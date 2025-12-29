'ही' आहे मुंबईची वेस! सर्वाधिक महिला आरक्षणाच्या 'या' मतदारसंघात महिलाराज; BMC election 2026 पूर्वी पाहा नागरिकांच्या मनात काय...

BMC Election 2026 : मुंबईतील निवडणूक म्हटलं की, या निवडणुकीकडे साऱ्यांचं लक्ष लागतं देशाच्या आर्थिक राजधानीवर सत्ता कोणाची? वर्चस्व कोणाचं, हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक असतो. अशा थेट देशाच्या राजकारणाव परिणाम करणाऱ्या या मुंबईत पालिका निवडणुकीसाठी चर्चेत असणाऱ्या एका मतदारसंघाचा आढावा 'झी 24तास'च्या 'मुंबई कोणाची' या मालिकेच्या नव्या भागात...
तसं पाहायला गेलं, तर मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असणारा हा मतदारसंघ चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र इथं सामान्यांना रोज जिंकावी लागते ती म्हणजे रस्त्यांच्या दूरवस्थेमुळं समोर येणारी अडथळ्यांची शर्यत. हा मतदारसंघ म्हणजे सायन कोळीवाडा. सर्वाधिक महिला आरक्षित असणारा आणि साधारण 7 ते 8 महिला नगरसेवक निवडून देणारा असा हा प्रभाग, मात्र इथं स्थानिकांच्या समस्यांकडे कोण लक्ष देणार?
काहींच्या मते युती होत राहील, पक्ष एकत्र येतील, वेगळेही होतील. मात्र जे एकत्र आले आहेत, ज्यांची सत्ता आहे त्यांनी किमान जनतेची कामं करावीच इतकीच मागणी. सायन कोळीवाड्यातील महिला नागरिकांच्या मागणीनुसार इथं गॅस पाईपलाईन, रस्ते इतकंच काय तर लाडकी बहीणच्या रकमेचं 2100 रुपयांचं आश्वासन पूर्ण करावं अशाही मागण्या आहेत.
महिलाराज असणाऱ्या सायन कोळीवाडा आणि नजीकच्या परिसरात रस्त्याची अतिशय गंभीर समस्या आहे. इथं रस्ता सतत बनवला जातो आणि पुन्हा काही कामांसाठी खोदला जातो, या सातत्यानं सुरू असणाऱ्या कामाचा नागरिकांना मात्र प्रचंड मनस्ताप होत असल्याचं पाहायला मिळालं.
मुंबई महापालिकेत यंदा महिलाराज आणणारा मतदारसंघ असेल सायन कोळीवाडा. 7 ते 8 प्रभागांमध्ये महिला आरक्षण घोषित झालं असून, आता या मतदारसंघाच्या समस्यावर तोडगा निघणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असे. दरम्यान 2017 च्या निवडणुकांचा निकाल पाहिला असता, कोणाला मिळालेला जनमताचा कौल?
172- राजश्री शिरोडकर, भाजप (वडाळा - सायन)
173- रामदास कांबळे- शिंदे
174- कृष्णवल्ली रेड्डी- भाजप
175- मंगेश सातमकर- शिंदे
176- रवी राजा- कॉग्रेस- भाजप
180- स्मिता गांवकर- ठाकरे
181- पुष्पा कोळी- शिंदे (वडाला सायन)
मराठी - 25 टक्के
उत्तर भारतीय - 25 टक्के
दक्षिण भारतीय - 20 टक्के
मुस्लिम - 15 टक्के
गुजराती - 15 टक्के
सायन किंवा मग शिव... अर्थात जिथून मुंबईची वेस सुरू होते तोच हा भाग. ही वेस ओलांडली की सुरू होतात ती म्हणजे मुंबईची उपनगरं. असा हा शिव कोळीवाडा अस्तित्वात असला तरीही त्यातून कोळ्यांची संख्या मात्र कमी होत आहे. इथं लोकसंख्येप्रमाणं समस्यासुद्धा मिश्र आहेत. त्यामुळं उच्चभ्रू मुंबईचा विकास शिव कोळीवाड्याची वेस ओलांडणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.