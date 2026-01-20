English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • दिल्ली ठरवणार मुंबईचा महापौर कोण? शिंदेंची धावपळ; शिंदेंमुळे भाजपाचं नुकसान झाल्याची तक्रार थेट...

दिल्ली ठरवणार मुंबईचा महापौर कोण? शिंदेंची धावपळ; शिंदेंमुळे भाजपाचं नुकसान झाल्याची तक्रार थेट...

BMC Election 2026: भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये महापौर कोण होणार आणि कोणत्या पक्षाचा असणार यावरुन खलबत सुरु असतानाच आता शिवसेनेचा एक बडा नेता दिल्लीला रवाना होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 20, 2026, 10:32 AM IST
दिल्ली ठरवणार मुंबईचा महापौर कोण? शिंदेंची धावपळ; शिंदेंमुळे भाजपाचं नुकसान झाल्याची तक्रार थेट...
महापौरपदासाठी रस्सीखेच सुरुच (प्रातिनिधिक फोटो)

BMC Election 2026: मुंबईचा महापौर कोण होणार यावरुन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि सहकारी पक्ष असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षामध्ये रस्सीखेच सुरु असतानाच आता महापौर पदाचा निर्णय थेट दिल्लीत घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून मुंबईच्या महापौर पदाचा निर्णय दिल्लीमध्ये होणार आहे. आज महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे प्रमुख नेते दुपारनंतर दिल्लीमध्ये जाणार आहेत. संध्याकाळी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे शिवसेनेचे सरचिटणीस राहुल शेवाळे आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्यात बैठक होणार आहे. मुंबईतील महापौर पद, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि इतर समित्यांबाबतही प्राथमिक चर्चा होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पालिकेमध्ये सन्मानपूर्वक पदे मिळावी अशी भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षांची भूमिका आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अचानक दिल्ली दौरा

शिवसेनेच्या हॉटेल पॉलिटिक्सवर भाजपाने नाराजी व्यक्त केली आशिवसेना पक्षाचे सरचिटणीस राहुल शेवाळे हे अचानक दिल्लीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तडकाफडकी शेवाळे दिल्ली जाणार असल्यामुळे राजकीय चर्चाना उधाण आलं आहे. भाजप नेते दिल्लीत असून शेवाळे त्यांची भेट घेण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई महानगर पालिका बाबत महत्वाच्या घडामोडी होण्याच्या शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  दुपारी 11 वाजता राहुल शेवाळे दिल्लीसाठी रवाना होणार आहेत. 

दिल्लीपर्यंत पोहोचलं प्रकरण

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमुळे मुंबईत भाजपचं नुकसान झाल्याचं मुंबईतील भाजपा नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे भूमिका मांडताना म्हटलं आहे. शिंदेंनी अधिक जागा लढूनही महायुतीला काठावरचे बहुमत मिळाले. एकनाथ शिंदे यांची मुंबईतली कामागिरी निराशाजनक असल्याचं राज्यातील भाजपा नेत्यांनी दिल्लीत कळवलं आङे. भाजप जास्त जागा लढली असती तर भाजपने 100 हून जास्त जागा जिंकल्या असत्या असंही आपली भूमिका मांडताना सांगितलंय. केंद्रीय नेतृत्वाकडे भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी भूमिका मांडली आहे. शिंदेंनी 90 जागा लढून केवळ 29 जागा जिंकल्याने महायुतीचा स्ट्राईक रेटवर परिणाम झाल्याचंही भाजपाच्या नेत्यांनी केंद्रीय नेत्यांना कळवलं आहे. 

शिंदेंचे नगरसेवक कोकण भवनात जाणार नाहीत

नगरविकास विभागाकडून काल सायंकाळी राजपत्र अधिसूचना (गॅजेट) जारी करण्यात आली असून नगरसेवकांच्या नोंदणीसाठी आज शिवसेना नगरसेवक कोकण भवनला जाणार नसल्याची सूत्रांची माहिती. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाने आपल्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची सर्व महत्त्वाची मूळ कागदपत्रे स्वतःकडेच ठेवली आहेत. तसेच ताज लँड्स एन्ड हॉटेलमध्ये मुक्कामाला असलेल्या नगरसेवकांना आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत हॉटेलमधून चेकआउट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पक्षातील नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गट स्थापन (गट रचना) करण्यासाठी बेलापूरला जाण्याचा कार्यक्रम सध्या रद्द करण्यात आला आहे. पक्षातील पुढील रणनीतीबाबत अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेकडून बदलण्यात आलेल्या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले  आहे. दिल्लीत होणाऱ्या आजच्या बैठकिवर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

भाजपाची नाराजी

शिवसेनेच्या हॉटेल पॉलिटिक्सवर भाजपाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शिंदेंनी मुंबईतील नगरसेवक ताज हॉटेलमध्ये ठेवल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा असतानाच नगरसेवकांना हॉटेलात ठेवल्याने वेगळा संदेश जातो असं भाजपच्या नेत्यांनी खासगीत भूमिका मांडताना म्हटलं आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या समीर गायकवाडचा मृत्यू; नेमक...

महाराष्ट्र बातम्या