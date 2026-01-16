दादरमध्ये ठाकरेंकडून एकनाथ शिंदेंना धक्का,समाधान सरवणकरांचा पराभव

BMC Election 2026 Result LIVE: प्रभाग क्रमांक १९४ मध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला मोठा विजय मिळाला आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे गटाचे उमेदवार समाधान सरवणकर यांचा पराभव केला. तर निशिकांत शिंदे यांनी 592 मतांच्या फरकाने बाजी मारली. ही लढत शिवसेना फुटीमुळे खूप महत्वाची होती.
प्रभाग क्रमांक 194 हा दादर-परळ भागातील बीडीडी चाळ परिसर आहे, जिथे मराठी मतदारांचा प्रभाव जास्त आहे. ही जागा आदीत्य ठाकरे यांच्या विधानसभा मतदारसंघात येते आणि शिवसेनेची पारंपरिक ताकद आहे. 2017 मध्ये समाधान सरवणकर यांनीच ही जागा जिंकली होती. 2022 च्या शिवसेना फुटीमुळे ही लढत ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाची झाली. समाधान सरवणकर हे शिंदे गटाचे प्रमुख उमेदवार होते, तर निशिकांत शिंदे हे सुनील शिंदे (ठाकरे गटाचे आमदार) यांचे बंधू आहेत.
निशिकांत शिंदे यांना ठाकरे गटाने उमेदवारी दिली, कारण मनसेतून संतोष धुरी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने जागा रिकामी झाली होती. हे ठाकरे गटासाठी प्रतिष्ठेचे युद्ध होते. समाधान सरवणकर हे सदा सरवणकर (माजी आमदार) यांचे पुत्र असून, शिंदे गटासाठी ही जागा टिकवणे महत्वाचे होते. दोघेही स्थानिक मुद्दे, विकास आणि शिवसेना वारसा यावर प्रचार करत होते.
मतमोजणी सुरू झाल्यावर सुरुवातीला निशिकांत शिंदे यांनी 424 मतांची आघाडी घेतली. नंतर ही आघाडी 133 पर्यंत कमी झाली, पण शेवटी त्यांनी 592 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. सुरुवात सोडली तर समाधान सरवणकर सतत पिछाडीवर राहिले. हा निकाल दुपारीपर्यंत स्पष्ट झाला. ठाकरे गटासाठी हा मोठा दिलासा ठरला, तर शिंदे गटाला मुंबईत मोठा धक्का बसला. हा विजय ठाकरे गटाला (उद्धव-राज युती) मुंबईत आत्मविश्वास वाढवणारा ठरणार आहे. स्थानिक विकास, चाळ सुधारणा, पाणी आणि रस्ते यांसारख्या मुद्द्यांवर निशिकांत शिंदे काम करतील. शिंदे गटाला इतर प्रभागांतून भरपाई करावी लागणार आहे.