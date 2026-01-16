English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  पत्रकार, प्रवक्ता बनला भाजपचा नगरसेवक, नवनाथ बन मोठ्या मताधिक्यांनी विजयी

पत्रकार, प्रवक्ता बनला भाजपचा नगरसेवक, नवनाथ बन मोठ्या मताधिक्यांनी विजयी

मानखुर्द वॉर्ड क्र. 135 मधील बीएमसी निवडणुकीत नवनाथ बन यांनी भाजपच्या तिकिटावर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. ते मूळ पत्रकार आणि पक्षाचे प्रवक्ते असून, आता नगरसेवक म्हणून निवडून आले. ही जागा मुस्लिमबहुल असल्याने नवनथ बन यांच्या विजयावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण येथे भाजपला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 12:14 PM IST
नवनाथ बन

Navnath Ban: मानखुर्द वॉर्ड क्र. 135 मधील बीएमसी निवडणुकीत नवनाथ बन यांनी भाजपच्या तिकिटावर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. ते मूळ पत्रकार आणि पक्षाचे प्रवक्ते असून, आता नगरसेवक म्हणून निवडून आले. ही जागा मुस्लिमबहुल असल्याने नवनथ बन यांच्या विजयावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण येथे भाजपला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.

नवनाथ बन हे 38 वर्षांचे तरुण नेते आहेत. त्यांनी पत्रकार म्हणून काम केले होते. नंतर ते भाजपाचे महाराष्ट्र राज्य माध्यम प्रमुख (प्रवक्ते) बनले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे नवनाथ बन यांनी निवडणुकीपूर्वी पत्रकारितेतून राजकारणात पूर्ण वळण घेतले. पक्षाच्या माध्यम विभागातून ते सक्रिय प्रचार करत होते, आणि आता मानखुर्द शिवाजीनगर प्रभाग क्र. 135 मधून उमेदवारी मिळाली.

निवडणुकीतील उमेदवारी

2026 च्या मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत भाजपने डिसेंबर 2025 मध्ये पहिल्या यादीत नवनाथ बन यांना वॉर्ड 135 साठी उमेदवार म्हणून घोषित केले. ही जागा OBC राखीव होती. ते महायुती (भाजप-शिवसेना शिंदे गट-रिपाई) चे उमेदवार होते. विरोधात काँग्रेसचे वसंत कांबळे, NCP चे अक्षय पवार, शिवसेना (उद्धव गट) चे उमेदवार आणि इतर अपक्ष/छोटे पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. मुस्लिम बहुल भागात भाजपसाठी ही लढत आव्हानात्मक होती.

मोठ्या फरकाने विजय 

15 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या मतदानानंतर १६ जानेवारीला मतमोजणीत नवनाथ बन यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. सुरुवातीच्या फेऱ्यांतच ते आघाडीवर होते (उदा. पहिल्या फेरीत ५०६ मतांची लीड). शेवटी त्यांनी काँग्रेसचे वसंत कांबळे आणि NCP चे अक्षय पवार यांचा पराभव केला. हा निकाल भाजपसाठी विशेष महत्वाचा ठरला, कारण मुस्लिम बहुल मानखुर्द भागात पक्षाला यश मिळणे ही मोठी उपलब्धी मानली जाते. कार्यकर्त्यांनी आनंद साजरा केला.

युवा चेहऱ्यांना संधी

पत्रकार ते प्रवक्ते आणि आता नगरसेवक असा नवनाथ बन यांचा प्रवास भाजपच्या युवा चेहऱ्यांना संधी देण्याचे उदाहरण आहे. हा विजय मुंबईत महायुतीच्या प्रगतीचा भाग आहे, जिथे पक्ष अनेक ठिकाणी आघाडीवर आहे. मुस्लिम बहुल भागातील यशामुळे भाजपची स्थानिक पकड मजबूत होईल. स्थानिक विकास, पाणी, रस्ते आणि स्वच्छता यांसारख्या मुद्द्यांवर ते काम करतील, ज्यामुळे मानखुर्दचा विकास वेगाने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

