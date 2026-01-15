BMC Elections : 2017 मध्ये मुंबई महापालिकेवर कोणाची सत्ता होती? 9 वर्षांपूर्वीची आकडेवारी काय सांगते?

BMC Elections 2026 : बहुप्रतिक्षित अशा मनपा निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत असतानाच, आशिया खंडातील या सर्वात महागड्या मनपा निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. पण, तत्पूर्वी 2017 च्या निवडणुकांमध्ये नेमकं काय घडलं होतं आणि कोणाच्या हाती या मुंबईची सत्ता होती, हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अखेरच्या क्षणी 2017 मध्ये मनपा निवडणुका पार पडल्या असून 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी या निवजडणुका पार पडल्या होत्या. जिथं 227 जागांसाठी नागरिकांनी त्यांचे प्रतिनिधी निवडवे होते. या निवडणुकांमध्ये शिवसेना (अविभाजित) हा एकमेव मोठा पक्ष ठरला असून 84 जागांवर या पक्षानं विजय मिळवला होता. ज्यामागोमाग भाजपनं 82 जागा मिळवल्या होत्या. 2017 च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हा नंबर तीनचा पक्ष असून या पक्षानं 31 जागांवर विजय मिळवला होता. तर, राष्ट्रवादी आणि मनसेला अनुक्रमे 9 आणि 7 जागांवर विजय मिळवला होता. समाजवादी पक्षानं या निवडणुकीत 6 जागांवर विजय मिळवला, तर AIMIM नं दोन जागा मिळवल्या होत्या. तेव्हाच्या निवडणुकीत अपक्षांना 6 जागांवर विजय मिळवला.
2017 मधील मतांची विभागणी पाहिली असता शिवसेनेला 28.29 टक्के मतं मिळाली, ज्यामागोमाग 27.35 टक्के, काँग्रेस 15.94, मनसे 7.73 आणि एनसीपीच्या वाट्याला 4.91 टक्के एकूण मतं मिळाली होती.
2017 च्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण 55.53 टक्के मतदान झालं होतं, ज्यामध्ये एकूण मतदारांचा आकडा 91,80,654 असताना एकूण 50,97,840 टक्के मतांची नोंदणी होती. मुंबई मनपामध्ये तेव्हा 227 जागांपैकी 114 जागा या महिला उमेदवारांसाठी राखीव होत्या. तर, 149 जागा सामान्य उमेदवारांसाठी राखीव होत्या. 15 जागा या अनुसूचित जाती, 2 जागा अनुसूचित जमाती आणि 61 जागा BCC श्रेणीसाठी राखीव होत्या.
16 जानेवारी 2026 हा दिवस मुंबई मनपासह राज्यातील इतर महापालिका निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, यामध्ये मुंबई मनपा, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, नागपूर, जळगाव, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, भिवंडी, नांदेड, मालेगाव, लातूर, परभणी, नवी मुंबई, वसई विरार, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, मीरा भाईंदर, पनवेल, चंद्रपूर, सांगली, धुळे, इचलकरंजी, जालना या महापालिकांचा समावेश आहे.