English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • BMC election 2026 : हजारो वर्षांपूर्वीची गुंफा, भूतकाळ आणि त्याचे भग्नावशेष; सतत धावणारी ही मुंबई कुणाची?

BMC election 2026 : हजारो वर्षांपूर्वीची गुंफा, भूतकाळ आणि त्याचे भग्नावशेष; सतत धावणारी 'ही' मुंबई कुणाची?

मुंबईला दोनच काळ माहितीये, एक म्हणजे वर्तमान आणि भविष्य. मात्र, BMC election 2026 च्या रणधुमाळीत एकच सवाल; शिवसेनेचा पारंपरिक गड कुणाचा?  

सायली पाटील | Updated: Jan 5, 2026, 02:01 PM IST
BMC election 2026 : हजारो वर्षांपूर्वीची गुंफा, भूतकाळ आणि त्याचे भग्नावशेष; सतत धावणारी 'ही' मुंबई कुणाची?
BMC election 2026 mumbai news jogeshwari shivsena ubt eknath shinde bjp latest political update

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC election 2026) बहुप्रतिक्षित अशा मुंबई मनपा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच शहरातील मतदारांचा कल नेमका कोणाच्या बाजुनं आहे, इथपासून शहरात कोणाची सत्ता आहे इथपर्यंतचा आढावा घेणारा णि माहिती देणारा विशेष कार्यक्रम झी 24तास घेऊन आलं आहे. 'मुंबई कुणाची' या कार्यक्रमात यावेळी आढावा घेतला जात आहे जोगेश्वरी क्षेत्राचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईला दोनच काळ माहितीये, एक म्हणजे वर्तमान आणि भविष्य. हे धावणारं शहर जणू भूतकाळ विसरलंच आहे. मात्र या भूतकाळाची शहराला किंमतही नाही हे दुर्दैव. जोगेश्वरीत असाच भूतकाळ दुर्लक्षित पडला आहे, जिथून भविष्याच्या वाटांकडे जाणारे मार्ग निघाले. मात्र याच गुंफेच्या अस्तित्वाकडे अनेकांचच दुर्लक्ष झालं. 

प्रचंड वाहतूककोंडी, खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते आणि समस्यांचं माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या जोगेश्वरीची आणखी एक ऐतिहासिक ओळख म्हणजे, जोगेश्वरीतील गुंफा. आस्था आणि श्रद्धेचा वावर या जोगेश्वरी मातेच्या गाभाऱ्यात अनुभवता येतो. या संपूर्ण परिसराचं नाव याच मातेवरून पडलं असून, इथं हिंदुत्त्ववादी विचारांचच अधिक वर्चस्व पाहायला मिळतं. इथं कायम भाजप आणि शिवसेनेचा वरचष्मा पाहायला मिळाला आहे. यंदा मात्र इथं लढत असेल ती म्हणजे शिंदे आणि ठाकरे बंधूंमध्ये 

जोगेश्वरी कुणाला पावणार?

स्थानकांपैकी काहीजण, इथं भाजपच्या सोनाली वाडेकर यांची हवा असल्याचं म्हणतात. लहानातील लहान समस्या सोडवण्यासाठी इथं त्यांचा प्रयत्न असतो यावर स्थानिक ठाम. तर, कोणी म्हणत आहे, रविद्र वायकर यांच्या कामाचीच इथं हवा. जे चांगलं काम करणार, नागरिकांची साथ त्यांनाच मिळणार, असं काही स्थानिक हक्कानं म्हणत आहेत. तर काही मंडळी निवडून कोणीही या, मात्र आश्वासनं नको, कामं करा, बदल घडवा अशा विचारांवर ठाम आहेत. मनसेचा या भागात फार दबदबा नाही, असं असलं तरीही यंदा इथं मनसेचीही चर्चा असल्यानं जोगेश्वरी क्षेत्रही मनपा निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरणार आहे. 

2017 मध्ये जोगेश्वरीतून निवडून आलेले नगरसेवक कोण?

प्रभाग 52- प्रिती सातम- भाजप
प्रभाग 53- रेखा रामवंशी- ठाकरे- शिंदे
प्रभाग 72- पंकज यादव- भाजप
प्रभाग 73- प्रवीण शिंदे- ठाकरे- शिंदे
प्रभाग 74- उज्ज्वला मोडक- भाजप 
प्रभाग 77- बाळा नर- ठाकरे
प्रभाग 79- सदानंद परब- ठाकरे- शिंदे

जोगेश्वरी विधानसभा मतदारसंघ हा मिश्र सामाजिक आणि बहुभाषिक असून, इथं भाषिक- धार्मिक टक्केवारीतही विविधता आढळून येते. 

कशी आहे मतदारांची विभागणी? 

मराठी – 35–40% (कोळी, मराठा, मध्यमवर्गीय मराठी)
हिंदी / उत्तर भारतीय – 30–35%
उर्दू / मुस्लिम – 20–25%

रवींद्र वायकर जोगेश्वरीतील लढतीकडे कसं पाहतात?

पक्षाकडून जेव्हा तुम्हाला पहिल्यांदा उमेदवारी देते तेव्हा पक्षाचं नाव असतं. दुसऱ्या वेळेला मात्र नागरिक त्या उमेदवारानं केलेल्या कामाचे निकष केंद्रस्थानी ठेवून मतदान करतात असं म्हणताना आपण केलेल्या कामाचा पाढा रवींद्र वायकर यांनी वाचला. 'ज्यांच्याकडे धनुष्यबाण आहे, ज्यांच्याकडे बाळासाहेबांचा आशीर्वाद आहे ती म्हणजे खरी शिवसेना', असं वायकर म्हणाले. मुंबईत अनेक महिला उमेदवार दिल्यासंदर्भात वक्तव्य करताना महिला सक्षम आहेत असं वक्तव्य त्यांनी केलं. 

राजकारण्यांच्या समीकरणांमध्ये असणाऱ्या या जोगेश्वरीत अतिशय सुबक, नक्षीदार असं एक इतिहासातलं सोनेरी पान असलं तरीही ज्याचे आता मात्र भग्नावशेष झाले आहेत. त्यामुळं मुंबईचा हा भूतकाळ जपत विकासाच्या भविष्याला कोण साद घालणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
BMC Election 2026महानगरपालिका निवडणूक 2026Mumbai newsJogeshwariMumbai konachi

इतर बातम्या

'आता घरी बसायचं...माझ्यानंतर...', राणेंकडून राजकी...

महाराष्ट्र बातम्या