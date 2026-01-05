BMC election 2026 : हजारो वर्षांपूर्वीची गुंफा, भूतकाळ आणि त्याचे भग्नावशेष; सतत धावणारी 'ही' मुंबई कुणाची?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) बहुप्रतिक्षित अशा मुंबई मनपा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच शहरातील मतदारांचा कल नेमका कोणाच्या बाजुनं आहे, इथपासून शहरात कोणाची सत्ता आहे इथपर्यंतचा आढावा घेणारा णि माहिती देणारा विशेष कार्यक्रम झी 24तास घेऊन आलं आहे. 'मुंबई कुणाची' या कार्यक्रमात यावेळी आढावा घेतला जात आहे जोगेश्वरी क्षेत्राचा.
मुंबईला दोनच काळ माहितीये, एक म्हणजे वर्तमान आणि भविष्य. हे धावणारं शहर जणू भूतकाळ विसरलंच आहे. मात्र या भूतकाळाची शहराला किंमतही नाही हे दुर्दैव. जोगेश्वरीत असाच भूतकाळ दुर्लक्षित पडला आहे, जिथून भविष्याच्या वाटांकडे जाणारे मार्ग निघाले. मात्र याच गुंफेच्या अस्तित्वाकडे अनेकांचच दुर्लक्ष झालं.
प्रचंड वाहतूककोंडी, खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते आणि समस्यांचं माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या जोगेश्वरीची आणखी एक ऐतिहासिक ओळख म्हणजे, जोगेश्वरीतील गुंफा. आस्था आणि श्रद्धेचा वावर या जोगेश्वरी मातेच्या गाभाऱ्यात अनुभवता येतो. या संपूर्ण परिसराचं नाव याच मातेवरून पडलं असून, इथं हिंदुत्त्ववादी विचारांचच अधिक वर्चस्व पाहायला मिळतं. इथं कायम भाजप आणि शिवसेनेचा वरचष्मा पाहायला मिळाला आहे. यंदा मात्र इथं लढत असेल ती म्हणजे शिंदे आणि ठाकरे बंधूंमध्ये
स्थानकांपैकी काहीजण, इथं भाजपच्या सोनाली वाडेकर यांची हवा असल्याचं म्हणतात. लहानातील लहान समस्या सोडवण्यासाठी इथं त्यांचा प्रयत्न असतो यावर स्थानिक ठाम. तर, कोणी म्हणत आहे, रविद्र वायकर यांच्या कामाचीच इथं हवा. जे चांगलं काम करणार, नागरिकांची साथ त्यांनाच मिळणार, असं काही स्थानिक हक्कानं म्हणत आहेत. तर काही मंडळी निवडून कोणीही या, मात्र आश्वासनं नको, कामं करा, बदल घडवा अशा विचारांवर ठाम आहेत. मनसेचा या भागात फार दबदबा नाही, असं असलं तरीही यंदा इथं मनसेचीही चर्चा असल्यानं जोगेश्वरी क्षेत्रही मनपा निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
प्रभाग 52- प्रिती सातम- भाजप
प्रभाग 53- रेखा रामवंशी- ठाकरे- शिंदे
प्रभाग 72- पंकज यादव- भाजप
प्रभाग 73- प्रवीण शिंदे- ठाकरे- शिंदे
प्रभाग 74- उज्ज्वला मोडक- भाजप
प्रभाग 77- बाळा नर- ठाकरे
प्रभाग 79- सदानंद परब- ठाकरे- शिंदे
जोगेश्वरी विधानसभा मतदारसंघ हा मिश्र सामाजिक आणि बहुभाषिक असून, इथं भाषिक- धार्मिक टक्केवारीतही विविधता आढळून येते.
मराठी – 35–40% (कोळी, मराठा, मध्यमवर्गीय मराठी)
हिंदी / उत्तर भारतीय – 30–35%
उर्दू / मुस्लिम – 20–25%
पक्षाकडून जेव्हा तुम्हाला पहिल्यांदा उमेदवारी देते तेव्हा पक्षाचं नाव असतं. दुसऱ्या वेळेला मात्र नागरिक त्या उमेदवारानं केलेल्या कामाचे निकष केंद्रस्थानी ठेवून मतदान करतात असं म्हणताना आपण केलेल्या कामाचा पाढा रवींद्र वायकर यांनी वाचला. 'ज्यांच्याकडे धनुष्यबाण आहे, ज्यांच्याकडे बाळासाहेबांचा आशीर्वाद आहे ती म्हणजे खरी शिवसेना', असं वायकर म्हणाले. मुंबईत अनेक महिला उमेदवार दिल्यासंदर्भात वक्तव्य करताना महिला सक्षम आहेत असं वक्तव्य त्यांनी केलं.
राजकारण्यांच्या समीकरणांमध्ये असणाऱ्या या जोगेश्वरीत अतिशय सुबक, नक्षीदार असं एक इतिहासातलं सोनेरी पान असलं तरीही ज्याचे आता मात्र भग्नावशेष झाले आहेत. त्यामुळं मुंबईचा हा भूतकाळ जपत विकासाच्या भविष्याला कोण साद घालणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.