तव्याची आठवण वरळीतील सामान्यांना आजही आहे आणि म्हणूनच इथं ठाकरेंचा वरचष्मा पाहायला मिळत आहे हे खरं. वरळीच्या राजकारणात कायमच शिवसेनेची सरशी राहिली. मात्र पक्षफुटीनंतर 7 पैकी 4 नगरसेवकांनी शिंदेसेनेची वाट धरली.
राहिला मुद्दा मनसेचा, तर इथं मनसेचाही मतदारांवर चांगला प्रभाव पाहायला मिळत आहे. माजी उपमहापौर हेमांगी वरळीकर या ठाकरे गटाकडून (प्रभाग 193) निवडून आल्या, प्रभाग 194 मधून माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर ठाकरे गटाकडून निवडून आले आणि त्यांनी शिंदेसेनेची वाट धरली. तर, प्रभाग 195 मधून शिवसेनेचे संतोष शिंदे निवडून आले आणि त्यांनीही पुढं शिंदेंना साथ दिली. प्रभाग 196 मधून आशिष चेंबूरकर उद्धव ठाकरेंच्याच साथीनं असून, 197 क्रमांकाच्या प्रभागातून दत्ता सरवणकर मनसेकडून निवडून आले आणि ठाकरेंनंतर शिंदेसेना असा प्रवास त्यांनी केला.
- प्रभाग क्र.-193 हेमांगी वरळीकर- शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र.-194 समाधान सरवणकर - शिवसेना
- प्रभाग क्र.-195 - संतोष खरात - शिवसेना
- प्रभाग क्र. - 196 -आशिष चेंबूरकर -शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र. 197 - दत्ता नरवणकर- शिवसेना
- प्रभाग क्र. 198 - स्नेहल आंबेकर - शिवसेना UBT
- प्रभाग क्र. 199 - किशोरी पेडणेकर - शिवसेना UBT
सामान्य मराठी मतदार, बीडीडीतील चाळकरी आणि कोळीवाड्यानं ही वरळी सजलेली आहे. तरीही काही वर्षांपूर्वी 'केम छो वरळी?' असे बॅनरही छापल्याचं नागरिक विसरले नाहीयेत. कायम मराठीचं राजकारण करणाऱ्या वरळीला आता इथली अमराठी मतंही निर्णायक वाटत असल्याची चर्चा आहे.
- मराठी भाषिक - 55-60 %
- मुस्लीम -20-25 %
- उत्तर भारतीय, गुजराती, इतर - 15-20 %
वरळी मागील अनेक वर्षांमध्ये मुंबई आणि पर्यायानं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली असून, ठाकरेंच्याही राजकारणात वरळीची महत्त्वाची भूमिका. मात्र नेत्यांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आपले मुद्दे कधी येणार याचीच प्रतीक्षा आता वरळीतील सामान्य नागरिकांना आहे आणि याच मुद्द्यावर ते यंदा मतदान करतील हे स्पष्टंय.