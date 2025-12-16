...म्हणून शिंदेच्या शिवसेनेने मुंबईत 125 जागांची मागणी केली; भाजपने दिला 'इतक्या' जागांचा प्रस्ताव

BMC Election 2026: महाराष्ट्रात निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. सर्वात चर्चेत आहे ती मुंबई महापालिकेची निवडणुक. महायुतीत असूनही जागावाटपावरुन वाटाघाटी सुरु आहेत. अशातच शिवसेनेची मुंबईत 125 जागांची मागणी केली आहे. महायुतीच्या बैठकीत या विषयी चर्चा झाली. शिवसेनेच्या मागणीनंतर भाजपने किती जागा देणार याचा प्रस्ताव दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सेना-भाजप बद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला सुमारे 125 जागा मागत असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. महानगरपालिकेवर आणि शिवसेनेची सत्ता होती ही गोष्ट लक्षात घेता शिवसेनेकडून भारतीय जनता पक्षाला 125 जागांची मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुंबईतून महायुतीमध्ये नसणार याचाच फायदा घेत शिंदेंनी 125 जागांची मागणी केली आहे. जागा वाटपासंदर्भात महायुतीची बैठक पार पडली. भाजपकडून शिवसेनेला 60 जागांचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. भाजपकडून आकडेवारीसह जागांची यादी समोर आल्याची झी 24 तासला विश्वसनिय सुत्रांची माहिती मिळाली आहे. भाजप-शिवसेनेत गुरुवारी वॉर्डनिहाय चर्चा होणार आहे.
भाजप आणि शिवसेनेची मुंबई महापालिकेसाठी स्वतंत्र पहिली बैठक पार पडली. मुंबई महापालिकेसाठी भाजप जवळपास 160 जागांवर लढणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. भाजपच्या कोट्यातून आरपीआयसाठी देखील 2 ते 3 जागा देण्यात येणार आहेत. मुस्लिम बहुल क्षेत्रात शिंदेंच्या शिवसेनेकडे तगडा उमेदवार असल्यास त्या देखील जागांवर चर्चा होणार आहे. पालिकेसाठी महायुतीच्या प्रचाराची रणनीतीवर देखील बैठकीत चर्चा होणार आहे.
मुंबईत महायुतीसोबत लढण्यास राष्ट्रवादीचे प्रयत्न आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शिवाजीराव नलावडे यांनी घेतली मंत्री आशिष शेलारांची भेट घेतली. मुंबईत एकत्र लढण्याबाबत नलावडेंकडून शेलारांसोबत चर्चा झाल्याचे समजते. मात्र, जोवर नवाब मलिक यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे आहे तोवर महायुतीत होणार नसल्याचा शेलारांचा पुनरुच्चार. नवाब मलिक यांच्याबाबत भाजपची भूमिका ठाम आहे. राष्ट्रवादीच्या प्रस्तावावर भाजप काय करणार याकडे लक्ष लागले आहे.