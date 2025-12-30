'सलग 6 वेळा नगरसेविका तरी पुन्हा श्रद्धा जाधवांना उमेदवारी' परळचा शाखाप्रमुख 'मातोश्री'वर जाऊन रडला!

vijay indulkar Vs Shraddha Jadhav: मुंबईच्या माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी स्थानिक राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांची सलग सहा वेळा 1992 ते 2017 मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेविका म्हणून निवड झाली. 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्या उबाठा गटाकडून वडाळा मतदारसंघातून उमेदवार होत्या. मात्र पराभूत झाल्या. सध्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्या सक्रिय आहेत. त्यांना उमेदवारीही देण्यात आली. पण त्यांच्या उमेदवारीला विभागातून विरोध होतोय. मातोश्रीसमोरच हे नाराजीनाट्य घडलंय. सविस्तर जाणून घेऊया.
1992 मध्ये परळ वॉर्ड क्रमांक 36 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून पहिल्यांदा नगरसेविका निवडून आल्या. नंतरच्या दोन निवडणुकांमध्येही त्या त्याच वॉर्डमधून विजयी झाल्या. 1997 मध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि 1998 मध्ये तत्कालीन महापौर नंदू साटम यांच्या 11 सदस्यीय समितीत त्यांची निवड झाली. 2007 मध्ये त्या वॉर्ड 169 परळ आणि अँटॉप हिल मधून नगरसेविका झाल्या.
1 डिसेंबर 2009 ते 8 मार्च 2012 या कालावधीत त्या मुंबईच्या महापौर होत्या. त्या मुंबईच्या पाचव्या महिला महापौर होत्या आणि शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. महापौर म्हणून त्यांनी उद्याने, बाजार समिती आणि महिला-बाल कल्याण समित्यांचे नेतृत्व केले. त्यांच्या कार्यकाळात मुंबईच्या विकासकामांवर भर दिला गेला. त्यांनी मुंबईच्या राजकारणात महिला नेतृत्वाची मजबूत छाप सोडली आहे आणि उबाठा गटात त्यांचा प्रभाव कायम आहे.
शाखाप्रमुख विजय इंदुलकर यांचा श्रद्धा जाधव यांच्या उमेदवारीला विरोध श्रद्धा जाधव यांच्याविरोधात शिवसैनिक, महिला शिवसैनिकांच्या जोरदार घोषणाबाजी फायर आजीचांही श्रद्धा जाधव यांच्या उमेदवारीला विरोध होतोय. विजय इंदूलकर यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. प्रभाग क्रमांक 202 मधून श्रद्धा जाधव यांना उमेदवारी देण्यात आली. श्रद्धा जाधव यांना उमेदवारी दिल्यामुळे स्थानिक शाखाप्रमुख विजय इंदुलकर आणि शिवसैनिक नाराज आहेत.
'मातोश्री'च्या बाहेर अनेक शिवसैनिकांनी दिल्या श्रद्धा जाधव यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. श्रद्धा जाधव शाखेत देखील येत नाहीत. विजय इंदुलकर आता शाखेत जाऊन घेणार पुढचा निर्णय घेणार आहेत. विजय इंदुलकर यांनी अपक्ष निवडणूक लढवावी अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा असल्याचे सांगण्यात येते.
प्रत्येक वेळेला यांना निवडून आणायचं. तिकिट द्यायची वेळ येते तेव्हा त्यांना द्यायचं. सर्वांनी निगेटीव्ह रिपोर्ट दिले होते. मत विचारात घ्यायचं नसेल तर कशाला मागता? आम्ही उद्धव ठाकरेंना पत्र दिलं होतं, असे विजय इंदुलकर म्हणाले. किती वर्षे झाली एकीलाच सीट देतात. 'निष्ठावान राहून आमचा काय फायदा? श्रद्धा या आजीचं काम कर, असं तिला साहेबांनी सांगितलं होतं पण तिने काही केलं नाही. मला घर आणि नोकरीचं आश्वासन दिलं होतं पण काही नाही दिलं', असे यावेळी फायर आजींनी म्हटलं.