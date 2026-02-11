English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईच्या उपमहापौरांची संपत्ती 9 कोटींनी वाढली! एकूण संपत्ती थक्क करणारी; महापौरही कोट्यावधींच्या मालकीण

मुंबईच्या उपमहापौरांची संपत्ती 9 कोटींनी वाढली! एकूण संपत्ती थक्क करणारी; महापौरही कोट्यावधींच्या मालकीण

BMC Election 2026 Ritu Tawde Mumbai Mayor Property Sanjay Ghadi Net Worth: मुंबईच्या पहिल्या नागरिक असलेल्या रुतू तावडेंची एकूण संपत्ती ही उपमहापौरांच्या संपत्तीपेक्षाही कमी आहे. जाणून घ्या या दोघांच्या एकूण संपत्ती, त्यांच्याकडे असलेल्या वाहनांसंदर्भातील सविस्तर तपशील...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 11, 2026, 02:37 PM IST
मुंबईच्या उपमहापौरांची संपत्ती 9 कोटींनी वाढली! एकूण संपत्ती थक्क करणारी; महापौरही कोट्यावधींच्या मालकीण
दोघांनीही घेतली आपआपल्या पदाची शपथ (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

BMC Election 2026 Ritu Tawde Mumbai Mayor Property Sanjay Ghadi Net Worth: मुंबईच्या महापौरपदी भारतीय जनता पार्टीच्या रितू तावडे विराजमान झाल्या आहेत. मुंबईच्या पहिल्या नागरिक असलेल्या रितू तावडेंबरोबरच उपमहापौरांच्या खुर्चीवर बसण्याचा मान एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय घाडींना मिळाला आहे. या दोघांचाही संपत्ती सध्या चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे दोघेही कोट्याधीश असून महापौरांपेक्षा उपमहापौराकडे अधिक संपत्ती असून ही संपत्ती त्यांनी दोन निवडणुकींच्या कालावधीत कमवली आहे हे विशेष. दोघांकडे नेमकी संपत्ती किती आणि त्यांच्याकडे कोणकोणत्या माध्यमातून ही संपत्ती आहे ते पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

संपत्तीची माहिती कुठून मिळाली?

आशियामधील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रमुख असलेल्या महापौर व उपमहापौर या पदांवरील व्यक्तींची संपत्तीही बरीच चर्चेत असते. महापालिका निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जोडल्या जाणाऱ्या  प्रतिज्ञापत्रातून उमेदवारांची वैयक्तिक माहिती, संपत्तीचा तपशील समोर येतो. सध्या याच माध्यमातून समोर आलेली रितू तावडे आणि संजय घाडींच्या संपत्तीची आकडेवारी चांगलीच चर्चेत आहे.  

रितू तावडेंकडे किती संपत्ती?

महापौर रितू तावडे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण संपत्ती सुमारे पाच कोटी 26 लाख 76 हजार 417  रुपये असल्याचं सांगतानाच आपल्याकडे तीन वाहने असल्याचं म्हटलं आहे. रितू तावडेंकडे 46 लाख 50 हजार रुपयांची टोयोटा फॉर्च्युनरबरोबरच ह्युंदायी आय 20 स्पोर्टस् (सहा लाख 43 हजार 136), आणि होंडा ॲक्टीवा (90 हजार 150 रुपये) ही वाहने आहेत. 

संजय घडींकडे 2017 मध्ये किती संपत्ती होती?

उपमहापौरपदी निवड झालेले संजय घाडी हे महाविद्यालयीन काळापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यावेळी ते शिवसेनेत होते. विविध पक्षांतरांनंतर आता ते शिंदेच्या शिवसेनेत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत ते प्रभाग क्रमांक 5 मधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत.  पक्षाने त्यांची उपमहापौरपदी निवड केली. मुंबई  महापालिकेच्या 2017 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीच्या रिंगणात घाडी उतरले होते. त्यावेळी घाडी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांची संपत्ती 3 कोटी 10 लाख 39 हजार 431 रुपये इतकी दाखवली होती. 

आता संजय घडींकडे किती संपत्ती आहे?

मात्र, मुंबई महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत संजय घाडींनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांची संपत्ती 12 कोटी 84 लाख 98 हजार 74 रुपये इतकी आहे. घाडी यांच्याकडे टोयोटा इनोवा हायब्रीड (32 लाख 1 हजार 806 रुपये), अपे एक्ट्रा एचटी एलडीएक्स टेम्पो (2 लाख 72 हजार रुपये), टोयोटा इनोवा (7 लाख 55 हजार रुपये) आदी वाहने आहेत. 

नेमकी कितीने वाढली संपत्ती?

दोन्ही निवडणुकींचा विचार केला तर संजय घाडींची संपत्ती एका निवडणुकीमध्ये 9 कोटी 74 लाख रुपयांनी वाढली आहे. महापौर व उपमहापौर यांच्या संपत्तीत तब्बल 7 कोटी 58 लाख रुपयांचा फरक दिसून येतो. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी संजय घाडींच्या मालमत्तेत सुमारे 9 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने सामान्य नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
BMC Election 2026Ritu Tawdemumbai mayorritu tawde propertysanjay ghadi

इतर बातम्या

...म्हणून मी पराभूत झाले! अखेर ‘रिलस्टार’ निर्मला नवले पराभ...

महाराष्ट्र बातम्या