मुंबईच्या उपमहापौरांची संपत्ती 9 कोटींनी वाढली! एकूण संपत्ती थक्क करणारी; महापौरही कोट्यावधींच्या मालकीण

BMC Election 2026 Ritu Tawde Mumbai Mayor Property Sanjay Ghadi Net Worth: मुंबईच्या महापौरपदी भारतीय जनता पार्टीच्या रितू तावडे विराजमान झाल्या आहेत. मुंबईच्या पहिल्या नागरिक असलेल्या रितू तावडेंबरोबरच उपमहापौरांच्या खुर्चीवर बसण्याचा मान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय घाडींना मिळाला आहे. या दोघांचाही संपत्ती सध्या चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे दोघेही कोट्याधीश असून महापौरांपेक्षा उपमहापौराकडे अधिक संपत्ती असून ही संपत्ती त्यांनी दोन निवडणुकींच्या कालावधीत कमवली आहे हे विशेष. दोघांकडे नेमकी संपत्ती किती आणि त्यांच्याकडे कोणकोणत्या माध्यमातून ही संपत्ती आहे ते पाहूयात...
आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रमुख असलेल्या महापौर व उपमहापौर या पदांवरील व्यक्तींची संपत्तीही बरीच चर्चेत असते. महापालिका निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रातून उमेदवारांची वैयक्तिक माहिती, संपत्तीचा तपशील समोर येतो. सध्या याच माध्यमातून समोर आलेली रितू तावडे आणि संजय घाडींच्या संपत्तीची आकडेवारी चांगलीच चर्चेत आहे.
महापौर रितू तावडे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण संपत्ती सुमारे पाच कोटी 26 लाख 76 हजार 417 रुपये असल्याचं सांगतानाच आपल्याकडे तीन वाहने असल्याचं म्हटलं आहे. रितू तावडेंकडे 46 लाख 50 हजार रुपयांची टोयोटा फॉर्च्युनरबरोबरच ह्युंदायी आय 20 स्पोर्टस् (सहा लाख 43 हजार 136), आणि होंडा ॲक्टीवा (90 हजार 150 रुपये) ही वाहने आहेत.
उपमहापौरपदी निवड झालेले संजय घाडी हे महाविद्यालयीन काळापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यावेळी ते शिवसेनेत होते. विविध पक्षांतरांनंतर आता ते शिंदेच्या शिवसेनेत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत ते प्रभाग क्रमांक 5 मधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. पक्षाने त्यांची उपमहापौरपदी निवड केली. मुंबई महापालिकेच्या 2017 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीच्या रिंगणात घाडी उतरले होते. त्यावेळी घाडी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांची संपत्ती 3 कोटी 10 लाख 39 हजार 431 रुपये इतकी दाखवली होती.
मात्र, मुंबई महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत संजय घाडींनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांची संपत्ती 12 कोटी 84 लाख 98 हजार 74 रुपये इतकी आहे. घाडी यांच्याकडे टोयोटा इनोवा हायब्रीड (32 लाख 1 हजार 806 रुपये), अपे एक्ट्रा एचटी एलडीएक्स टेम्पो (2 लाख 72 हजार रुपये), टोयोटा इनोवा (7 लाख 55 हजार रुपये) आदी वाहने आहेत.
दोन्ही निवडणुकींचा विचार केला तर संजय घाडींची संपत्ती एका निवडणुकीमध्ये 9 कोटी 74 लाख रुपयांनी वाढली आहे. महापौर व उपमहापौर यांच्या संपत्तीत तब्बल 7 कोटी 58 लाख रुपयांचा फरक दिसून येतो. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी संजय घाडींच्या मालमत्तेत सुमारे 9 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने सामान्य नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.