एबी फॉर्म मिळाला, सेलिब्रेशनदरम्यान 'तो' फोन येताच धक्का बसला; तरी कार्यकर्ता म्हणतो 'राजसाहेबांच्या आदेशापुढं...'

BMC election 2026 : महानगरपालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर बहुतांश कार्यकर्त्यांना पक्षानं उमेदवारी अर्ज दिले. मात्र काहींना या प्रक्रियेतून डावलत घराणेशाही आणि ओळखसुद्धा उजवी ठरताना दिसली. थोडक्यात फक्त मुंबईच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या विविध महापालिका प्रभागांमध्ये हे चित्र पाहायला मिळालं. जिथं काहींनी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिली जात नसल्याचं म्हणत अनेकांनीच नाराजीचा तीव्र सूरही आळवला. असाच काहीसा प्रकार मुंबईत घडला. जिथं निवडणुकीसाठी उत्सुक कार्यकर्त्याला एबी फॉर्म दिला, त्यानंतरचा उत्साह, जल्लोष सारंकाही झालं आणि नंतर मात्र त्याच कार्यकर्त्याची उमेदवारी रद्दही झाली.
मुंबईतील विक्रोळी इथंत एका कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळताच त्याच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. इतकंच काय, तर मनसेच्या या समर्थकांनी 'साहेबांचे लक्ष आहे' असं म्हणत गुलालही उधळला, फटाके वाजवले. मात्र या आनंदावर काही क्षणांतच विरजण पडलं. कारण, तासाभराच्याच कालावधीत अर्ज दिलेल्या कार्यकर्त्याची उमेदवारी मागे घेण्यात आली आणि पुन्हा एकदा सामान्य कार्यकर्ता मागेच राहिल्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला. विक्रोळीच्या मनसे शाखा अध्यक्ष संतोष देसाई यांच्यासोबत हा प्रकार घडला.
मागील आठ वर्षापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी काम करणाऱ्या देसाई यांनी प्रभाग क्रमांक 119 मधून निवडणुकीसाठीच्या इच्छुकांच्या यादीत सहभागी होण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार मनसेच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना मंगळवारी रात्री फोन करून एबी फॉर्म दिला. देसाई यांनी कार्यकर्त्यांसह फॉर्म स्वीकारला. हा एक आनंदाचा क्षण होता, ज्यामुळं परिसरात त्यांचं आरती ओवाळत जंगी झालं. कार्यकर्ता नेता होणार याच भावननेनं देसाई यांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहिले. मात्र त्यांच्या या आनंदानं तासाभरातच रुप बदललं.
रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी देसाईंना फोन केला. उद्धवसेनेकडून स्थानिक उमेदवार देण्याची मागणी असल्याचं सांगत त्यांना एबी फॉर्म परत करण्यास सांगण्यात आलं आणि नाईलाजानं यांनी फॉर्म परत केला. उमेदवारी रद्द झाल्यावर, "उमेदवारी परत घेतली याचं दु:ख असलं तरीही राजसाहेबांच्या आदेशापुढे काहीच नाही. आदेशाचे पालन करणार," अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया संतोष देसाई यांनी दिली आणि पुन्हा एकदा निष्ठावंत कार्यकर्ता काय असतो हेच दाखवून दिलं. दरम्यान, या प्रभागातून देसाईंच्या ऐवजी आता विश्वजित ढोलम यांना उमेदवारी देण्यात असून इथं लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत ते विक्रोळीतच मोठ्या फरकाने पराभूत झाले होते. त्यामुळं आता इथं पक्षीय बलाबल कसं असणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.