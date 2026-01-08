Exclusive: भाजप सत्तेत आलं तर पुन्हा मुंबईचं बॉम्बे करतील- उद्धव ठाकरेंचा गौप्यस्फोट

Uddhav Thackeray Interview: महाराष्ट्रात सध्या पालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. सर्व उमेदवार प्रचाराला उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी झी 24 तासचा 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात विविध विषयांवर भाष्य केले आहे. भाजपने आतापर्यंत किती मराठी महापौर केले. आम्हीदेखील सांगू किती मराठी महापौर झालेयत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. हिंदीची सक्ती आमच्यावर करायची नाही. घाटकोपरची भाषा गुजराती हे ते ठरवणार आणि आम्ही ऐकणार? 1960 साली गुजरातवर डोळा होता तोच आताही आहे. मुंबई अशी संपवायची की कधी उभीच राहता कामा नये असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. तसेच भाजप सत्तेत आलं तर मुंबईचं बॉम्बे करेल असा गंभीर आरोपही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
टोलमुक्त कोस्टल रोड आम्ही केला पण फित कापण्याचं भाग्य त्यांना लाभलं. आताच भ्रष्टाचाराचं प्रदूषण आपल्याला दिसतंय. सगळीकडे धूळ आणि सिमेंटचं साम्राज्य आहे. 4 वर्षात 3 लाख कोटींचा घोटाळा केलाय. मुख्यमंत्र्यांना दुसऱ्याचा बाप घ्यावा लागतोय. तुमच्या वाडवडिलांचं नाव सांगून मत मागा. मेट्रोची कामे काँग्रेसच्या काळात सुरु झाली. कोस्टल रोड, पाण्याची कामे, धरणे आम्ही विक्रमी वेळेत केले, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मराठी माणसात फूट पडत चाललीय. ठाकरे ब्रॅण्ड वेगळा असल्याने नुकसान नक्कीच झालं. 1960 ला स्थापनेनंतर सर्व व्यवस्थित सुरु होतं. गेल्या 2-3 वर्षात मुंबईत मराठी माणसावर दादागिरी सुरु झाली. घर नाकारलं जातं. आहारावरुन नाकारलं जातं. मराठी माणूस बाहेर जाऊन असं कुठेच वागत नाही. सुरत, अहमदाबादमध्ये मराठी आहेत. पण इथे आमच्याकडे येऊन दादागिरी करायला लागलेयत. पिढ्यानपिढ्या असलेल्यांना आम्ही विरोध करत नाही. मुस्लिम, शीख असे सर्व बांधव आमच्यासोबत आहेत. मी आणि राज वेगळे होतोच. तेव्हा मराठीवर दुसऱ्यांकडून आक्रमण झालं नव्हतं. आमच्यावर आरोप करणाऱ्यांच्या सोबत मुस्लिम आहेत. भाजप स्वत:ला मराठी का नाही समजतं. शिवाजी महाराज, बाळासाहेब कोण होते? इतकी मजल गेलीय की हे मराठींना हिंदू मानत नाहीयत, असे ठाकरे यावेळी म्हणाले.
मराठी माणसांच्या दुहीचा फायदा अब्दाली घेतायत. यांना आईबाबांचा पत्ता नाही. मारामाऱ्या लावतात आणि हे सत्ता उपभोगतात. खरे दुश्मन ते आहेत. पण माझी माणसं फोडून माझ्यावर फोडतात. रक्तदान करायला भाजपवाले येत नाहीत पण गोमूत्र शिंपडायला येतात. मुंबईवर 2 शेठना कब्जा करायचाय. संयुक्त महाराष्ट्रवेळी मराठींवर गोळ्या झाडणारा मोरारजी गुजराती होता. गोळ्या माणसांवर दिलेयत त्या फुकट घालवू नका, असे म्हणाले. हा नरराक्षक गुजरातचा होता. 1960 सालापासून आतापर्यंत मुंबईवर यांचा डोळा आहे. यांना महाराष्ट्रातून मराठी संपवायची आहे, मराठी माणूस बाहेर काढायचा आहे.धारावीच्या रुपात अर्धी मुंबई अदानींच्या घशात टाकलीय. आम्ही मोर्चा काढू, आंदोलन करु. पण अनेक कामे ऑर्डरने देऊ. आता पुन्हा मुंबईचं बॉम्बे करतील. यांचा नेता आयआयटी सांगून गेल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
शिवसनेची स्थापना झाली. तेव्हापासून एअर इंडिया, एमटीएनएल अशा आस्थापनांमध्ये शिवसेनेने नोकऱ्या दिल्या. मराठींवर अन्याय झाल्यावर मनसे आणि आम्ही आंदोलन करतोय. मुंबईवर अनेक संस्था राज्य करतायत. धारावीमध्ये अनेक वर्षे लोक राहतायत. त्यांना हे बाहेर काढणार आणि बाहेरचे आत घेणार, असे ठाकरे म्हणाले.
यावेळेस आम्ही थोडा वेगळा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला. गेले 2-3 दिवस माझा घसा बसला. सभा एकच मोठी घ्यायची. रविवारी शिवाजी पार्कात घेणार. लोक जे भोगतायत तेच आम्ही सांगतोय. आम्ही होर्डींग केलीय त्याची पुस्तिकादेखील केलीय. होय हे आम्ही केलंय.शिवसेनाप्रमुखांचा पुतळा प्रबोधन प्रकाशनाकडून आम्ही केला. मिंधे तोही पुतळा आम्ही केल्याचे सांगतायत. वातावरण तापलं नसेल पण अंडर करंट आहे. भाजप आणि चोरांची युती नको, असे लोकांना वाटतं. दुसरी शिवसेना नाही, ही शाहसेना आहे. यांचा वापर करुन त्यांना फेकणार. यांना मराठी मतं फोडायची आहेत. यांना मराठी माणसं फोडायची आहेत. आता चुकाल तर संपाल, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. माझ्याकडे सर्व गोष्टी मी ठेवल्या आहेत. कोरोना काळात कुठला भ्रष्टाचार झाला. 70 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे अजित पवार यांच्यासोबत आहेत. ही कसली युती? महाराजांचा टोप मोदींना घालणं हा महाराजांचा अपमान आहे. नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल यांना चालतात,असे ठाकरे म्हणाले.