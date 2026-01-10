English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंचे एकनिष्ठ दगडू सकपाळ शिंदेच्या शिवसेनेत करणार प्रवेश?

निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंचे एकनिष्ठ दगडू सकपाळ शिंदेच्या शिवसेनेत करणार प्रवेश?

Dagdu Sakpal: पक्षाने मला मोठे केले पण आता माझी गरज संपली असे दगडू सकपाळ यांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितले होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 10, 2026, 10:42 PM IST
निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंचे एकनिष्ठ दगडू सकपाळ शिंदेच्या शिवसेनेत करणार प्रवेश?
दगडू सकपाळ

Dagdu Sakpal: शिवडी भागातील एक ज्येष्ठ आणि अनुभवी शिवसैनिक दगडू सकपाळ हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून शिवसेनेसोबत जोडलेले आहेत आणि पक्षासाठी अनेक वर्षे निष्ठेने काम केले आहे. सध्या ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत असले तरी त्यांना पक्षातून योग्य सन्मान मिळत नसल्याची तक्रार आहे. या नाराजीमुळे ते पक्ष सोडण्याच्या विचारात आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही राजकीय संधी देण्यात पक्षाने दुर्लक्ष केल्याचे त्यांचे मत आहे. हे सर्व मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडत असून, त्याचा परिणाम स्थानिक राजकारणावर होऊ शकतो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

नाराजीची कारणे

पक्षाने मला मोठे केले पण आता माझी गरज संपली असे दगडू सकपाळ यांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितले. विशेषतः मुलीला निवडणुकीत जागा देण्याबाबत त्यांची इच्छा पूर्ण झाली नाही. पक्षाच्या नगरसेवक निवडीच्या चर्चेत त्यांना आणि आमदार अजय चौधरी यांना बाजूला ठेवण्यात आले. अपमान सहन करण्यापेक्षा घरी बसणे चांगले, असे ते म्हणतात. ठाकरे गटाला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरेंचे एकनिष्ठ शिंदेच्या शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याचे म्हटले जाते. निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गटाचा  वरिष्ठ आणि एकनिष्ठ कार्यकर्ता दगडू सकपाळ 11 जानेवारी रोजी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.मुलीला तिकीट दिल नाही म्हणून सकपाळ नाराज आहेत.

एकनाथ शिंदे यांची भेट

नुकतेच एकनाथ शिंदे यांनी दगडू सकपाळ यांच्या घरी भेट दिली. ही भेट प्रचाराच्या निमित्ताने झाली, पण त्यात राजकीय चर्चा झाली नाही असे सकपाळ सांगतात. शिंदे हे त्यांचे नातेवाईक असल्यासारखे आहेत, कारण दोघांचे गाव जवळजवळ आहेत. भेट फक्त 10-15 मिनिटांची होती आणि कुटुंबाबाबत बोलणे झाले. या भेटीला सकपाळ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच, घरी आलेल्या पाहुण्यांशी वाईट वागणे ही आपली संस्कृती नाही, असे ते म्हणतात. या भेटीमुळे पक्षप्रवेशाच्या चर्चांना वेग आला आहे.

पक्षप्रवेशाची शक्यता

सूत्रांच्या मते, दगडू सकपाळ लवकरच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. शिंदे पक्ष जुन्या शिवसैनिकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सकपाळ यांच्यासोबत इतर काही जुन्या सदस्यही येऊ शकतात. सकपाळ यांनी स्वतः सांगितले की, भविष्यात शिंदेकडून ऑफर आली तर ते विचार करतील. ज्या पक्षाला त्यांची गरज असेल तिथे ते जातील. या पक्षप्रवेशामुळे उद्धव ठाकरेंच्या गटाला मोठा धक्का बसू शकतो, विशेषतः मुंबई महापालिका निवडणुकीत.

राजकीय परिणाम काय होतील?

या बदलामुळे लालबाग आणि शिवडी भागात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची ताकद कमी होऊ शकते. सकपाळ हे प्रभावशाली नेते असल्याने, त्यांचा पक्षप्रवेश शिंदे गटाला मजबूत करेल. मुंबई महापालिका निवडणूक 2026 च्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे, कारण स्थानिक पातळीवर मतदार आणि कार्यकर्ते प्रभावित होऊ शकतात. सकपाळ यांचा अनुभव आणि निष्ठा शिंदे पक्षासाठी फायद्याची ठरेल, तर ठाकरे गटाला नवीन रणनीती आखावी लागू शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

भारत