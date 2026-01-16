पत्रकार, प्रवक्ता बनला भाजपचा नगरसेवक, नवनाथ बन मोठ्या मताधिक्यांनी विजयी

Navnath Ban: मानखुर्द वॉर्ड क्र. 135 मधील बीएमसी निवडणुकीत नवनाथ बन यांनी भाजपच्या तिकिटावर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. ते मूळ पत्रकार आणि पक्षाचे प्रवक्ते असून, आता नगरसेवक म्हणून निवडून आले. ही जागा मुस्लिमबहुल असल्याने नवनथ बन यांच्या विजयावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण येथे भाजपला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.
नवनाथ बन हे 38 वर्षांचे तरुण नेते आहेत. त्यांनी पत्रकार म्हणून काम केले होते. नंतर ते भाजपाचे महाराष्ट्र राज्य माध्यम प्रमुख (प्रवक्ते) बनले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे नवनाथ बन यांनी निवडणुकीपूर्वी पत्रकारितेतून राजकारणात पूर्ण वळण घेतले. पक्षाच्या माध्यम विभागातून ते सक्रिय प्रचार करत होते, आणि आता मानखुर्द शिवाजीनगर प्रभाग क्र. 135 मधून उमेदवारी मिळाली.
2026 च्या मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत भाजपने डिसेंबर 2025 मध्ये पहिल्या यादीत नवनाथ बन यांना वॉर्ड 135 साठी उमेदवार म्हणून घोषित केले. ही जागा OBC राखीव होती. ते महायुती (भाजप-शिवसेना शिंदे गट-रिपाई) चे उमेदवार होते. विरोधात काँग्रेसचे वसंत कांबळे, NCP चे अक्षय पवार, शिवसेना (उद्धव गट) चे उमेदवार आणि इतर अपक्ष/छोटे पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. मुस्लिम बहुल भागात भाजपसाठी ही लढत आव्हानात्मक होती.
15 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या मतदानानंतर १६ जानेवारीला मतमोजणीत नवनाथ बन यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. सुरुवातीच्या फेऱ्यांतच ते आघाडीवर होते (उदा. पहिल्या फेरीत ५०६ मतांची लीड). शेवटी त्यांनी काँग्रेसचे वसंत कांबळे आणि NCP चे अक्षय पवार यांचा पराभव केला. हा निकाल भाजपसाठी विशेष महत्वाचा ठरला, कारण मुस्लिम बहुल मानखुर्द भागात पक्षाला यश मिळणे ही मोठी उपलब्धी मानली जाते. कार्यकर्त्यांनी आनंद साजरा केला.
पत्रकार ते प्रवक्ते आणि आता नगरसेवक असा नवनाथ बन यांचा प्रवास भाजपच्या युवा चेहऱ्यांना संधी देण्याचे उदाहरण आहे. हा विजय मुंबईत महायुतीच्या प्रगतीचा भाग आहे, जिथे पक्ष अनेक ठिकाणी आघाडीवर आहे. मुस्लिम बहुल भागातील यशामुळे भाजपची स्थानिक पकड मजबूत होईल. स्थानिक विकास, पाणी, रस्ते आणि स्वच्छता यांसारख्या मुद्द्यांवर ते काम करतील, ज्यामुळे मानखुर्दचा विकास वेगाने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.