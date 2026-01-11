शिवाजी पार्क सभेच्या सुरुवातीलाच राज ठाकरेंनी मागितली माफी; काय म्हणाले? जाणून घ्या!

Raj Thackeray: मुंबई मनपासाठी ठाकरे बंधूंची शिवाजी पार्कवर संयुक्त सभा पार पडतेय. या सभेत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर निशाणा साधला. काय म्हणाले राज ठाकरे? भाषणाच्या सुरुवातील सविस्तर जाणून घेऊया.
इतकी वर्षे मी राजकारण पाहतोय. आधीचे लोक जनतेला घाबरुन असायचे. आता तुम्हाला गृहीत धरलं जातं. कुठून मत येतात? बोगस मतदार या गोष्टी सगळीकडे येतात. अकोटमध्ये भाजपने एमआयएमशी युती केली. 66 जण बिनविरोध निवडून आले. तिकडच्या मतदारांचा मतदानाचा अधिकार काढला. आज 66 आहेत. पुढे आकडे वाढत जाणार. लोकांना कशाप्रकारे विकत घेतले जाऊ शकतो. दुर्देवाने लोक विकत घेतले जातात, असे राज ठाकरे म्हणाले. ड्रग्ज रॅकेटमधला एक माणसाला तिकीट दिलं. बदलापूरमध्ये बलात्काराच्या आरोप असलेल्या माणसाला तिकीट दिलं. निवडणुका जिंकण्याचं तंत्र असल्याने त्यातून हा माज येतो, असे ठाकरे म्हणाले.
अख्खी मुंबई, महाराष्ट्र, देश विकायला काढला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याआधी गौतम अदानी कुठे होते? आता कुठे आहेत? याचं प्रेझेंटेशन राज ठाकरेंनी दाखवलं.
मी 20 वर्षानंतर युती करतोय. काहीजण नाराज झाले. आमच्या हातात सर्व गोष्टी नसतात. नाराज झाले असतील तर मी सर्वांची दिलगीरी व्यक्त करतो. आपलेच आहेत ते परत येतील. आताच त्यांच्याकडे आहेत ते कुठे जातील माहिती नाही. त्यामुळे गेलेले आहेत ते नक्की येतील. या मुंबईवर आलेलं संकट, कशाप्रकारचा डाव रचला जातो, याबद्दल मी बोलत असतो. हिंदी सक्तीचा विषय राज्य सरकारने आणला. कुठल्याही वादापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. तिकडून या सर्वाची सुरुवात झाली. हिंदी सक्तीचा विषय तुम्हाला चाचपडण्यासाठी होता.
शिवसेना UBT आणि मनसे उमेदवारांसाठी ठाकरे बंधूंची संयुक्त प्रचारसभा शिवाजी पार्कात पार पडली. शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची तोफ धडाडली. तब्बल 20 वर्षांनंतर शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंची संयुक्त सभा झाली. मराठी अस्मिता आणि मराठीची एकजूट या सभेच्या निमित्ताने दिसले. शिवाजी पार्कच्या सभेत पुन्हा एकदा लाव रे तो व्हिडिओ पाहायला मिळाले. या सभेत शिंदे, भाजपचे व्हिडिओ दाखवण्यात आले. लाव रे तो व्हिडिओसाठी शिवाजी पार्कात स्क्रीन लावण्यात आल्या होत्या. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते.
ठाकरे बंधूंच्या शिवतीर्थवरील मुख्य स्टेजवर सर्व 227 उमेदवारांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांसह 227 उमेदवारांनाही स्टेजवर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने मोठे स्टेज बांधण्यात आले आहे. स्टेजवर बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या खांद्यावर हात टाकलेला फोटो लावण्यात आला आहे.