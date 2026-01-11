English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काकांची स्टाईल मारत आदित्य ठाकरे म्हणाले, 'दाखव रे तो फोटो!', फडणवीसांची मिमिक्री करत वेधलं महाराष्ट्राचं लक्ष

रविवारी निवडणुकीपूर्वीच आदित्य ठाकरेंनी मुंबईतील शिवाजी पार्क जिंकलं.  फडणवीसांची मिमिक्री अन् काका राज ठाकरेंची स्टाईल मारत सभा गाजवली.   

नेहा चौधरी | Updated: Jan 11, 2026, 09:48 PM IST
BMC Election 2026 : महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र आले. रविवारी शिवाजी पार्कात अनेक वर्षांनंतर दोन्ही ठाकरे बंधूंनी एकत्र सभा घेतली. मुंबईतील ही पहिलीच सभा हाऊसफुल्ल होती. दोन्ही बंधूंचं भाषण ऐकण्यासाठी महाराष्ट्र एकवटला होता. राज ठाकरे त्यांच्या भाषणातून कायम महाराष्ट्राच लक्ष वेधून घेतात. पण यावेळी पहिल्यांदाच आदित्य ठाकरे यांनी काकांची स्टाईल मारत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मिमिक्री करत शिवाजी पार्कसह अख्खा महाराष्ट्राचं लक्ष वेधलं. 

आदित्य ठाकरे यांनी भाषणात म्हटलं की, भाजपच्या होर्डिंग वर 2 चेहरे आहेत, त्या चेहऱ्यांचं मुंबईसाठी योगदान काय?. तर  गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातला नेली कोणी? उद्योगधंदे गुजरातला कोणी नेली? हे त्यांचं योगदान आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष इथं आहे, तिकडे आहेत ते पक्ष नाहीत टोळ्या आहेत. मनसेचं बोलायचं तर राज ठाकरेंच्या डोळ्यात नाशिक बद्दल विशेष प्रेम दिसतं.

पुढे म्हणाले की, मला आजच्या सभेतही मुख्यमंत्र्यांची मिमिक्री करण्याचं अनेकांना म्हटलं आहे. त्यामुळे... म्हणत आदित्य ठाकरेंनी शिवाजी पार्कवरुनही देवेंद्र फडणवीसांची मिमिक्री केली. आमची मुंबईत सत्ता येणार... मोदी साहेब भाजपचा जलवा दिसणार... आपली सत्ता येणार... असे मुख्यमंत्र्यांच्या स्टाईलने आवाज काढून शिवाजी पार्कावर टाळ्यांचा एकच गडगडाट झाला. 

एवढंच नाही तर, काका राज ठाकरेंच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत तेही म्हणाले लाव रे तो फोटो असं म्हणत...राज ठाकरे माझे काका आहेत, थोडी लिबर्टी घेतो असाही उल्लेख त्यांनी केला. कोस्टल रोडचे भूमिपूजनचे फोटो तुम्हाला दाखवतो... देवेंद्र फडणवीस कुठे आहेत... आता फडणवीस तुम्हाला 3000 हजार रुपये देतो... लगेच देतो... दाखवा तुमचे फोटो कुठे आहेत? असे चॅलेंजच आदित्य यांनी फडणवीसांना दिले. तर, भाजपच्या अण्णामलाईला सांगतो... स्वतः तुमचा मतदार संघ बघा, तुमचं डिपॉझिट जप्त झालं आहे, आम्हाला सांगू नका मुंबई काय आहे?, या शब्दात त्यांनी फडणवीसांवर टीका केली.  

