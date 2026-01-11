बाळासाहेबांचा आवाज, दमदार म्युझिक अन्...; ठाकरे बंधूंच्या शिवाजीपार्कवरील सभेचा भन्नाट Teaser पाहिला का?

BMC Election 2026 Thackeray Brother Rally Teaser Video: मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रचाराला अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाच मतदानापूर्वीचा आजचा शेवटचा रविवार असल्याने प्रचाराचा जोरदार धडका सर्वच पक्षांकडून पाहायला मिळणार आहे. असं असतानाच मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसमोर तगडं आव्हान निर्माण करणारे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची संयुक्त सभा आजच मुंबईतील दादरमधील शिवाजीपार्क मैदानामध्ये पार पडत आहे. ऐतिहासिक वारसा आणि राजकीय महत्त्व असलेल्या या मैदानावर ठाकरे बंधू दोन तपांनंतर एकत्र येत आहेत. त्यामुळेच शिवसेना आणि मनसेकडून या सभेचा दमदार टीझर तयार करण्यात आला आहे. हा टीझर मनसेच्या अधिकृत अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.
बाळासाहेब ठाकरे ज्या वाक्याने आपल्या भाषणाची सुरुवात करायचे त्याच वाक्याने आणि त्यांच्याच आवाजात टीझरच्या सुरुवातीला, "जमलेल्या माझ्या हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो..." ऐकू येतं. त्यानंतर खचाखच भरलेलं शिवाजी पार्क मैदान दिसतं. उद्धव ठाकरे मंचावर चालत येताना दिसतात. त्या पाठोपाठ राज ठाकरे मंचावर चालत येतात. यानंतर उद्धव ठाकरेंनी युतीच्या घोषणेनंतर केलेल्या भाषणामधील, "आम्ही एकत्र आलो आहोत ते मराठी माणसाठीसाठी आलो आहोत. आम्ही एकत्र आलो आहोत ते हिंदूंसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी आलेलो आहोत," हे वाक्य ठणकावून सांगताना दिसतात. स्क्रीनवर, "मराठी माणसाची एकजूट दाखवण्यासाठी", "मुंबई लुटणाऱ्यांना तडीपार करण्यासाठी" अशी वाक्य दिसतात.
उद्धव ठाकरेंनंतर राज ठाकरेंच्या भाषणातील एक क्लिप टीझरमध्ये जोडण्यात आली आहे. यामध्ये राज ठाकरे, "महाराष्ट्र ज्यावेळेला पेटून उठतो त्यावेळेला काय होतं आणि काय घडतं हे आता राज्यकर्त्यांना समजलच पाहिजे," असं म्हणताना दिसतात. "मुंबई रक्षणाची शिवगर्जना करण्यासाठी शिवशक्ती एकटवणार" असा मजकूर स्क्रीनवर झळकतो. या व्हिडीओला दमदार बॅकग्राऊण्ड म्युझिक देण्यात आलं आहे.
"मराठी माणसाची एकजूट दाखवण्यासाठी, मुंबई लुटू पाहणाऱ्यांना तडीपार करण्यासाठी, मुंबई रक्षणाची शिवगर्जना करण्यासाठी, शिवशक्ती एकवटणार! ठाकरे येताहेत…" अशीू कॅप्शन हा व्हिडीओ शेअर करताना देण्यात आली आहे.
सभेचं स्थळ शिवतीर्थ असून सभा रविवार, 11 जानेवारी 2026 रोजी म्हणजेच आज सायंकाळी 6 वाजता होणार आहे, असंही या पोस्टमधून जाहीर करण्यात आलं आहे.
आता या सभेमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे काय बोलणार? कोणत्या मुद्द्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ही मुंबईमधील ठाकरे बंधूंची या निवडणुक प्रचारामधील पहिली आणि शेवटची संयुक्त सभा असणार आहे.