BMC निवडणुकीआधी ठाकरे बंधूंच्या युतीला... 67 प्रभागांमध्ये घडतंय काय? पाहा तुमचा वॉर्ड यात नाही ना....

BMC Election 2026 : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन्ही पक्षांच्या अधिकृत राजकीय युतीची घोषणा करण्यात आली. एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी...असं म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (uddhav thackeray raj thackeray) या दोन्ही ठाकरे बंधूंनी केलेल्या युतीच्या घोषणामुळं महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळं वळण मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहे. ज्याचा प्रामुख्यानं प्रभाव पाहायला मिळेल तो म्हणजे मुंबईच्या महापालिका निवडणुकांवर. मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी माणूसच प्राधान्यस्थानी असेल या भूमिकेवर ठाम असणाऱ्या ठाकरेंच्या या युतीसंदर्भातील अतिशय महत्त्वाची माहिती आता समोर आली असून, तब्बल 67 प्रभागांमध्ये या युतीचा परिणाम दिसणार असल्यानं सत्ताधाऱ्यांसाठी ही बाब धोक्याची ठरु शकते.
ठाकरेंच्या युतीची घोषणा झाली असली तरीही जागावाटपाचं सूत्र मात्र ठाकरे बंधूंनी जाणीवपूर्वक गुलदस्त्यात ठेवलं. असं असलं तरीही या बहुप्रतिक्षित युतीमुळे मुंबईतील एकदोन नव्हे तर तब्बल 67 प्रभागांमध्ये दोन्ही पक्षांची ताकद वाढली आहे. विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ पाहायचा झाल्यास 2024 मध्ये मनसेने मुंबईत 25 उमेदवार उभे केले होते. यातील शिवडी मतदारसंघात उद्धवसेनेचे अजय चौधरी, मनसेचे बाळा नांदगावकर यांच्यात थेट लढत झाली होती. तर, इतर 24 पैकी मनसेने महाविकास आघाडी, महायुतीच्या उमेदवारांना लढत दिली होती. जिथं 19 मतदारसंघात उद्धवसेना, मनसे एकमेकांविरोधात लढले.
माहीममध्ये अमित ठाकरे (मनसे), महेश सावंत (शिवसेना उबाछा), सदा सरवणकर (शिंदेसेना) अशी तिरंगी लढत पाहायला होती. यात सरवणकर यांनी आघाडी घेतलेल्या 191, 192 प्रभागात मनसे, उद्धवसेनेच्या मतांची बेरीज त्यांच्या मतांपेक्षा दुप्पट आहे.विधानसभा निवडणुकीत प्रभागनिहाय मतांची आकडेवारी पाहिल्यास एक बाब स्पष्ट आहे की, मनसेने मराठीबहुल वरळी, शिवडी, माहीम, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप अशा विधानसभेतील एकूण 67 प्रभागांपैकी 39 प्रभागांत मविआचे तर 28 प्रभागांत महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर होते.
वरळीमध्ये आदित्य ठाकरे (शिवसेना UBT), संदीप देशपांडे (मनसे), मिलिंद देवरा (शिंदेसेना) यांच्या लढतीत देवरांना जास्त मतं मिळाली असली तरीही इथंसुद्धा ठाकरे, देशपांडे यांच्या मतांच्या बेरजेच्या तुलनेने ते पिछाडीवरच आहेत. तर, दिंडोशी विधानसभेत मनसेने 7 पैकी 6 प्रभागात विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा जास्त मतं मिळवली होती. महत्त्वाचं म्हणजे प्रभाग 37 मध्ये शिंदेसेनेचे संजय निरुपम यांनी 11810 मतं मिळवली. तर, शिवसेना उबाठाच्या सुनील प्रभू यांना 8974 , मनसेचे भास्कर परब यांना 3101 मतं मिळाली. इथंसुद्धा प्रभू व परब यांच्या मतांची बेरीज केल्यास ते निरूपम यांना मागे टातच आहेत. यामुळेच मनसे, आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या युतीला मराठीबहुल भागांमध्ये विजय मिळवणं शक्य होण्यासाठीची पूरक परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळं मतदार आता या युतीला मताधिक्य देतात का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.