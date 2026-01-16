English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दादरमध्ये ठाकरेंकडून एकनाथ शिंदेंना धक्का,समाधान सरवणकरांचा पराभव

BMC Election 2026 Result LIVE: ही लढत शिवसेना फुटीमुळे खूप महत्वाची होती.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 12:40 PM IST
दादरमध्ये ठाकरेंकडून एकनाथ शिंदेंना धक्का,समाधान सरवणकरांचा पराभव
सदा सरवणकर

BMC Election 2026 Result LIVE: प्रभाग क्रमांक १९४ मध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला मोठा विजय मिळाला आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे गटाचे उमेदवार समाधान सरवणकर यांचा पराभव केला. तर निशिकांत शिंदे यांनी 592 मतांच्या फरकाने बाजी मारली. ही लढत शिवसेना फुटीमुळे खूप महत्वाची होती.

Add Zee News as a Preferred Source

कशी होती लढत?

प्रभाग क्रमांक 194 हा दादर-परळ भागातील बीडीडी चाळ परिसर आहे, जिथे मराठी मतदारांचा प्रभाव जास्त आहे. ही जागा आदीत्य ठाकरे यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येते आणि शिवसेनेची पारंपरिक ताकद आहे. 2017 मध्ये समाधान सरवणकर यांनीच ही जागा जिंकली होती. 2022 च्या शिवसेना फुटीमुळे ही लढत ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाची झाली. समाधान सरवणकर हे शिंदे गटाचे प्रमुख उमेदवार होते, तर निशिकांत शिंदे हे सुनील शिंदे (ठाकरे गटाचे आमदार) यांचे बंधू आहेत.

मतदारसंघाचं समीकरण 

निशिकांत शिंदे यांना ठाकरे गटाने उमेदवारी दिली, कारण मनसेतून संतोष धुरी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने जागा रिकामी झाली होती. हे ठाकरे गटासाठी प्रतिष्ठेचे युद्ध होते. समाधान सरवणकर हे सदा सरवणकर (माजी आमदार) यांचे पुत्र असून, शिंदे गटासाठी ही जागा टिकवणे महत्वाचे होते. दोघेही स्थानिक मुद्दे, विकास आणि शिवसेना वारसा यावर प्रचार करत होते.

मतमोजणीचा कल 

मतमोजणी सुरू झाल्यावर सुरुवातीला निशिकांत शिंदे यांनी 424 मतांची आघाडी घेतली. नंतर ही आघाडी 133 पर्यंत कमी झाली, पण शेवटी त्यांनी 592 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. सुरुवात सोडली तर समाधान सरवणकर सतत पिछाडीवर राहिले. हा निकाल दुपारीपर्यंत स्पष्ट झाला. ठाकरे गटासाठी हा मोठा दिलासा ठरला, तर शिंदे गटाला मुंबईत मोठा धक्का बसला. हा विजय ठाकरे गटाला (उद्धव-राज युती) मुंबईत आत्मविश्वास वाढवणारा ठरणार आहे. स्थानिक विकास, चाळ सुधारणा, पाणी आणि रस्ते यांसारख्या मुद्द्यांवर निशिकांत शिंदे काम करतील. शिंदे गटाला इतर प्रभागांतून भरपाई करावी लागणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
BMC Election 2026 Result LIVEsamadhan sarvankarsada sarvankarnishikant ShindeMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

पुण्यात काँग्रेसने खातं खोललं; प्रशांत जगतापांनी भाजपाच्या...

महाराष्ट्र बातम्या