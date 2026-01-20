दिल्ली ठरवणार मुंबईचा महापौर कोण? शिंदेंची धावपळ; शिंदेंमुळे भाजपाचं नुकसान झाल्याची तक्रार थेट...

BMC Election 2026: मुंबईचा महापौर कोण होणार यावरुन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि सहकारी पक्ष असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षामध्ये रस्सीखेच सुरु असतानाच आता महापौर पदाचा निर्णय थेट दिल्लीत घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील घडामोडींना वेग आला असून मुंबईच्या महापौर पदाचा निर्णय दिल्लीमध्ये होणार आहे. आज महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे प्रमुख नेते दुपारनंतर दिल्लीमध्ये जाणार आहेत. संध्याकाळी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे शिवसेनेचे सरचिटणीस राहुल शेवाळे आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्यात बैठक होणार आहे. मुंबईतील महापौर पद, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि इतर समित्यांबाबतही प्राथमिक चर्चा होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पालिकेमध्ये सन्मानपूर्वक पदे मिळावी अशी भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्षांची भूमिका आहे.
शिवसेनेच्या हॉटेल पॉलिटिक्सवर भाजपाने नाराजी व्यक्त केली आशिवसेना पक्षाचे सरचिटणीस राहुल शेवाळे हे अचानक दिल्लीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तडकाफडकी शेवाळे दिल्ली जाणार असल्यामुळे राजकीय चर्चाना उधाण आलं आहे. भाजप नेते दिल्लीत असून शेवाळे त्यांची भेट घेण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई महानगर पालिका बाबत महत्वाच्या घडामोडी होण्याच्या शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुपारी 11 वाजता राहुल शेवाळे दिल्लीसाठी रवाना होणार आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमुळे मुंबईत भाजपचं नुकसान झाल्याचं मुंबईतील भाजपा नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे भूमिका मांडताना म्हटलं आहे. शिंदेंनी अधिक जागा लढूनही महायुतीला काठावरचे बहुमत मिळाले. एकनाथ शिंदे यांची मुंबईतली कामागिरी निराशाजनक असल्याचं राज्यातील भाजपा नेत्यांनी दिल्लीत कळवलं आङे. भाजप जास्त जागा लढली असती तर भाजपने 100 हून जास्त जागा जिंकल्या असत्या असंही आपली भूमिका मांडताना सांगितलंय. केंद्रीय नेतृत्वाकडे भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी भूमिका मांडली आहे. शिंदेंनी 90 जागा लढून केवळ 29 जागा जिंकल्याने महायुतीचा स्ट्राईक रेटवर परिणाम झाल्याचंही भाजपाच्या नेत्यांनी केंद्रीय नेत्यांना कळवलं आहे.
नगरविकास विभागाकडून काल सायंकाळी राजपत्र अधिसूचना (गॅजेट) जारी करण्यात आली असून नगरसेवकांच्या नोंदणीसाठी आज शिवसेना नगरसेवक कोकण भवनला जाणार नसल्याची सूत्रांची माहिती. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाने आपल्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची सर्व महत्त्वाची मूळ कागदपत्रे स्वतःकडेच ठेवली आहेत. तसेच ताज लँड्स एन्ड हॉटेलमध्ये मुक्कामाला असलेल्या नगरसेवकांना आज सकाळी 10 वाजेपर्यंत हॉटेलमधून चेकआउट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पक्षातील नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गट स्थापन (गट रचना) करण्यासाठी बेलापूरला जाण्याचा कार्यक्रम सध्या रद्द करण्यात आला आहे. पक्षातील पुढील रणनीतीबाबत अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेकडून बदलण्यात आलेल्या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. दिल्लीत होणाऱ्या आजच्या बैठकिवर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शिवसेनेच्या हॉटेल पॉलिटिक्सवर भाजपाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शिंदेंनी मुंबईतील नगरसेवक ताज हॉटेलमध्ये ठेवल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा असतानाच नगरसेवकांना हॉटेलात ठेवल्याने वेगळा संदेश जातो असं भाजपच्या नेत्यांनी खासगीत भूमिका मांडताना म्हटलं आहे.