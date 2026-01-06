BMC election 2026 : मेट्रो, एक्स्प्रेसवे, उड्डाणपूल आले; पण, गटर-मीटरचं काय? मुंबईतील या प्रभागात तुम्ही राहताय का? ही बातमी महत्त्वाची

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai News) मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांची प्रतीक्षा आणि उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली असून, शहरातील आगामी काळातील सत्तासमीकरणं कशी असतील हाच प्रश्न फक्त नेतेमंडळींनाच नव्हे तर, नागरिकांनाही पडत आहे. वर्षानुवर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या, विकासाचे निकष आणि तत्सम गोष्टींवर आता लक्ष केंद्रीत होणार ही बाब मतदारांना दिलासा देऊन जाणारी असली तरीही या मागण्यांचा थर उंच होत असताना तितक्याच झपाट्यानं या मागण्यांवर विचार केला जातो का, हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुंबईतील असाच एक महत्त्वाचा परिसर कैक वर्षांपासून अशाच काही मागण्या पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. (BMC election 2026)
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झी 24तासच्या ''मुंबई कुणाची'' या विशेष मालिकेत चर्चा होणार आहे ती म्हणजे पश्चिम उपनगरातील एक महत्त्वाचं ठिकाण असणाऱ्या गोरेगाव क्षेत्राची. बैठ्या वस्त्यांच्या या परिसरामध्ये गेल्या दोन दशकांत इतक्या झपाट्यानं बदल झाला की, त्याकडे रहिवासीसुद्धा अवाक् होऊन पाहू लागले. अशा या गोरेगावमध्ये मेट्रो आली, उड्डाणपूल आले, इथून पश्चिम द्रुतगती मार्गही गेला. मात्र, याच गोरेगावात स्थानिकांपुढं अस्वच्छता, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा अशाही समस्या उभ्या आहेत ही बाब नाकारता येणार नाही.
गुजराती आणि मराठी असा संमिश्र मतदार असणाऱ्या गोरेगावमध्ये आतापर्यंत भाजप आणि शिवसेनेचं वर्चस्वं दिसून आलं. मात्र यंदाच्या वर्षी गोरेगावमधील ही मुंबई कोणाची? या प्रश्नाचं उत्तर मिळवणं महत्त्वाचं असेल. सध्या स्थानिकांचा एकंदर कल हा ठाकरेंच्या दिशेनं पाहायला मिळत असून, अमराठी मतदारांचं प्राधान्य हे भाजपला जात आहे. भारतभर भाजपनं केलेला विकास पाहता त्यांना प्राधान्य मिळू शकतं असंही काहींचं मत. वस्तुस्थितीला केंद्रस्थानी ठेवत जो काम करणार त्याला मतं मिळणार असंही काही मतदार अगदी छातीठोकपणे म्हणत आहेत. तर, काही अमराठी मतदार राज ठाकरेंची मराठी भाषेला अनुरून असणारी भूमिका चुकीची नसून त्यांच्या राज्यात आहोत तर किमान ती भाषा शिकली पाहिजे असाही सूर आळवला.
पारंपरिकरित्या आकडेवारी पाहिलं तर गोरेगाव मतदारसंघ शिवसेना आणि भाजपचा आहे. मात्र शिवसेनेच्या विभाजनानंतर इथं चित्र बदललं आहे. त्यातच 2017 मधील नगरसेवकांची यादी पाहिली असता, निवडून आलेले नगरसेवक खालीलप्रमाणे...
- प्रभाग क्र. 50- दीपक ठाकूर- भाजप
- प्रभाग क्र. 51 - स्वप्निल टेंबवलकर- शिवसेना UBT-शिवसेना
- प्रभाग क्र.54- साधना माने- शिवसेना UBT-शिवसेना
- प्रभाग क्र. 55 - हर्ष पटेल- भाजप
-- प्रभाग क्र. 56- राजुल देसाई -भाजप
-- प्रभाग क्र. 57 - श्रीकला पिल्लई-भाजप
-- प्रभाग क्र. 58- संदीप पटेल- भाजप
-मराठी -30-35 %
- हिंदी/ उत्तर भारतीय -35-40%
- गुजराती/ मारवाडी/ जैन -10-15%
- मुस्लीम -10-15%
गोरेगाव म्हटलं की एक नाव ठळकपणे समोर येतं आणि ते म्हणजे मृणाल गोरे यांचं. 'पाणीवाली बाई' ही ओळख त्यांना गोरेगावनं मिळवून दिली. येथील पाण्याचा प्रश्न त्यांनी अतिशय लढाऊपणे मांडला होता. आजही परिस्थिती काहीशी तशीच आहे, फरक फक्त इतकाच की, त्या काळात गोरेगाव लढाऊ होतं, प्रश्न विचारणारं होतं. आज मात्र इथल्या नागरी समस्यांवर नेमकं प्रश्न कोण विचारतंय, पाणीवाल्या बाईसारखं इथं कोणी अस्तित्वात आहे का? हाच प्रश्न गोरेगावकर विचारत आहेत.