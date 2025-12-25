English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'सुनबाई BMC Election च्या उमेदवारीसाठी इच्छुक?', शिवसेना UBT नेते अजय चौधरी स्पष्टच म्हणाले...

BMC election 2026 : मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी युतीच्या घोषणा होत असतानाच आता जागावाटपाच्या चर्चाही पुढे जात आहेत. त्यातच उमेदवारीत सरशी कोणाची? हासुद्धा मुद्दा जोर धरताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 25, 2025, 12:59 PM IST
BMC election 2026 : मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी आता ठाकरे बंधूंची युती झाल्यानंतर सूत्रांच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार काही राजकीय समीकरणांची चर्चा होण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामध्ये (Uddhav Thackeray) ठाकरेंच्या शिवसेनेत सध्या नातलगांना उमेदवारी देण्यासाठी प्रतिष्ठीत नेत्यांची लगबग सुरू झाल्याचं म्हटलं जात आहे. 

सूत्रांकडून दिलेल्या माहितीमध्ये विनायक राऊत आपल्या मुलगा किंवा मुलीसाठी वाकोल्यातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी, विनोद घोसाळकर हे आपली धाकटी सून पूजा घोसाळकरसाठी दहिसर मधून उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील असल्याचं कळत आहे. खासदार संजय दिना पाटील मुलीसाठी भांडुप मधून तिकीट मिळवण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचं म्हटलं जात असून, वरळीत विभागप्रमुख आशिष चेंबुरकर पत्नीसाठी वरळीतुन उमेदवारीचे प्रयत्न सुरु आहेत. अजय चौधरींकडून लालबाग परिसरात सुनेसाठी उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबईच्या माजी महापौर श्रद्धा जाधव मुलासाठी वडाळ्यातून उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

पक्षात उमेदवारीसाठीच्या या लगबगीवर खुद्द राऊतांनी यासंदर्भातील प्रश्नाचं उत्तर देत, 'तुम्ही जी नावं घेताय हेसुद्धा पक्षाचे कार्यकर्तेच आहे. घराणेशाही कुठे असेल तर पाहा भारतीय जनता पक्षासारखी घराणेशाही कुठेच नसेल', असं ते म्हणाले. 

कोणत्याही प्रकारची उमेदवारी मागितली नसून...

सदर प्रकरणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाचे नेते अजय चौधरी यांनीसुद्धा झी 24तासला दिलेल्या माहितीत काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या. 'ही बातमी कोणीतरी पसरवली असून मी मुलगा, मुलगी किंवा सुनेला कोणत्याही प्रकारची उमेदवारी मागितली नसून, माझ्या सुनेनंही कुठेच मला निवडणूक लढवायची आहे अशी इच्छा व्यक्त केलेली नसून हा चुकीचा मुद्दा आहे. आम्ही शिवसेनेचे एकनिष्ठ शिलेदार आहोत आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जो आदेश देतील, पक्षाच्या ज्या उमेदवाराला उमेदवारी देतील त्याला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणं हे मी गेले 40 वर्षे करत आलोय आणि यापुढेही करत राहीन. मात्र आम्ही कुठेही उमेदवारी मागितलेली नाही, हे चुकीचं बोललं जात असून त्याबातचा स्पष्ट खुलासा मी करत आहे', असं चौधरी म्हणाले. त्यामुळं आता इतर इच्छुकांच्या बाबतीतही नेमकी कोणी उमेदवारी मागितली, कोणी नाही आणि या चर्चांमध्ये नेमकं तथ्य काय हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे. 

