मुंबईत कुठंयत मराठी भाषिक? 1971 नंतर झालेली घट चिंताजनक; शहरात वाढले परप्रांतीय लोंढे

BMC Election : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं सध्या सर्वच पक्ष प्रचारांमध्ये गुंतले आहेत. घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यापासून ते मैदानं, मंडई अशा ठिकाणीसुद्धा प्रचारसभांचं आयोजन केलं जात आहे. काळानुरूप शहरात झालेला बदल आणि वस्तूस्थिती पाहता काही पक्ष सर्वसमावेषक प्रचार करत आहेत, तर काही पक्षांनी मात्र मुंबई, ही मराठी माणसाचीच... असा पवित्रा घेत प्रचाराची सूत्र हाताळल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशा या मुंबई शहरात महापालिका निवडणुकीआधी नेमकी काय स्थिती आहे? हे लक्षात घेणंसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं. कारण, ज्या मराठीसाठी नेतेमंजळी झगडत आहेत तिच मराठी माणसं मुंबईबाहेर गेल्याचं वास्तव इथं पाहायला मिळत आहे.
मुंबई शहरात गतकाळातील निवडणुकीवर लक्ष टाकल्यास उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2017 च्या च्या बीएमसी निवडणुकांमध्ये अमराठी नगरसेवकांचं प्रमाण 33 टक्क्यांवर आलं होकतं. 1970 च्या दशकात ते सुमारे 45 टक्के इतकं होकतं. आता तुम्ही म्हणाल यात तर घट झाली, मग मुद्दा काय? तर, याच काळात मराठी भाषिकांचं प्रमाण 1971 मध्ये 41.99 टक्के इतकं होतं, जे 2011 मध्ये 35.40 टक्क्यांवर घसरल्याचं लक्षात आलं.
मुंबईचं एकंदर क्षेत्रफळ आणि या शहराच्या विस्तारलेल्या कक्षा पाहता इथं सुरुवातीपासूनच विविध संस्कृतींचा एकोपा पाहायला मिळाला. वर्षानुवर्षांपासून या शहरात विविधभाषी, विविध संस्कृतीच्या आणि तितक्याच विविध ठिकाणांहून आलेल्या नागरिकांचा वावर पाहायला मिळाला, ज्यांनी कळत नकळत हे शहर घडवलं आणि आज जे महानगर दिसतं ती मायानगरी आकारास आली. मुंबईत परराज्यांतून अनेकजण आले आणि या शहराचे झाले. अशाच या मुंबईत गेल्या 4 वर्षांचा आढावा घेतल्यास इथं प्रामुख्यानं हिंदी भाषिकांची संख्या पाच पटींनी वाढली, पाहता पाहता ज्यांना स्थलांतरित म्हटलं जात होतं, त्यांचा शहरातील आकडा वाढत गेला, ज्यामध्ये दक्षिण भारतीय, सिंधी, गुजराती, मारवाडी, पारशी यांचा वरचष्मा दिसला.
