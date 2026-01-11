English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मी भाजपच्या ढोंगावर लाथ मारतोय; शिवाजी पार्कच्या सभेत उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली!

'मी भाजपच्या ढोंगावर लाथ मारतोय'; शिवाजी पार्कच्या सभेत उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली!

Uddhav Thackeray: या सभेत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर निशाणा साधला. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated: Jan 11, 2026, 09:27 PM IST
'मी भाजपच्या ढोंगावर लाथ मारतोय'; शिवाजी पार्कच्या सभेत उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडली!
उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray: महापालिका निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा रविवार आहे. शेवटचा रविवार असल्यानं प्रचारही जोरदार असणार आहे.दिवसभर राज्यभरात विविध राजकीय पक्षाच्या जाहीर सभा आणि रोड होणार आहेत.अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राजकीय पक्ष, उमेदवारांचा प्रयत्न असणार आहे.घराघरांत जाऊन संवाद, छोटेखानी कोपरा सभा यावर भर दिला जाईल. उमेदवार थेट मतदारांशी संवाद साधत स्थानिक प्रश्न, पाणी, रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि स्वच्छता या मुद्द्यांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडताना दिसतील. मुंबई मनपासाठी ठाकरे बंधूंची शिवाजी पार्कवर संयुक्त सभा पार पडली. या सभेत उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर निशाणा साधला. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.

आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे हिंदू आहोत. इतकं पोटतिडकीने बोलल्यानंतर डोक्यात तिडीक गेली पाहीजे. ती जाणार नसेल तर जय भवानी, जय शिवाजी बोलण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. पहिल्या सभेला मीदेखील होतो. आज आमच्या खांद्यावर धुरा आलीय. ठाकरे बंधु एकत्र का आले हे आज सर्वांना कळाले असेल. भावकी एकत्र आलेयत, आता गावकी एकत्र येतेय. अस्तित्वासाठी ठाकरे एकत्र आलेयत, असे ते म्हणतात. पण समोर बसलेले ठाकरेंचं अस्तित्व आहेत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

हिंदु-मुस्लिम न करता केलेलं भाषण दाखवा आम्ही सर्व मिळून तुम्हाला 1 लाख रुपये देतो, असे उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हणाले. संयुक्त महाराष्ट्राचे दालन आम्ही उभं केलंय. त्याची यांनी आता दुरावस्था केलीय. चळवळीत जनसंघ कुठेच नव्हता. या लढ्यात शाहीर अमरशेख हा मराठी मुसलमानदेखील होता. 2 कौडी के मोल मराठा बिकने को नही, असे छाती ठोकून दिल्लीकरांना सांगायचा, याची आठवण उद्धव ठाकरेंनी करुन दिली.

भाजपच्या मनातील काळं अण्णामलाई बोलून गेला. आम्हाला पालिका का पाहिजे हे आम्ही सांगतोय. पण यांना पालिका हवीय कारण यांना ती अदानींच्या घशात घालायचीय, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली. 

90 टक्के मुंबई यांनी खोदून ठेवलीय. आपण जगायचं कसं हे सांगणारी ही मुंबई आहे. संपूर्ण मुंबईत धूळ, सिमेंटचं साम्राज्य आहे. यातील 50-60 टक्के सिमेंट अदानींच्या कंपनीतलं आहे. मराठी माणसाने केवळ घाम गाळून नव्हे तर रक्त सांडून मुंबई मिळवलीय. आम्ही घराणे म्हणून हे आक्रमण परतवत आहोत. मुंबईचा घास गिळता येणार नाही म्हणून तुम्हाला शिवसेना नकोय. आज ठाकरे आम्ही आहोत पण शरद पवारदेखील आमच्यासोबत आहे. हे संपले की मराठी माणूस उभा राहू शकणार नाही. आम्ही कोणाला घाबरवण्यासाठी युती केली नाही. हिसकवण्यासाठी युती नाही. आमच्याच घरात येऊन आवाज उठवतात, त्यांच्याविरोधात आम्ही आवाज उठवतोय. मराठी माणसाला दुहीचा श्राप आहे. मी भाजपच्या ढोंगावर लाथ मारतोय. भाजपचं हिंदुत्व हे ढोंग आहे. 

संयुक्त महाराष्ट्राच्य लढ्यात आमचे आजोबा होते. ही आमची घराणेशाही आहे. आमच्या डोळ्यादेखत भाषेचे लचके तोडत असताना ही प्रबोधनकारांची नातवंड आम्ही घरात शेपट्या घालून बसणार नाही. मराठीसाठी एकत्र आलोय. आमच्यात वाद नव्हतेच. आम्ही मराठीसाठी एकत्र आलोय.

20 वर्षांनंतर शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधू

शिवसेना UBT आणि मनसे उमेदवारांसाठी ठाकरे बंधूंची संयुक्त प्रचारसभा शिवाजी पार्कात पार पडली. शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची तोफ धडाडली. तब्बल 20 वर्षांनंतर शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंची संयुक्त सभा झाली. मराठी अस्मिता आणि मराठीची एकजूट या सभेच्या निमित्ताने दिसले. शिवाजी पार्कच्या सभेत पुन्हा एकदा लाव रे तो व्हिडिओ पाहायला मिळाले. या सभेत शिंदे, भाजपचे व्हिडिओ दाखवण्यात आले. लाव रे तो व्हिडिओसाठी शिवाजी पार्कात स्क्रीन लावण्यात आल्या होत्या. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. 

227 उमेदवारांना बसण्याची व्यवस्था

ठाकरे बंधूंच्या शिवतीर्थवरील मुख्य स्टेजवर सर्व 227 उमेदवारांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांसह 227 उमेदवारांनाही स्टेजवर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने मोठे स्टेज बांधण्यात आले आहे. स्टेजवर बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या खांद्यावर हात टाकलेला फोटो लावण्यात आला आहे.

महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMumbai Municipal Corporation Electionमुंबई महापालिका निवडणूक २०२६uddhav thackeray

